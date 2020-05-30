«Инстаграм» глав районов Татарстана: 100-летие ТАССР, вечное ЖКХ и лайки на собачек

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

«Реальное время» изучило, какие события стали важнейшими для районов Татарстана, по версии Instagram-аккаунтов их глав. Как выяснилось, в топе — столетие ТАССР, Ураза-байрам, собаки, природа и новости посевной.

Самоизоляция как путь в телефоны и сердца

Введенная в конце марта самоизоляция поспособствовала росту активности глав татарстанских районов в социальных сетях. То ли дело в том, что им стало не хватать живого общения, то ли таким образом они решили оказать моральную поддержку землякам, но факт остается фактом: многие из глав стали больше «общаться» с жителями районов с помощью, например, Instagram.

Кто-то по примеру президента Минниханова ежедневно желает доброго утра подписчикам (снабжая пожелания фотографией с видом на площадь у здания администрации). Кто-то показывает себя за рабочим столом. Другие руководители районов восхищаются красотами природы, заодно, видимо, прививая своим подписчикам любовь к родному краю. Благодаря росту этой активности стало возможным и «прикоснуться к жизни» глав — посмотреть на их работу и быт или, скажем, домашних питомцев.

Самоизоляция, в частности, привела в «Инстаграм» глав Чистопольского района Дмитрия Иванова (он завел аккаунт в конце мая), Ютазинского района Аяза Шафигуллина (в середине апреля) и Лениногорского района Рягата Хусаинова (в конце апреля). Конечно, пока они в хвосте «рейтинга» по числу подписчиков, но у них однозначно все впереди. У Шафигуллина, например, уже 600 подписчиков, которые могут увидеть, как глава обходит дворовые территории в Уруссу, возлагает цветы в честь Дня пограничника и встречается с заместителями министра строительства. А Рягат Хусаинов недавно поздравлял выпускников с последним звонком, что посмотрели 430 человек.

Намерение делиться подробностями своей деятельности (и обычной жизни) с населением района и быть ближе к жителям дело, конечно же, весьма похвальное. Здесь есть чему поучиться у своих коллег столичному главе Ильсуру Метшину, которому, как известно, заниматься соцсетями «некогда».

Итак, посмотрим, что волновало и казалось важным местным руководителям на этой неделе.

Четыре повода для поздравлений



Прошедшая неделя для глав татарстанских муниципальных образований прошла, судя по их соцсетям, под одним общим знаменателем: поздравлений с Ураза-байрамом, 100-летия ТАССР и Дня предпринимательства. Например, соответствующие посты можно найти у Айдара Метшина, возглавляющего Нижнекамский район. Его пост о бизнесменах, связанный с Днем российского предпринимательства, собрал 445 лайков, а поздравление с окончанием мусульманского поста — 745. Всего у брата казанского мэра примерно 9,5 тысячи подписчиков — это один из самых популярных руководителей районов в «Инстаграме», хотя он уступает главам некоторых менее крупных районов.

Праздничное настроение было и у главы Бугульминского района Линара Закирова. Помимо Уразы-байрама, он также поздравил подписчиков со 100-летием образования ТАССР и Днем пионерии. Похоже, больше всех «зацепил» подписчиков именно пост о пионерах — видимо, вызвав ностальгическую волну. Всего у поста 448 лайков и 26 комментариев, а у самого аккаунта Закирова — 6,4 тысячи подписчиков.



ЖКХ насущное



О предпринимателях написал и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, но довольно бурное обсуждение вышло в связи с другим его постом — о приеме граждан. По словам Нагуманова, проблемы, с которыми обращались к нему жители, в основном связаны с ЖКХ и благоустройством дворов. В комментариях отметиться, видимо, решили те, кто не смог прийти на личную встречу с главой. В частности, альметьевцы пожаловались на парковку около домов на улице Зарипова и на отсутствие уличного освещения. А также на сотрудников управляющих компаний — например, на заселенную в комнату уборочного инвентаря женщину-дворника. Всего у поста — 402 отметки «нравится» и 95 комментариев. Отметим, что Нагуманов — лидер среди глав татарстанских районов по числу подписчиков, их у него 22 тысячи.

Темы ЖКХ и благоустройства почти всегда получают обратную связь в виде активного обсуждения в аккаунтах глав районов, особенно если в составе этих районов есть относительно крупный город. Например, руководитель Елабужского района Рустем Нуриев (5,2 тысячи подписчиков) показал в своем «Инстаграме» площадку, которая будет использоваться как автостоянка для строящейся полилингвальной школы на 1200 мест. По словам Нуриева, площадка будет использоваться только для подвоза и высадки детей, а на ночь будет закрываться. Тем не менее в комментариях предположили, что стоянка будет использоваться жильцами окрестных домов, потому что на месте нынешней их «парковки» будет построена зона отдыха и развлечений.



Собаки в тренде и местная «актуалка»



Популярность животных в соцсетях распространяется и на страницы глав татарстанских районов. К примеру, у второго по числу подписчиков в Instagram руководителя муниципального образования Татарстана — главы Кукморского района Сергея Димитриева — один из самых популярных постов за неделю — фото немецкой овчарки на газоне у дома. Собака получила 970 лайков. Комментариев тут особо нет, но пес явно угодил подписчикам Димитриева (всего их, кстати, 14,7 тысячи).

Собак, довольно популярных, можно найти и в «Инстаграме» главы Чистопольского района. Дмитрий Иванов (завел аккаунт только 20 мая, сейчас у него около тысячи подписчиков) за неделю три раза выложил фотографии собак. На одной из них запечатлены щенки, что понравилось 190 подписчикам.



Активно читают (и смотрят) также главу Арского района Ильшата Нуриева. У него 9,4 тысячи подписчиков, в аккаунте, помимо стандартных для этой недели поздравлений, новости посевной кампании. Кстати, у Нуриева наибольшее количество подписчиков среди глав, ведущих свой аккаунт в основном на татарском языке. Вот, например, один из самых популярных постов с 2,8 тысячи просмотров.



Совсем другой по своему стилю «Инстаграм» главы Актанышского района Энгеля Фаттахова (5,6 тысячи подписчиков). Посты он выкладывает практически ежедневно, желает подписчикам доброго утра, в основном у Фаттахова можно увидеть романтичные уголки района, природу. Чаще всего посты — в видеоформате. Больше всего просмотров за неделю принесло видео с лебедями в пруду — на них посмотрели около 2,2 тысячи раз.



А вот у главы Бавлинского района одна из самых просматриваемых публикаций связана не с природой, и даже не с поздравлениями с окончанием уразы и 100-летием ТАССР, а с вопросом, непосредственно связанным с жизнью района. Это — видео с награждением лучших механизаторов района по промежуточным результатам посевной кампании. Запись, выложенную 27 мая, посмотрели около 840 человек. К слову, всего у Рамиля Гатиятуллина 2,1 тысячи подписчиков.



Популярным стал и пост главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова (1,7 тысячи подписчиков), в котором он поздравляет жителей села Никольское с праздником русской культуры «Каравон». В выложенном видео можно увидеть жителей села, поющих национальные песни. Этот ролик собрал в «Инстаграме» Зарипова 994 просмотра.

