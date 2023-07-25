Прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Нижнекамске

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

Нижнекамская прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в городе. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

По предварительным данным, в панельном доме по проспекту Вахитова, 11 произошел взрыв газовоздушной смеси. Все пострадавшие госпитализированы.

Уточняется, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев. Прокуратура вместе со специалистами профильных ведомств намерена установить причины и обстоятельства случившегося.

Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Напомним, 25 июля в 5.08 в Нижнекамске поступило сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме. Самостоятельно из здания вышли 15 человек. Пожарные спасли 9 человек. В их числе и один ребенок.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что произошел хлопок. На месте создали оперштаб, «который будет решать все вопросы по мере их поступления». Для жителей пострадавших при хлопке квартир организовали пункт временного размещения в школе №12.

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Елизавета Пуншева