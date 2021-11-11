Для решения проблемы общественного транспорта Нижнекамска нужно более 3 млрд рублей

В ходе большой пресс-конференции глава исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин назвал отсутствие общественного транспорта на дорогах Нижнекамска большой проблемой. Для ее решения требуется не менее 3 млрд рублей, подчеркнул он:



— Решение вопроса — это не просто купить автобус, но нужно развивать и электротранспорт. Единовременно это порядка 2—2,5 млрд рублей — просто сделать одну только южную ветку. Купить подвижной состав — это 2 млрд, купить автобусы — этого где-то 500-700 млн. Сумма будет зависеть от того, какая у нас будет маршрутная сетка. И вот получается 2,5—3 млрд рублей — это только купить.

Также он отметил, что на содержание транспорта сегодня требуется около 300-400 млн рублей, чтобы ездить по определенным маршрутам. Эта схема, подчеркнул Муллин, до сих пор не проработана, но сейчас в Москве решается вопрос о приобретении подвижного состава.

Сегодня Муллин дал первую большую пресс-конференцию как глава Нижнекамского района РТ. До вчерашнего дня он работал в этой должности как исполняющий обязанности. За его кандидатуру депутаты совета Нижнекамского района проголосовали единогласно. До этой осени Муллин несколько лет занимал должность главы Муслюмовского района Татарстана.



Ангелина Панченко