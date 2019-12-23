Айдар Метшин: «Согласитесь, запахов, что были в Нижнекамске, уже нет»

Мэр нефтехимической столицы Татарстана — о проблемах экологии, борьбе с молодежными ОПГ и планах завести аккаунт в «Инстаграме»

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин в рамках традиционной декабрьской пресс-конференции подвел итоги года и обозначил приоритетные направления работы на предстоящий. Встреча заняла более 2,5 часа, за это время градоначальник ответил на десятки вопросов представителей СМИ, в том числе и «Реального времени». Самые острые касались экологии, общественного транспорта, распространения табачных снюсов, организации доступной среды для инвалидов-колясочников и реконструкции дамбы. Поинтересовались журналисты и личной жизнью мэра, его отношением к социальным сетям. Метшин сообщил, что часто пользуется интернетом и вскоре собирается завести личный аккаунт в «Инстаграме».

«Мы начинаем подготовку к транспортной реформе»

— Я искренне рад вас видеть, прошу не комплексовать, не уходить в формальности, говорить то, что вас действительно интересует, — призвал журналистов Айдар Метшин и придвинул свой стол ближе к собравшимся.

Открывая брифинг, мэр заметил, что уходящий год для Нижнекамска в целом был успешный, но проблемы еще остаются. Не решен вопрос общественного транспорта. Глава района подчеркнул, что плачевная ситуация сложилась не только в столице нефтехимиков, но и в других регионах России. Казань поставил всем в пример.

— Мы начинаем подготовку к транспортной реформе. Похожая проблема недавно была в Казани. Там не менее пяти лет этим занимались и, в принципе, справились с задачей. Мы пошли по их пути, обратились к специалистам из Санкт-Петербурга. Наш конечный результат — эффективность работы транспорта, чтобы не было больших временных интервалов, было качественное оказание услуг, как в советское время. В Нижнекамске сейчас создана рабочая группа, мы выберем одну из трех схем, разработанных питерскими специалистами, — сообщил Айдар Метшин.

У нас произошло снижение валового выброса. Было 125 тысяч выбросов в год, мы снизили в два раза. Нельзя говорить, что вообще ничего не делается

«Согласитесь, тех запахов, что были в городе, сейчас уже нет»

Еще один острый вопрос касается экологии. Корреспондент «Реального времени» поинтересовался у Айдара Метшина, почему городские власти до сих пор не решили проблему неприятных запахов. По словам градоначальника, проделана большая работа для улучшения экологического фона в регионе.

— У нас произошло снижение валового выброса. Было 125 тысяч выбросов в год, мы снизили в два раза. Нельзя говорить, что вообще ничего не делается. Если бы сидели сложа руки, ситуация была бы иная. Основной источник проблемы — производства, которые были введены в эксплуатацию почти 50 лет назад. Их нужно модернизировать. С новыми производствами проще, — пояснил мэр.

Айдар Метшин также отметил, что большой вклад в оздоровление окружающей среды внес «Нижнекамскнефтехим». Компания завершила масштабную реконструкцию биологических очистных сооружений. На эти цели было направлено 3 млрд рублей. Сейчас ведется строительство нового 15-километрового коллектора, предназначенного для промышленных стоков.

Градоначальник напомнил журналистам, что на протяжении 12 лет нижнекамцы пьют качественную, питьевую воду. В 2007 году «Нижнекамскнефтехим» осуществил давнюю мечту нижнекамцев, открыв станцию очистки воды.

— Давайте вспомним 2007 год, когда мы ввели в эксплуатацию станцию очистки воды. Многие об этом просто забыли, и слава богу, так и должно быть. В 1999 году в сложный период Минтимер Шарипович Шаймиев после многочисленных обращений Ильсура Раисовича понимал важность вопроса. Результатом стало открытие станции. А реконструкция БОС?! Согласитесь, тех запахов что были в городе, сейчас уже нет. Это результат огромной работы и финансовых средств, — акцентировал внимание глава района.



У меня есть позиция, я считаю, что промышленные предприятия, получающие прибыль, добавленную стоимость, создающие рабочие места, они должны по своим возможностям вкладываться и в развитие города

Мэр подчеркнул, что только при взаимодействии всех природоохранных, надзорных, ведомств, а также промышленников можно сохранить баланс между экономикой и экологией:

— Это задача понятная для всех, но непростая для решения. Речь идет о модернизации всех существующих производств на первой зоне «Нижнекамскнефтехима». Это новые производства, которые вводятся в эксплуатацию, проходят экологическую экспертизу. Согласно закону мы проводим публичные слушания, вы видите активность населения. В частности, пример прошедших слушаний по производству метанола НКНХ. Это процессы правильные и необратимые. Люди все чаще участвуют в обсуждениях, категорично высказывая свое мнение. Это правильно. Нам надо учиться слышать и отвечать.



— У меня есть позиция, я считаю, что промышленные предприятия, получающие прибыль, добавленную стоимость, создающие рабочие места, они должны по своим возможностям вкладываться и в развитие города. Я хочу обратить внимание, это участие есть, оно заложено нашими предшественниками. Это продолжается, НКНХ в первую очередь. Прошу обратить на это внимание: участие, безусловно, имеется. Ни в коем случае не говорим, что предприятия не участвуют. Но я нацелен на то, чтобы этого участия было больше.

«Мы привлекаем деньги, а какие они, иностранные или нет, не так важно»

Журналист местного издания выразил озабоченность тем, что в рамках развития малого и среднего бизнеса в Нижнекамск в основном привлекаются иностранные инвесторы, в частности из Китая. Мэр опасений не поддержал:

— У нас сейчас в каталоге 60 инвестиционных проектов на сумму 44 миллиарда рублей с созданием 7,5 тысячи рабочих мест. Из 60 только 8 иностранных компаний, — привел статистические данные Айдар Метшин. — Мы привлекаем деньги, а какие они, иностранные или нет, не так важно. Давайте возьмем в пример «Камасталь», он располагается в бывшем кирпичном заводе. Пришел китайский инвестор, за которого мы боролись, и посмотрите — более 60 рабочих мест, из них 43 — это наши люди, которые налаживают производство.



Айдар Метшин отметил также положительную динамику миграции населения. Если в 2013 году из Нижнекамска уехали более 1 700 человек, то в этом году прибыли 440.

У нас сейчас в каталоге 60 инвестиционных проектов на сумму 44 миллиарда рублей с созданием 7,5 тысячи рабочих мест. Из 60 только 8 иностранных компаний

Далее мэру задали вопрос о реконструкции нижнекамской дамбы.

— Работы начнутся в следующем году. Цена вопроса — почти миллиард рублей, мы вошли в федеральную программу. Благодаря принятому президентом Республики Татарстан решению, в 2020 году из бюджета РТ планируется выделить средства на реализацию проекта в размере 66 млн рублей. В 2021 году финансирование будет производиться из двух источников — из бюджета РТ 350 млн рублей, из федерального бюджета — 483 млн рублей. Предстоит привести в порядок сложные участки. Результат даст бог, будет виден уже в ближайшие годы, — заявил градоначальник.

Большие планы и в сфере здравоохранения. Напомнив о том, что уже сделано: капремонт станции скорой помощи и открытие ожогового центра на базе НЦРМБ, спонсором которого стал ТАИФ, — градоначальник сообщил, какие еще медучреждения будут построены и приведены в порядок. Так, «Нижнекамскнефтехим» планирует построить в городе медицинский высокотехнологичный центр. Ориентировочно он будет стоить порядка 5—6 миллиардов рублей. Это 150 койко-мест и 350 приемов в день. В 2020 году начинает работу республиканская программа «Капитальный ремонт стационаров». Отремонтируют лечебный корпус №3 и инфекционное отделение НЦРМБ. К слову, мэр вспомнил, что еще в детстве лежал в «инфекционке» с геморрагической лихорадкой, и с тех пор там ничего не изменилось.



Сельское здравоохранение тоже ждут перемены. В следующем году модульные ФАПы построят в селах Верхние Челны, Сухарево на сумму 4,6 млн рублей. Нижнечелнинский ФАП капитально отремонтируют на 2,3 млн рублей.

«Снюсы — плохая вещь. Мое мнение: ловить и пресекать!»

Обсуждая молодежную политику, обратили внимание на проблему популярности табачных снюсов среди подростков. Кроме того, в городе заговорили о возвращении организованных преступных группировках и АУЕ.

— Мы с правоохранительными органами занимаемся этим вопросом. Поскольку понимаем все угрозы и последствия, если все вернется обратно в 2000-е, когда был расцвет ОПГ. Сейчас возникают другие формы. Снюсы — плохая вещь. Мое мнение: ловить и пресекать! — заявил мэр.

Однако Айдар Метшин поспешил заверить журналистов, что в Нижнекамске много умных, талантливых молодых людей, у которых есть чему поучиться старшему поколению.

После нового года планирую завести свою страничку в «Инстаграме». Я понимаю, что там будут разные комментарии, не всегда положительные. Это обратная связь

— Я недавно попросил молодых людей из центра «Ковер» слепить в лагере «Кама» снеговиков. Как они это сделали! Нестандартно подошли, я бы на их месте слепил обычных круглых снеговиков. Я для себя отметил, как пример, для кого-то может это неважно, а для меня важно, как нестандартно они подошли, — поделился впечатлениями мэр.

Айдара Метшина спросили и о собственном сыне Мурате. Молодой человек исполнил свое желание, поступив учиться на журналиста. В семье его решение поддержали, но поставили задачу стать высококлассным профессионалом.



«Я активный пользователь социальных сетей»

Как и в прошлом году, на встречу с мэром пришли ученики кадетской школы. Ребята спросили у градоначальника: насколько часто он пользуется интернетом и социальными сетями.



— Я активный пользователь социальных сетей, читаю все материалы в электронной форме, — признался Айдар Метшин.

Журналисты тут же поинтересовались, какие гаджеты есть у мэра.

— «Айфон» и «Айпад», — незамедлительно ответил он. — После Нового года планирую завести свою страничку в «Инстаграме». Я понимаю, что там будут разные комментарии, не всегда положительные. Это обратная связь. Иногда люди пишут гневные комментарии по незнанию темы.

Вспомнил градоначальник давнюю историю, когда разгневанный водитель принес в администрацию колесо, пробитое на выездной дороге около села Большое Афанасово.

— Вы что думаете, этот поступок толкнул меня или моих коллег к тому, чтобы ускориться? Нет, ни в коем случае. Мы знаем проблемные участки. При поддержке президента мы смогли направить на ремонт дороги 324 миллиона рублей. Представляете, если бы это не сдали? — заявил он.

