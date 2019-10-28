Полсотни сирен для МЧС, гигантский термометр на котельной и печать районных газет

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. 120 миллионов на 460 метров нижнекамского проспекта Мира

Одним из крупнейших тендеров недели стал заказ «Главтатдортранса» на сумму в 120 млн рублей. Он касается строительства автодороги по проспекту Мира до пересечения с улицей Корабельной в Нижнекамске. Информация появилась 23 октября, заявки принимаются до 31 октября, тогда же состоится и аукцион. Оплатят работы из федерального бюджета.

Длина дороги составит 460 метров. Работы потребуется выполнить в период с 25 ноября 2019-го до 5 октября 2020 года. При этом самостоятельно, без привлечения других лиц, подрядчик должен будет выполнить не менее 25% работ. Гарантия на верхний и нижний слои асфальта составит по 5 лет, на дождевую канализацию — 6 лет.



2. 40 миллионов на водоснабжение

Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана планирует потратить 40,6 млн рублей на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах. Об этом стало известно 23 октября, аукцион состоится 31 октября. Работы профинансируют из бюджета региона.

Всего в перечне мест, где должны быть проведены работы, шесть объектов. Больше всего — 18 млн рублей — выделят на строительство водопроводных сетей в населенном пункте Старое Шаймурзино Дрожжановского района. Еще 5,9 млн рублей потратят на строительство водозабора с распределительными водоводами от села Бурундуки до села Алешкин Саплык в том же районе. 5,3 млн рублей направят на строительство сетей водоснабжения микрорайона Замелекесье в Набережных Челнах, 4,48 млн — на реконструкцию сетей в селе Сюкеево Камско-Устьинского района, 4,32 млн — на реконструкцию сетей в деревне Иркен Бугульминского района, а 2,55 млн направят на строительство сетей в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Все работы должны быть выполнены до 1 августа 2020 года.



Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Татарстана планирует потратить 40,6 млн рублей на строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах. Фото vest-news.ru

3. Печать районных газет за 18 миллионов

Акционерное общество «Татмедиа» планирует заплатить 18,4 млн рублей за выполнение полиграфических работ. Об аукционе было объявлено 24 октября. Заявки будут принимать до 1 ноября, а итоги закупки подведут 12 ноября.

За указанную сумму подрядчик (из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) должен в течение 12 календарных месяцев печатать газеты. Всего речь идет о 20 изданиях на татарском и русском языках. Среди них, например, выходящие два раза в неделю «Актанышские зори» и «Челнинские известия», «Сельские огни» и «Слава труду», еженедельные «Ютазинская новь», «Агрызские вести», «Нижнекамская правда», «Дыхание времени» и «Серебряный колокольчик».



4. Ремонт вестибюля и лестничного пространства в КГАСУ

Казанский государственный архитектурно-строительный университет планирует потратить 12,2 млн рублей на ремонт вестибюля и лестничного пространства корпуса №2. Об этом было объявлено 22 октября. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 7 ноября, а итоги подведут 12 ноября.

В рамках работ потребуется выравнивание поверхностей, очистка балок, грунтование, устройство стяжек. Судя по эскизам, в фойе появятся подвесные светильники, деревянные сиденья и перекрытия около лестниц. Ремонт должен быть завершен до конца 2019 года. Год назад, напомним, вуз потратил 4 млн рублей на отделочные работы в обеденном зале столовой.



Система будет состоять из 45 электронных сирен, 45 акустических систем, такого же количества локальных пультов управления. Фото mchs.tatarstan.ru

5. 45 сирен для МЧС

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана заплатит 8,1 млн рублей за монтаж речевых сиренных установок системы оповещения населения. О тендере было объявлено 18 октября, заявки будут приниматься до 28 октября, аукцион состоится 30-го числа. Оплатят работы из бюджета Татарстана.

Система будет состоять из 45 электронных сирен, 45 акустических систем, такого же количества локальных пультов управления, почти 5 километров кабелей, миниканалов, гибких гофрированных труб, держателей для труб, коннекторов, маршрутизаторов, автоматических выключателей. Срок выполнения работ — 30 календарных дней с момента заключения контракта. Напомним, 1 октября во всех районах прошла проверка систем речевого и экстренного оповещения.



6. Мультимедиа для педагогов КФУ

Старейший вуз региона, Казанский федеральный университет, на неделе объявил, что заплатит 5,4 млн рублей за автоматизированный аппаратный комплекс мультимедийного оборудования. Об аукционе стало известно 18 октября, заявки принимаются с 21 по 28 октября, а итоги закупки подведут 5 ноября.

Создание комплекса пройдет в шесть этапов: предпроектного обследования, поставки оборудования, рабочего проектирования, установки и пусконаладки, приемо-сдаточных испытаний, сдачи в эксплуатацию. Все работы должны быть выполнены в течение 100 календарных дней. Из технического задания известно, что комплекс предназначен для приобретения студентами навыков работы с цифровыми средствами в образовательном процессе и применения их в педагогической деятельности, а также для проведения курсов повышения квалификации педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в средних общеобразовательных организациях. Поставку осуществят в корпус на улице Мартына Межлаука. Комплекс будет предоставлять возможности для отображения информации (с помощью шести интерактивных дисплеев диагональю 65 — 75 дюймов по 685 — 825 тыс. рублей за штуку) и звукоусиления (комплект из акустических систем, усилителя звука и микрофонной системы).



Поставка должна быть осуществлена в здание Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ на Кремлевской, 35. Фото Максима Платонова

7. Сотня компьютеров для Высшей школы государственного и муниципального управления

ГУП «Центр информационных технологий Татарстана» купит компьютерное оборудование на 5,2 млн рублей. Объявили об этом 21 октября, заявки будут принимать до 29-го, а аукцион состоится 31 октября. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Поставка должна быть осуществлена в здание Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ на Кремлевской, 35. Речь идет о 100 моноблоках по 52 тыс. рублей за штуку. В них должны быть процессоры с не менее чем четырьмя ядрами, частотой не меньше 3,6 ГГц. Оперативной памяти потребуется не меньше 8 Гб, твердотельный накопитель — объемом от 120 Гб. Экран моноблока должен быть с матрицей IPS, диагональю не меньше 21,5 дюйма.



8. Гигантский термометр на трубе районной котельной

Тем временем «Татэнерго» собирается заплатить 4,9 млн рублей за модернизацию архитектурной подсветки дымовой трубы районной котельной «Горки». Об этом стало известно 18 октября, заявки принимались до 25 октября, а итоги подведут 7 ноября.

Судя по приложенному к документации заданию на проектирование, речь идет о создании арт-объекта «Гигантский термометр» на дымовой трубе. Высота ее составляет 100 метров, диаметр — 3,5 метра. Подсветка будет работать круглосуточно, на поверхности трубы будет отображаться термометр, цифры будут выполнены из архитектурных узколучевых LED-прожекторов. Срок выполнения модернизации — до 19 января 2020 года. Судя по расположению котельной, термометр будет виден из Горкинско-Ометьевского леса.



Подсветка будет работать круглосуточно, на поверхности трубы будет отображаться термометр

9. «Фабрика процессов» для «Центра энергосберегающих технологий»

А вот «Центр энергосберегающих технологий» собирается создать и обеспечить деятельность «Фабрики процессов» по стандартам Федерального центра компетенций за 4,5 млн рублей. Об этом было объявлено 23 октября. Запрос предложений будет продолжаться до 5 ноября, в этот же день состоится и подведение итогов.

От подрядчика потребуется передать комплект учебной производственной площадки до 15 декабря. Понадобится оборудование для комплектации зон «производственный поток» (в комплекте в том числе отвертки, рожковые ключи, доски-флипчарты и магнитно-маркерные), «складская логистика» (со стеллажами, лотками, сервисной и платформенной тележками), «оперативное управление», «гардероб» (с комплектом защитной обуви и халатов разных размеров), «теоретическое обучение» (с проектором, настенным экраном, ноутбуком), кофе-брейк. Помимо этого, понадобится спланировать «Фабрику процессов», подготовить четырех тренеров.



10. 1 700 пар обуви для ГБУ «БДД»

ГБУ «Безопасность дорожного движения» закупит обуви на общую сумму в 3,5 млн рублей. Аукцион объявили 24 октября, заявки будут принимать до 7 ноября, а состоится он 11 ноября. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Всего понадобится по 849 пар летней с верхом из кожи (по 1 815 рублей) и весенне-осенней (по 2 300 рублей) обуви. Летняя обувь представляет собой полуботинки с верхом из натуральной хромовой кожи конструкции «лофер». Демисезонная обувь — полусапоги с утеплителем из нетканого иглопробивного полотна «ворсин». Поставку должны осуществить до 10 декабря.

