Военным комиссаром Нижнекамска назначен Газинур Ситдиков

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района Татарстана

Военным комиссаром Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана назначен Газинур Ситдиков. На этом посту он сменил Фарида Мингариева.

После ухода Фарида Мингариева Газинур Ситдиков исполнял обязанности военного комиссара Нижнекамска и Нижнекамского района, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

Напомним, Фарид Мингариев, работавший военным комиссаром Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана с 2005 года, покинул пост в июне 2022-го. Сообщалось, что он «остается в строю» и будет работать с молодежью.



Фото: e-nkama.ru (Фарид Мингариев слева)

— 13 лет назад я уже уходил с этой должности и по настоянию Айдара Раисовича [Метшина] вновь вернулся в строй, — вспоминал в июне Фарид Мингариев. Он поблагодарил Нижнекамск и судьбу за то, что оказался в этом городе.



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Татьяна Демина