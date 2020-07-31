«Инстаграм» глав районов Татарстана: аккаунты захватили поля, кони как локомотив района и коронавирусные будни

Обзор онлайн-активности глав районов республики за неделю

Лето, судя по всему, не способствует активной жизни в районах Татарстана. Большинство постов в Instagram глав территорий стали сводиться к полевым работам и красивым видам. Даже тема ЖКХ и строительства всплывает уже нечасто, а общение с жителями в онлайн-формате — совсем редкость. Подробнее — в традиционном обзоре «Реального времени».

Дискуссия о названии, страничка достижений главы района и полевые работы

Один из самых обсуждаемых постов на неделе опубликовал глава Кукморского района Сергей Димитриев. Он привнес определенный градус интерактива в свой аккаунт, предложив жителям района совместно выбрать название будущего спорткомплекса в Кукморе, причем сделать это прямо в комментариях в «Инстаграме».

Пост собрал около 130 комментариев — люди предлагают в том числе довольно экзотические варианты, такие как «Нурминка» (пользователь объясняет это так — «потому что вода — это сила и здоровье»), «Валенки» (видимо, отсылка к известному товару из района) и даже «Айседора». Впрочем, основная часть пользователей перебирает, видимо, уже услышанные где-то названия — оригинальностью варианты не отличаются. Чаще всего в предложениях фигурируют такие названия, как «Кукмор Арена», «Юбилейный» (один из пользователей привел три аргумента в пользу такого названия — юбилеи ТАССР, Кукморского района и победы в Великой Отечественной войне) и различные вариации на тему «Олимпии».

Актанышский глава Энгель Фаттахов, любитель выкладывать виды района, на этой неделе вновь напомнил о своей спортивной форме. Он в очередной раз показал, как по-молодецки катается на роликовых лыжах — видимо, ожидание зимы дается нелегко. Подписчики не то чтобы выразили свое восхищение руководителем района, но 350 просмотров катание на лыжах аккаунту Фаттахова принесло. К видео набралось 11 комментариев, основной посыл которых — «молодец». Возможно, жители хотели бы больше знать о деятельности Фаттахова как руководителя муниципального образования, а не как лыжника и ценителя природы, но приходится довольствоваться тем, что есть. Что нового происходит в районе, из его «Инстаграма» узнать практически невозможно.



Несколько на другие темы делает посты в «Инстаграме» глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Сразу девять его публикаций за неделю — это видео с уборки урожая, причем в основном в коммерческих предприятиях — ООО и КФХ. Гафарову и некоторым его подписчикам, судя по всему, доставляет эстетическое удовольствие вид срезаемого ячменя и гороха, вот только представления о том, чем занимается власть в районе, это не дает.



Единственный пост, связанный с инфраструктурой, — видео строительства дорог на улицах Дементьева и Семенова — получил гораздо более яркий отклик (29 комментариев), чем видео с комбайнами. И тут же становятся видны проблемы района: судя по всему, очень много где жителям приходится ездить по грязи, власти во многих случаях планируют только «щебенение» дорог за счет, как пишет Гафаров, «самообложения и поддержки Президента нашей республики».

«Инстаграм» как место для поздравлений



Глава Арского района Ильшат Нуриев, на прошлой неделе, как и Марат Гафаров, радовавший подписчиков исключительно постами на тему полей, уборки урожая и сельхозтехники, на этой неделе сменил ракурс. К примеру, он поздравил причастных к Дню Военно-морского флота сразу на двух языках, снабдив поздравление героической музыкой и фотографиями, видимо, из своего прошлого. Видео посмотрели больше двух тысяч человек, к нему оставили 44 комментария. Любопытно, что в комментариях можно увидеть и отвлеченную реакцию: жители, например, жалуются на превращение Казанки в Арске в болото — Нуриев сообщил, что привлечены экологи, готовятся предложения. Возможно, более полезным форматом были бы прямые эфиры, ранее регулярно проходившие в «Инстаграме» Нуриева, но, к сожалению, их не было уже полтора месяца.

Немного полезной информации и в «Инстаграме» руководителя соседнего Высокогорского района Рустама Калимуллина. Он, как и многие руководители районов, в обилии публикует видео об уборке урожая (при просмотре их оказывается, что технология и особенности уборки не отличаются в зависимости от района — хотя здесь, например, убирают пшеницу и рожь, в то время как в Дрожжановском районе — ячмень и горох). Сделать деятельность Калимуллина более понятной могли бы посты о рабочих встречах — благо они есть. Однако по неведомой причине посты эти ограничиваются подписью о том, с кем была встреча — без подробностей о результатах и, собственно, поводах встречи.



Есть, впрочем, на неделе и важный пост. Как сообщил Калимуллин, в финал конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России (на прошлой неделе участие в нем активно продвигали многие руководители районов) вышли два проекта Татарстана, один из которых — Голубые озера. Около них, как говорит руководитель Высокогорского района, могут появиться площадки с палатками, аренда сапбордов, велооборудования и лыжного снаряжения.

Непонятно, то ли это, чего ожидаешь от реализации проекта с таким громким названием — но, возможно, интереснее будет организация неких лекториев и экошколы, также обещанных Калимуллиным. Как будет на практике, покажет время, пока же речь идет только о выходе проекта в финал.

Победы новошешминских лошадей и ливневка в земле Елабуги



Совсем другие радости в Новошешминском районе. Его руководитель Вячеслав Козлов поздравляет владельцев лошадей — выигравшей дерби на Казанском ипподроме и завоевавшей четвертое место по России на Московском ипподроме. На фотографии можно увидеть одну из этих лошадей. У поста 300 лайков и много поздравлений, а одна из подписчиц на основании информации о победах в скачках даже почему-то делает оптимистичный вывод о том, что, стало быть, Новошешминский район динамично и уверенно шагает в будущее. Мы бы предположили, что даже не шагает, а скачет.

А вот глава Елабужского района — один из немногих, решивших больше внимания уделять вопросам ЖКХ. На неделе, например, Рустем Нуриев показал результат установки ливневки на перекрестке улиц Марджани и Баки Урманче в Елабуге. На фотографии это едва ли выглядит значительным достижением — одинокая решетка, расположившаяся почему-то на земле (возможно, в дальнейшем там появится асфальт — но соответствующее пояснение не помешало бы). Но зато Нуриев признал проблему образования луж и декларировал, что ее нужно решать комплексно, проведя ревизию ливневой канализации во всем городе. Будет ли она комплексно решаться, Нуриев не сказал, но упомянул, что пока сделать успевают не все, в том числе из-за экономической ситуации.



Коронавирус никуда не ушел



Наконец-то вышел из 10-дневного молчания глава Нижнекамского района Айдар Метшин. Недавно он поздравил победителей всероссийского молодежного форума «Территория смыслов», студентов Колледжа нефтехимии и нефтепереработки, выигравших грант на миллион рублей на реализацию проектов — студии студенческого кино и дизайна. У этого поста 443 лайка, чуть больше — у благодарности Метшина «Татнефти», передавшей нижнекамским больницам новое медицинское оборудование и компьютеры в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Тема коронавируса, косвенно присутствующая в «Инстаграме» Метшина, уже четко фигурирует в аккаунте руководителя Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина. Он выкладывает в нем сюжет программы «Семь дней» на канале ТНВ о ситуации с коронавирусом в районе. В сюжете рассказывается о временном госпитале в Бавлах, где лежат больные с COVID-19. Видео, в котором в качестве спикера участвует сам Гатиятуллин, у него в «Инстаграме» посмотрели около 800 человек — жаль, что не больше, учитывая, что отношение к эпидемии в последнее время стало слишком спокойным.

