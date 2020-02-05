Как нижнекамский доктор заслужил любовь всех соцсетей республики

Глава приемного отделения нижнекамской больницы Роман Фролов во время наплыва пациентов организовал себе рабочее место на подоконнике, чтобы уменьшить очередь

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице сейчас идет ремонт. В рамках национального проекта «Здравоохранение» реконструируют четырехэтажный корпус хирургического отделения и инфекционный корпус. Это создает ряд неудобств для работы больницы: на время ремонта пришлось временно закрыть один из трех постов приемного отделения. Сегодня днем соцсети республики облетела фотография доктора Романа Андреевича Фролова, который экстренно и остроумно решил проблему очереди в приемном покое: чтобы немного разгрузить отделение, начал принимать терапевтических больных с готовыми документами на госпитализацию прямо в холле, устроившись на подоконнике.

«Я и подумать не мог, что этот стул и подоконник могут быть чьим-то рабочим местом»

Сегодня в одном из нижнекамских пабликов в соцсетях появился пост от горожанина с ником Данил Первый с забавной фотографией: на подоконнике аккуратно разложены папки с документами, а рядом на стуле сидит доктор и заполняет медицинскую форму. Текст сообщения был следующий:

«Был приятно удивлен. Когда увидел данного Врача. И это как мне сказали, Главврач приемного отделения. Народу было очень много, в кабинете мест не было, т.к все врачи принимали пациентов. Вот так этот человек, вышел из ситуации, просто подвинул стул к подоконнику и параллельно вел прием. При этом отлично, все объяснил и прописал лечения. Если вдруг Вы себя узнали, спасибо Вам» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Доктора быстро идентифицировали в комментариях: им оказался заведующий приемным отделением Нижнекамской ЦРМБ Роман Андреевич Фролов. Фото e-nkama.ru

Доктора быстро идентифицировали в комментариях: им оказался заведующий приемным отделением Нижнекамской ЦРМБ Роман Андреевич Фролов. «Реальное время» связалось с автором исходного сообщения, и вот что он нам рассказал:

— Я заболел. Мой терапевт отправил меня в больницу со словами: «Если положат, то ложись, а если нет — то, соответственно, нет». Был я там 4 февраля, примерно в обед. Человек 10 постоянно находились в приемном отделении, кто-то приходил, кто-то уходил. Медицинских работников было трое (кто из них врач, а кто медсестра — я не знаю). Когда я зашел, получается, там уже был четвертый врач. Отвел меня в какую-то небольшую комнатушку, чтоб меня послушать, — там реально развернуться негде было. Осмотр провел, сначала все стандартно опросил, а потом начал слушать через фонендоскоп, не как все — пару секунд, а почти целую минуту. Осмотр я прошел, потом увидел стул и подумал: «Посижу, пока документы заполняются». А он подходит и говорит, что это его место. Я и подумать не мог, что этот стул и подоконник могут быть чьим-то рабочим местом! В итоге Роман Фролов сказал, что не видит показаний к моей госпитализации, прописал курс лечения. Сейчас лечусь.

«Он вряд ли хотел попадать в соцсети, а получилось вот так курьезно»

Изюм Бариевна Хамидуллина, заместитель главного врача Нижнекамской ЦРМБ по медицинскому обслуживанию населения, подтвердила «Реальному времени», что прославившийся на всю татарстанскую прессу доктор действительно руководит приемным отделением больницы. Оно разделено на три поста, но один из них сейчас закрыт, потому что в больнице идет ремонт двух крупных корпусов (хирургического и инфекционного отделений) в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В связи с этим в больнице возникла некоторая скученность и иногда возникают неудобства — и для пациентов, и для сотрудников.

— Я, конечно, не думаю, что нам придется и лечить в коридоре. Что касается приемного отделения — сюда приходят и на плановую госпитализацию с готовыми обследованиями, и иногда просто, чтобы к доктору обратиться, если, например, закрыта поликлиника. Мы кладем не всех: кого-то просто осматривают, оказывают первую помощь и отпускают домой с рекомендациями и прописанным лечением. А сейчас еще и гололед наложился, и ОРВИ, наплыв пациентов большой, — рассказала нам Изюм Бариевна.

Заместитель главного врача объяснила, как получилось так, что свободного кабинета не оказалось и Роман Андреевич принял решение организовать рабочее место в коридоре. Чтобы принять больных на госпитализацию, заведующие из разных отделений спускаются в приемное, чтобы самим осматривать своих пациентов.

— И вот так получилось, что кабинетов в один момент не хватило: следующий доктор из отделения уже пришел, не всех успел принять, было много пациентов, и в итоге Фролову негде было принимать пациентов. В коридоре он их, конечно, только опрашивал: никого там не раздевал, разумеется. Он принял такое решение, чтобы люди, которые пришли с готовыми документами на плановую терапевтическую госпитализацию, не ждали долго. Он их и принял. Это его работа, и он ее хорошо выполнил. Он вряд ли хотел попадать в соцсети, а получилось вот так курьезно.

По словам Изюм Бариевны, Роман Фролов — активный, энергичный, подающий надежды молодой доктор:

— Что еще про него скажешь? Не зря ведь мы его поставили заведовать таким сложным участком — он ведь, наверное, один из самых сложных в стационаре, это наша «передовая».

Комментарии в социальных сетях о докторе Фролове на удивление единодушные, что поражает в эпоху, когда на любой, даже самый позитивный факт всегда находятся отрицательные отзывы. Фото vk.com/nizhnekamsk_vk

«Кто попадет в его руки, никогда не пожалеет!»

Анастасия Павлова, кузина доктора Фролова, рассказала нам, что он работает в медицине уже седьмой год. По ее словам, это пунктуальный, вежливый и отзывчивый человек, который очень ответственно подходит к своей работе. В месяц у него бывает по 8—9 дежурств.

— Никогда не разделяет, где свой, а где чужой, ко всем пациентам относится с трепетом и сопереживанием. Кто попадет в его руки, никогда не пожалеет! Увлекается Роман домашним подсобным хозяйством. В его руках все горит и дома, и на работе, ведь руки у него золотые. Впрочем, он и сам Человек с большой буквы! В приемном покое бывает очень много народу, и ни одного он не оставит без внимания. Мне приходилось бывать в приемном отделении в его смену. Из коридора я только наблюдала, как много было пациентов с разными случаями, и он бегал из кабинета в кабинет, оказывая им нужную помощь. Много слышала от пациентов слов о нем, и это всегда только слова благодарности.

Комментарии в социальных сетях о докторе Фролове на удивление единодушные, что поражает в эпоху, когда на любой, даже самый позитивный факт всегда находятся отрицательные отзывы.

До самого Романа Андреевича нам дозвониться не удалось, а в коротком интервью для новостного раздела больницы он ответил: «Я просто выполнял свою работу».



