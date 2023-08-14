В пострадавшем от взрыва газа доме в Нижнекамске начали восстанавливать квартиры

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В Нижнекамске в доме №11 на проспекте Вахитова, где в конце июля произошел взрыв и пожар, специалисты приступили к ремонту и отделке пострадавших квартир. Об этом на «деловом понедельнике» доложил руководитель исполнительного комитета города Камиль Назмиев.

— Сейчас ведутся работы по восстановлению жилых помещений. Для выполнения данных работ привлечена подрядная организация из Набережных Челнов, имеющая опыт работы по аналогичным ситуациям, — сказал он.

В доме полностью завершены работы по ремонту и восстановлению несущих конструкций первого и второго этажей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

— В результате обследования также было выявлено, что в 13 квартирах дома №13а на проспекте Вахитова повреждены окна и балконные рамы, в одной квартире дома №7 на улице Чабьинской и в 10 квартирах дома №11 на проспекте Вахитова повреждено остекление. Стоимость ремонтных работ составила 347 тысяч рублей, — добавил Камиль Назмиев.

Инцидент произошел 25 июля в одной из квартир многоквартирного дома. В результате происшествия пострадали квартиры трех подъездов. Предварительная сумма ущерба составила более 76 млн рублей.

Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов