Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работницы совхоза «Красный Ключ», 1950-е

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея г. Набережные Челны

В современном Нижнекамском районе Татарстана есть поселок Красный Ключ. Это место с очень богатой историей: до революции здесь бил святой источник, и называлось поселение, конечно, не Красный, а Святой ключ.

Семья елабужских купцов Стахеевых построила здесь, на берегу Камы, среди красивейших лесов и родников, роскошное имение. Эти земли они купили за 400 тысяч рублей и построили тут дачу. Одним из самых красивых, центральных строений в имении был двухэтажный деревянный дом 1900 года постройки: площадью 750 квадратных метров, с резными балконами, обильно декорированный, отапливаемый котельной (она находилась в подвале). В доме было 20 комнат, и он был одной из больших достопримечательностей этих мест. Дом не сохранился: сгорел в пожаре в 1967 году.

Деревянный особняк на бывшей стахеевской даче, 1941—1943 гг.

А вот дом зятя купцов Стахеевых, В. Чикина, был каменным, а потому и пережил большинство революционных и стихийных катаклизмов. В нем и сейчас «живет» администрация Красного Ключа.

Дом Чикина, п. Красный Ключ, 1950-е

К даче примыкал благоустроенный парк, были разбиты четыре оранжереи с редкими породами южных деревьев. Революция внесла во внешний облик купеческой дачи свои коррективы: например, перед двухэтажным резным особняком поставили памятник Ленину.

Сразу же после революции дачу Стахеевых получил Наркомпрос. Семейство Стахеевых собиралось было сотрудничать с новой властью, но купцам были совершенно не рады, и от греха подальше большая часть семейства эмигрировала. Но успели не все: Игнатий Иванович Стахеев в 1918 году был расстрелян прямо в своем парке, в дальнем уголке рядом с красивой беседкой. Имение разграбили, парк изрядно пострадал, но большинство построек сохранилось: со стороны советской власти было бы большим расточительством разрушать полностью функциональный комплекс поселка.

Арка в доме отдыха «Красный Ключ», 1961 год

Очень быстро тут заработала школа, всесоюзные курсы по подготовке учителей и сельскохозяйственые курсы. В 1921 году дачный поселок Святой Ключ был передан Челнинскому кантземотделу и, в соответствии с требованиями идеологии, переименован в Красный Ключ. Тут работал совхоз, один из самых богатых в окрестностях. Еще бы: ведь от Стахеевых остались те самые оранжереи и 11 благоустроенных теплиц. В 1928 году совхоз продавал виноград, лимоны и даже мандарины, выращенные в стахеевских теплицах.

Потом был декрет Совнаркома об образовании домов отдыха, и на бывшей купеческой даче организовали один из таких домов. Правда, удалось ему проработать только до 1967 года: тогда был страшный пожар, в котором сгорело большинство построек. Восстановить дом отдыха не удалось.

С 1950-х годов здесь работала очень крупная и серьезная птицефабрика, одна из лучших в республике, в 1970-е годы на нее приезжал с визитом Косыгин.

Приезд Косыгина на птичник, 1971 год





Людмила Губаева