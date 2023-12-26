Глава Нижнекамска: «Я не понимаю, зачем нужно знать журналистам и обывателям, какое и где управление»

Рамиль Муллин пожаловался, что никто не ругает главу «Водоканала», а все критикуют администрацию, и привел в пример Дубай по больному вопросу мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Где горячая вода и отопление? Почему в нижнекамской администрации так часто меняются кадры? Мигранты — хорошо это или плохо? И как быть с хейтерами в социальных сетях? На эти и другие вопросы ответил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин на ежегодной итоговой пресс-конференции. Встреча с республиканскими и местными журналистами состоялась в малом зале муниципалитета. Какие вопросы градоначальник посчитал провокационными и почему не обращает внимания на нападки в интернете — в репортаже «Реального времени».

Износ сетей водоснабжения — 60—70%

В начале пресс-конференции Рамиль Муллин подвел итоги уходящего года. Как отметил градоначальник, 2023-й был не простой, но созидательный. Несмотря на сложности, связанные с геополитической обстановкой, все намеченные планы в городе и районе были реализованы.

Первый вопрос, который задали журналисты, касался коммунального коллапса в городе. «Что происходит? — спрашивали мэра. — Почему в Нижнекамске по несколько недель люди сидят без горячей воды и отопления? Есть ли решение проблемы?»

По словам Рамиля Муллина, вопрос этот сложный и решить его одномоментно не получится. Он уверен, что город изначально шел по тупиковому пути. «Водоканал» ежегодно обновлял лишь 1,25% сетей, «Татаэнерго» — порядка 2% при нормативе не меньшее 5%. Износ городских сетей водоснабжения сегодня составляет 60—70%, а в некоторых случаях доходит до 80%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Это не вопрос сегодняшнего дня. Когда я только начал работать, нижнекамцев волновали дороги, общественный транспорт и другие проблемы. Сейчас это состояние сетей водоснабжения. Мне трудно оценить, почему так произошло. Была приватизация, и мы в какой-то мере оставили этот вопрос на откуп «Водоканалу», — подчеркнул он.

Большие надежды Рамиль Муллин возлагает на федеральную программу. По его словам, силами муниципального и республиканского бюджетов вопрос не решить. Чтобы перевести жилые дома на индивидуальные тепловые пункты, необходимо около 200—300 млрд рублей, еще 5—6 млрд потребуется на замену труб.

— Для нас самый оптимальный вариант — это переход на индивидуальные тепловые пункты. Они уже доказали свою эффективность в соседних Челнах и Казани. Рассматривается вариант заимствования денег в ВЭБ.РФ. Возможно, именно этот фонд станет инструментом финансирования замены сетей. Здесь мы сможем оформить заем на 10—15 лет, — подчеркнул он.

«Эта тема превращается прям в «вау»

Журналист «Реального времени» затронул тему кадровых перестановок. Не так давно в администрации Нижнекамска прошло масштабное обновление руководителей, вместо 10 заместителей исполкома осталось пять. Дополнительно появились пять внештатных помощников.

— У нас эта тема превращается прям в «вау», — прокомментировал Рамиль Муллин. — Они вам мешают? Я иногда не понимаю, зачем нужно знать журналистам и обывателям, какое и где управление. Я до сих пор не знаю, кто начальники управлений культуры Казани, Челнов, Азнакаево. Мое мнение, что обывателю вообще без разницы, кто какую должность занимает. Люди же не ругают руководителя «Водоканала» Нуртдинова. Он для них хороший, хотя является генеральным директором предприятия и несет ответственность за отсутствие горячей воды. Но все ругают меня.

Как отметил Рамиль Муллин, местные власти определили для себя 10 приоритетных направлений. Это экономика, здравоохранение, сохранение культуры и укрепление духовно-нравственных ценностей, развитие инклюзии, дог-френдли-среды и другие. И каждый помощник будет нести индивидуальную ответственность.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Мы в поиске своих ценностей. Ценностей своего города. Мои помощники будут лоббировать эти направления. Их задача не просто с исполкомом работать, а с активным населением. Нам надо научиться всем вместе управлять городом. Не постоянно критиковать администрацию, а вместе собраться и решать проблемы. Помощники — это посредники между властью и активистами, — заключил мэр, добавив, что начальников должно быть меньше, а исполнителей больше.

Посетовал Муллин и на недобор профессиональных кадров в администрации. По его словам, здесь работают энтузиасты за 30 тысяч рублей. «Когда люди говорят: вы, чинуши, ничего не делаете, я отвечаю: «Приходите к нам на работу» — но никто не хочет».

Город будет расти в сторону М-7

Еще один вопрос касался застройки Нижнекамска. Земельный фонд нефтехимической столицы Татарстана находится в частных руках. «В каких границах будет расти город? Будут ли вовлечены местные застройщики?» — спросили журналисты.

— Мы заказали мастер-план развития города. СИБУР нас поддержал. Это будет «живой» документ. Его разработкой занимались активисты. Сейчас идет третий этап согласования. После чего документ обнародуем, чтобы люди определили, каким будет Нижнекамск будущего. В планах заняться точечной застройкой. У нас есть старые микрорайоны, где много свободных мест в детских садах и школах. Сейчас там на 50—60% недобор. Мы осуществляем ревизию, чтобы эти микрорайоны зажили, — ответил Рамиль Муллин.

По его словам, в будущем город будет расти в сторону трассы М-7. Пока в планах стоит застройка 7-го, 8-го и 15-го микрорайонов, а также проспекта Мира и улиц Сююмбике, Южной и Чулман. Более 50% застройщиков — местные.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Задача сделать город интересным. Мы меняем архитектуру города. Застройщики проявляют интерес. В течение двух-трех лет Нижнекамск обретет порядка 300—400 тысяч квадратных метров жилья. В сторону М-7 остается порядка 300 гектаров земли. Мы мечтаем, чтобы Нижнекамск вырос до 350 тыс. человек. Это бы сделало его конкурентным, в то же время управляемым и удобным для жизни, — подчеркнул Муллин.



«Нам надо создать условия для мигрантов»

Не обошли стороной на пресс-конференции и тему мигрантов. Сегодня в Нижнекамске несколько тысяч приезжих рабочих. Журналисты поинтересовались, как мэр относится к привлечению вахтовиков к строительству промышленных и городских объектов. Муллин посчитал, что этот вопрос с подвохом, и углубился в историю города.

— Город всегда развивался в нескольких направлениях — энергетика, строительство, химическая и шинная отрасли. Строительную отрасль мы потеряли в 90-х годах. При сегодняшних темпах и мощи строительства существующими ресурсами мы этот вопрос не решим. Нам нужны ресурсы извне. И неважно, что мы будем строить: дороги или промышленные объекты. Мы всегда будем нуждаться в дополнительных трудовых ресурсах, — уверен он.

Мэр добавил, что в этом году в Нижнекамске на пике работало 9 тысяч мигрантов. Всего через нижнекамскую землю прошло 40 тысяч приезжих рабочих. По его словам, темпы строительства в будущем меньше не станут, поэтому без помощи вахтовиков будет ощущаться нехватка рук.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вопрос в том, какое к ним будет отношение. Нам нужно их привлекать не только на строительство. Молодые ребята, которые захотят у нас остаться, должны получить образование, стать гражданами нашей страны. В мире идет большая гонка, главное в ней — человеческий капитал. Дубай вырос только за счет приезжих. Нам надо создать условия для мигрантов. Чтобы люди, которые приехали сюда работать, увидели красоту Нижнекамска и Татарстана. Наши двери должны быть открыты, чем больше будет приезжать людей, тем интереснее будет город. Мы не должны их бояться, — сказал он.

«Или приезжаете к нам на автобусе, или сидите дома»

Промышленники на встрече с мэром пожаловались на дорожные пробки и заторы на Соболековской трассе. «Можно выделить отдельную полосу для автобусов?» — спросили шинники.

— Решение проблемы одно — это 100%-ный переход на автобусные или трамвайные перевозки. Нужно пересаживаться на автобусы. Это безопасно, это корпоративная культура. Не надо подыгрывать рабочим. Многие боятся, что люди перестанут ездить на работу. Приедут, никуда не денутся. Надо платить ту зарплату, которая позволит приезжать на производство. Надо сказать: «Ребята, все пересаживаемся в автобусы», — отметил Муллин.

В следующем году, подчеркнул мэр, у вахтовых автобусов появится отдельная полоса, а дорогу оснастят видеокамерами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Хотим мы этого или нет, но выделим вахтам отдельную линию и установим камеры самонаблюдения. Люди сами себе создают проблемы. Надо договориться генеральным директорам и опубликовать приказ: или приезжаете к нам на автобусе, или сидите дома. Нужна жесткая воля. Я буду развивать общественный транспорт. Я на работу быстрее пешком дохожу, чем езжу на машине. Преимущество Нижнекамска — в его компактности. Пешком — 20—30 минут. Это здоровье и хорошее настроение, — уверен градоначальник.

«Где-то это заказ, а где-то — невежество»

К слову, в социальных сетях нижнекамцы часто критикуют Рамиля Муллина, в том числе и за желание пересадить людей на общественный транспорт. Представители СМИ поинтересовались, как мэр относится к хейтерам.

— Это сложный, непростой и даже провокационный вопрос, — тяжело вздохнул он. — Где-то это заказ, а где-то — невежество. Мы как караван. Вот идут слоны, у них есть цель. Если мы каждый раз будем обращать внимание на Моську, то там и останемся. Понятно, что Моська будет кусаться, делать все, чтобы обратить на себя внимание. Мы должны быть незыблемыми. Надо нарастить кожу, чтобы не обращать на нападки внимания. То, что пишут люди в социальных сетях, ведь не отражает мнение всего города. Но есть вещи, которые мы не можем оставить без внимания. Особенно когда люди просят о помощи.

Завершая пресс-конференцию, Рамиль Муллин пожелал успехов в новом году, выразив надежду, что 2024-й будет не менее продуктивным, чем 2023 год.