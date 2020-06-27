«Инстаграм» глав районов Татарстана: гордость Метшина, медаль 109-летней высокогорке и иван-чай от Гафарова

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, трогательные посты ко Дню памяти и скорби, поздравления с Днем медицинского работника — в трендах этой недели практически всех «Инстаграмов» руководителей районов Татарстана. Мир глазами глав районов Татарстана — в традиционном недельном обзоре их аккаунтов в этой сети от «Реального времени».

Красота во дворе от Метшина

«Инстаграм» главы Нижнекамского района Айдара Метшина на неделе исправно пополнялся новыми постами. В день парада, 24 июня, брат казанского градоначальника разместил фотографию с мероприятия в столице России с подписью: «Гордимся! Сегодня на Параде Победы в Москве в составе знаменной группы ассистентом выступает наш нижнекамец Алексей Фокеев, командир отделения роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка».

Довольно много положительных отзывов собрал коллаж из образцового нижнекамского двора. «Сделать наш город уютнее и красивее — к этому стремятся многие нижнекамцы. Эту красоту у себя во дворе по Вокзальной, 38 создала Земфира Минахметовна Каюмова. Матурлык тудыруыгыз өчен рәхмәт! (Спасибо за то, что создаете красоту, — прим. ред.)», — написал глава Нижнекамска.

Оригинально Айдар Метшин подошел к поздравлению с Днем медицинского работника, записав отдельное обращение. Оно собрало почти 2,7 тысячи просмотров. «Вы — наши настоящие герои», — обратился к медикам, противостоящим пандемии, нижнекамский мэр.

Поздравление старейшей жительницы от Калимуллина

Рустам Калимуллин, руководитель Высокогорского района, на этой неделе навестил старейшую жительницу республики Анну Емельянову. Анне Ивановне 109 лет — она была свидетельницей становления ТАССР. «Сейчас же Анна Ивановна — настоящий символ эпохи. Совместно с министром юстиции РТ Рустемом Ильдусовичем Загидуллиным и депутатом Государственного совета РТ Камилем Гайнетдиновичем Садыковом мы вручили ей памятную медаль в честь 100-летия со дня образования ТАССР. Гордимся, что в нашем районе живут такие великие люди и живые свидетели целой вехи в истории, как Анна Ивановна Емельянова», — подписал свой пост глава.

В день старта голосования по внесению поправок в Конституцию РФ Калимуллин обратил внимание всех жителей района на важность исполнения мер предосторожности. Он также сообщил, что в Высокогорском районе будут курсировать 6 мобильных избирательных участков.

Глава Высокогорского района в одном из постов сообщил, что по всей республике началась акция вручения книг «Татарстан: все для фронта, все для победы!». «Первыми к ней присоединился Высокогорский район. Свои экземпляры книг получили центральная библиотека и руководители образовательных учреждений. Приурочена акция к 75-й годовщине Великой Победы. Выпустили книгу Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу и ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», — проинформировал он своих подписчиков.

На этой неделе Рустам Калимуллин ответил на вопросы жителей района в прямом эфире и проинспектировал строительство нового плавательного бассейна в Высокой Горе, которое близится к завершению. Как и многие его коллеги, он не остался в стороне от празднования Дня медицинского работника, записав к нему видеообращение, и отчитался о вручении Высокогорской ЦРБ реанимобиля, подаренного по инициативе президента РТ Рустама Минниханова.

А глава Камско-Устьинского муниципального района Наиль Вазыхов разместил в своем аккаунте коллаж с детьми, каждый из которых держит в руках букву или цифру, в итоге составляющую надпись «100 лет ТАССР».

Цех по производству иван-чая от Гафарова и ранняя подготовка к зимовке в Буинске

В «Инстаграме» руководителя Дрожжановского района Марата Гафарова на этой неделе преобладала спортивная тематика. Один из постов посвящен вручению золотых значков отличникам ГТО. Кроме того, на днях был открыт футбольный мини-стадион со спортивной площадкой для занятий силовыми видами спорта, о чем Гафаров также незамедлительно сообщил.

Чайная тема внезапно всплыла в видео из цеха по производству кипрея, или иван-чая. А видео с прекрасными белыми цветами, похожими на люпины, собрало под 2,5 тысячи просмотров. Радостной новостью стало получение тематического военного издания учебными заведениями района. «Все школы района получили в дар книгу «Татарстан: все для фронта, все для Победы! 1941—1945», память для будущих поколений — наследников победителей. Спасибо Государственному комитету Республики Татарстан по архивному делу за бесценный подарок», — написал Гафаров.

Глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов поделился со своими подписчиками видео, на котором запечатлен процесс заготовки сенажа. «Готовимся к зимовке», — подписал он свой ролик.

Промывка улиц в Лениногорске и виды природы от Козлова

Руководитель Лаишевского района Ильдус Зарипов был не слишком активен, опубликовав лишь поздравительный пост, посвященный медработникам. Рягат Хусаинов, глава Лениногорского района, напротив, активно постил фотографии с видами района. Хусаинов также проинформировал подписчиков, что он проголосовал в первый же день голосования по поправкам к Основному закону страны, и призвал всех жителей района сделать то же самое до 1 июля, приложив список избирательных участков Лениногорска. Одно из интересных видео главы было посвящено коммунальной технике, которая на этой неделе провела работы по промывке улиц Лениногорска — акция состоялась по инициативе генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова.

Вячеслав Козлов, глава Новошешминского района, продолжает регулярно радовать подписчиков видами природы. Одна из его записей, проиллюстрированных фотографией, посвящена лебединой верности, другая — дурманящему запаху жасмина.

Утренний лес от Фаттахова и траурные свечи из Арска

Не устает радовать видами родной природы и глава Актанышского района Энгель Фаттахов, ведущий свой аккаунт на татарском языке. В первый день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ экс-глава Минобрнауки Татарстана проголосовал на участке, расположенном на открытом воздухе. Под тысячу просмотров собрало одно из традиционных видео из утреннего леса.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев рассказал о рабочем визите в район делегации из Актаныша. Он также разместил фото с голосования по поправкам в Конституцию РФ на своем участке, обратив особое внимание на соблюдение требований Роспотребнадзора. Димитриев отчитался об участии в заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР и присоединился к поздравлениям с Днем медицинского работника. Не остались без внимания и традиционные фотографии с видами Кукмора.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев не обошел своим вниманием День памяти и скорби, разместив два тематических видео, каждое из которых собрало под 2 тысячи просмотров. Одно из них — с мероприятия, посвященного траурной дате. «Это было вчера... Помним! Слава Героям!» — подписал свой пост глава района.

Жалобы на нехватку парковочных мест в Елабуге и новый Зал ВОВ в Бугульме

Новости строительства продолжают доминировать в «Инстаграме» руководителя Елабужского района Рустема Нуриева. В одном из недавно опубликованных постов глава района рассказывает о результатах обхода строительных объектов: практически на 100 процентов завершен капремонт в музыкальной школе №1. Кроме того, по словам Нуриева, муниципалитет решает проблему обманутых дольщиков, купивших квартиры в доме на улице Тысячелетия. «Строительство будет продолжено, но пока нас совершенно не устраивает темп работ. Считаю, что качество и сроки выполнения должны быть под неусыпным контролем строительного блока муниципалитета», — написал он.

Еще один пост, собравший немало комментариев, посвящен реализации программы «Наш двор». «Систематическая работа пока не налажена, мы должны тщательно относиться к благоустройству дворов, продумывая все нюансы для удобства жителей: обустройство парковок, спил пеньков, озеленение. Остается много вопросов по качеству исполнения поручений по обращениям жителей города», — признал он. Надо отдать должное, на комментарии елабужан, пишущих о проблемах в своих дворах, в частности о дефиците парковочных мест, от главы приходит оперативный ответ. На один из запросов подписчиков ответ был таким: «Ваш двор был включен в программу 2020 года, но, к сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией программа на этот год была сокращена. Дополнительные парковочные места появятся в соседнем дворе, муниципалитет продумывает дополнительные варианты».

Глава Бугульминского района Линар Закиров был традиционен в выборе тем для новых записей в своем «Инстаграме» — День медработника, День памяти и скорби и начало общероссийского голосования. Один из самых просматриваемых постов посвящен открытию Зала Великой Отечественной войны в «народном» музее воинов-интернационалистов — целом комплексе, посвященном участию бугульминцев в войнах ХХ века. Глава района в нем благодарит всех благотворителей, оказавших помощь в проведении работ.

Довольно много позитивных отзывов собрал пост о московском параде в честь юбилея Победы, в котором приняли участие двое бугульминцев — военнослужащие 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии рядовые Александр Александров и Марсель Шакиров.

