В Нижнекамске создадут мемориальный комплекс погибшим в спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске рядом с памятником воинам-интернационалистам планируют установить мемориальный комплекс погибшим в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района Татарстана.



— Наша задача — в течение этого и следующего года сделать комплекс в память о ребятах, которых мы потеряли в СВО, — заявил руководитель муниципалитета Рамиль Муллин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мемориальная зона, посвященная специальной военной операции, появится и в Казани. Подготовить предложения по ее созданию раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики и мэрии города во время оглашения послания Госсовету региона 14 сентября.



Напомним, специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Татьяна Демина