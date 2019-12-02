Мэр Нижнекамска: «Мы должны сломать «барьеры» в головах наших людей»

Как в столице нефтехимии внедряют инклюзивное обучение и создают доступную среду

Зарплаты учителей, создание молодежных центров на селе, развитие добровольческого движения, поддержку людей с ограниченными возможностями не только в рамках декады инвалидов — эти и другие темы обсудили сегодня на еженедельной планерке руководителей в мэрии Нижнекамска. Консолидированный бюджет района в 2020 году составит 5,7 млрд рублей, Айдар Метшин рассказал, на что пойдут основные средства. «Реальное время» приводит подробный репортаж с совещания нижнекамских властей.

Зарплаты учителей станут больше



«Деловой понедельник» в Нижнекамске начался с обсуждения консолидированного бюджета на 2020 год. По словам мэра Айдара Метшина, он составит 5,7 млрд рублей и традиционно будет социально ориентированным. Свыше 4 млрд рублей планируется направить на сферу образования, из которых почти 80% заложено на заработную плату учителей. 464 млн рублей пойдут на ЖКХ, 310 млн — на культуру, 225 млн — на социальную политику.

— В 2020 году продолжится реализация всех социально значимых республиканских и федеральных программ. Конечная цель — качественное изменение среды проживания, создание комфортной территории с развитой социальной инфраструктурой, строительством дорог, образовательных и культурных учреждений, обустройством общественных пространств, — отметил Айдар Метшин.

Градоначальник напомнил, что 20 декабря главный финансовый документ будут рассматривать депутаты на сессиях городского и районного советов.

Местом притяжения нижнекамской молодежи стал центр «Ковер», открывшийся в 2017 году. Здесь созданы все условия для реализации молодежных инициатив. Фото vasha-gazeta.ru

Откроются два центра для молодежи

После обсуждения бюджетных расходов перешли к молодежной политике. Сегодня в Нижнекамске проживают свыше 56 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, работают пять подведомственных учреждений, а также восемь молодежных и 56 детских общественных организаций и объединений.

Местом притяжения нижнекамской молодежи стал центр «Ковер», открывшийся в 2017 году. Здесь созданы все условия для реализации молодежных инициатив.

— Перед нами стоит задача создавать подобные площадки и в районе, на селе. Одна из первых таких площадок появится на базе обновленного районного дома культуры в селе Большое Афанасово, и параллельно мы ведем работу по созданию на базе молодежного центра «Алан» в Камских Полянах центра молодежных инициатив, — рассказал мэр Нижнекамска.

Молодежная политика, по его словам, остается важным социальным направлением: «Мы считаем, что больше знаем о жизни и поэтому лучше знаем, что хорошо для молодых, а что нет. Извечная проблема отцов и детей. Однако если присмотреться к молодым людям, мы увидим, что можем многому учиться и у них. Современная молодежь не боится высказывать свое мнение, они не боятся, что их осудят, они могут аргументировать свою точку зрения и крепко держаться за нее».

Айдар Метшин напомнил, что на базе школы «Норма 36» внедрена идеология «Школа без отстающих», где важен каждый ребенок. Фото tatarstan.ru

Нижнекамские волонтеры отмечают юбилей

Говоря о молодежи, городской глава затронул тему добровольческого движения в Нижнекамске. В этом году местные волонтеры отметят десятилетие работы. За это время они смогли осуществить сотни важных проектов и программ. Буквально на днях в Сочи на финал конкурса «Доброволец России» отправятся ученики школы №31 из Камских Полян, где представят проект «Добро своими руками».

— В преддверии Дня волонтера я бы хотел всем нижнекамским добровольцам выразить слова благодарности, сказать спасибо за все те добрые дела, которые вы совершаете ежедневно, помогая большому числу людей, — обратился к волонтерам Айдар Метшин.

Вторая часть «делового понедельника» была посвящена Международному дню инвалидов. Сейчас в Нижнекамске проживают 18 людей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 по 10 декабря для них пройдет масса мероприятий и акций.

— Крайне важно, чтобы наши «мужественные» люди были вовлечены максимально во все сферы жизни. В нашем обновленном оздоровительном лагере «Кама» мы создали возможности для организации инклюзивного отдыха, и теперь в этом замечательном месте будут отдыхать сообща здоровые и «мужественные» дети.

Айдар Метшин напомнил, что на базе школы «Норма 36» внедрена идеология «Школа без отстающих», где важен каждый ребенок, несмотря на его ограниченные возможности. Мэр отметил, что организовать доступную среду — один из главных критериев работы в Нижнекамске.

Яна Анисимова рассказала о работе организации «Рубаха» по осуществлению интересных инклюзивных проектов с новыми подходами. Фото e-nkama.ru

— Прежде всего мы должны сломать «барьеры» в головах наших людей, показать им, что «мужественные» люди — такие же, как и мы все. Они хотят жить такой же жизнью, как и мы, просто у них есть свои особенности, — акцентировал внимание градоначальник.

Последним спикером на еженедельной планерке руководителей стала руководитель некоммерческой организации «Рубаха» Яна Анисимова. Она рассказала о работе организации, в том числе по участию в грантовых конкурсах, по осуществлению интересных инклюзивных проектов с новыми подходами.