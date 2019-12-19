За чистотой воздуха в Нижнекамске будет следить финская техника

Компания Aeromon представила в столице нефтехимиков последние разработки в сфере мониторинга атмосферы

Фото: Лилия Егорова

Сотрудники финской компании Aeromon совместно с татарстанскими экологами протестировали накануне в Нижнекамске оборудование для контроля качества атмосферного воздуха. Закрепив на крыше передвижной экологической лаборатории измерительные датчики, специалисты проехали по городу и отобрали пробы воздуха. Как выяснило «Реальное время», если прибор докажет свою эффективность, в скором будущем он будет внедрен в систему мониторинга.

Компактные финские девайсы

Пробы атмосферного воздуха экологи отобрали на улицах Табеева и Гайнуллина. В этих микрорайонах люди чаще всего жалуются на неприятные запахи в воздухе. По словам специалистов финской компании, измерительный прибор выдает результаты анализов всего за несколько секунд. Чтобы доказать его эффективность, полученные данные сравнивают с местными показателями.

— Датчики, которые используются в министерстве экологии, — проверенные. Они имеют аттестацию в российском реестре средств измерений и не вызывают сомнений. К сожалению, этого прибора в российском реестре измерения нет. Пока мы его тестируем в рамках пилотного проекта. Если результаты анализов будут совпадать с нашими и компания-производитель внесет датчик в реестр измерительных приборов, возможно, мы будем дооснащять наше оборудование, — сообщил «Реальному времени» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

По словам финнов, они старались создать компактный и легкий в управлении девайс

Прибор перемещается в любое место



По словам самих финнов, они старались создать компактный и легкий в управлении девайс. Прибор без труда крепится на квадрокоптер и может проникнуть в самые труднодоступные места.

— Наш прибор может перемещаться в любое место и замерять показатели в режиме онлайн, — рассказала корреспонденту «Реального времени» главный исполнительный директор фирмы Aeromon Мария Корса. — Показания подаются каждую секунду, в отличие от российских датчиков. Перечень веществ регулируется требованиями и запросами либо министерства экологии, либо заказчика. Измерительный прибор может стать доказательной базой для нарушителей.

Сегодня в Нижнекамске работают 5 стационарных станций автоматического контроля за атмосферным воздухом и одна передвижная лаборатория

Результаты измерительных приборов будут синхронизированы

Тестирование финских измерительных приборов проходит в рамках пилотного проекта, разработанного министерством экологии и природных ресурсов РТ.

Сегодня в Нижнекамске работают 5 стационарных станций автоматического контроля за атмосферным воздухом и одна передвижная лаборатория. Стоимость представленного финнами устройства — от 1,5 млн рублей.

— Пока только рассматривается возможность его использования на территории Нижнекамска. Компания-производитель должна включить свой датчик в реестр измерительных приборов — это обязательное условие для использования в нашей деятельности, только после этого будет рассматриваться возможность дооснащения нашей лаборатории, — уточнил Айрат Шигапов.

Если тестирование финской техники докажет ее эффективность, а сама она пройдет все необходимые согласования, прибор будут рекомендовать промышленным предприятиям и всем природоохранным структурам.

Пробы атмосферного воздуха экологи отобрали на улицах Табеева и Гайнуллина

— Результаты девайса будут синхронизированы. Надеемся, что у нас появится единый центр, куда будет стекаться вся информация по качеству атмосферного воздуха. Их можно будет отследить в режиме реального времени. Надеемся, что с появлением этих датчиков мы сможем не только оперативно узнавать о превышениях вредных веществ в воздухе, но и собирать доказательную базу на нарушителя, — отметил заместитель главы исполкома Нижнекамского района по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов.

«Конфиденциальная информация»

В поездку по городу отбирать пробы воздуха финны журналистов не взяли. По возвращении на просьбу поделиться результатами анализов ответили, что это «конфиденциальная информация, которую нужно запрашивать у городских властей».

Впрочем, и мэрия Нижнекамска, и местные экологи не стали делиться результатами тестирования. Заместитель руководителя исполкома НМР Ленар Ахметов и начальник Закамского территориального управления Минэкологии РТ Алексей Лобанов посоветовали обратиться с этим вопросом в Казань — в головной офис министерства, где на официальный запрос «Реального времени» пока не ответили.

Между тем данные мониторинга о загрязнении воздуха в Нижнекамске ежедневно публикует Гидрометцентр Татарстана на своем сайте. Так, по данным метеорологов, на 7 утра 18 декабря показатели вредных веществ в атмосфере города не превышали предельно допустимых концентраций. Так, пробы со стационарного поста, установленного в микрорайоне 36Б, дали следующие результаты: концентрация пыли — 0,1 мг/м3 (ПДК — 0,5), оксида углерода — 0,9 (ПДК — 5), диоксида азота — 0,031 (ПДК- 0,2), фенола — 0,005 (ПДК-0,01), аммиака — 0,03 (ПДК — 0,2).