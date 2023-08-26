«Раньше самокаты оставляли стихийно»: в Нижнекамске разработали первую схему парковок для СИМ
Как выяснило «Реальное время», власти Нижнекамска разработали первую схему размещения пунктов проката электросамокатов. Как рассказал начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства в городе Ильнар Сираев, раньше сделать это было невозможно из-за отсутствия кикшеринговых компаний в Нижнекамске. Теперь же с их появлением под парковки для средств индивидуальной мобильности заготовлено около 200 мест. Где теперь будут стоять СИМы и как они хранились во время разработки документа — в материале «Реального времени».
В Нижнекамске работают два сервиса кикшеринга с 400 электросамокатами
По словам Ильнара Сираева, компании, занимающиеся арендой электросамокатов и других видов средств индивидуальной мобильности, появились в Нижнекамске не так давно:
— Этот вид деятельности молодой для нашего города, компании появились недавно, и в связи с тем, что они появились, начали разрабатывать такое постановление. Раньше не делали, потому что не было подобного бизнеса в городе, — рассказал он, пояснив почему до сих пор в городе отсутствовал документ, утверждающие места размещения СИМ.
Как заявил начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска, на сегодняшний день в городе есть около 200 мест для хранения и аренды самокатов:
— Пока шел процесс определения мест, самокаты оставляли стихийно, теперь определено около 200 мест в городе для парковки подобного инвентаря. На сегодняшний день в городе действуют две компании, в общей сложности у них порядка 400 самокатов, — сообщил он.
По проекту, на территории Нижнекамска расположатся 156 пунктов проката. Предназначены они не только для самокатов, но и для велопарковок, аренды роликов и прочего спортивного инвентаря, для размещения которого не требуется получать разрешения на строительство.
Столица Татарстана летом сократила число стоянок для СИМов после весеннего расширения
Напомним, в начале августа в Казани решили изменить схему размещения пунктов проката электросамокатов в городе — сократить их количество с 1 575 до 1 565. Связано это с наложением границ некоторых стоянок на частные земельные участки и на территорию строительства Вознесенского тракта.
— С 7 апреля 2023 года на территории Казани организован сервис проката электросамокатов и велосипедов. Разработана общая схема дислокации на 1 575 парковочных мест и утверждена постановлением исполнительного комитета Казани от 21.04.2022 №1194. В настоящее время вносятся изменения в вышеуказанное постановление для уточнения мест размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В ходе работы по выдаче разрешения на использование земельного участка под пунктами проката выяснилось, что произошло наложение границ некоторых пунктов на частные земельные участки, а также на границы строительства автодороги Вознесенский тракт. В связи с этим 10 участков исключаются из вышеуказанного постановления, — рассказали в пресс-службе мэрии города.
Таким образом, пункты проката пропали с нескольких мест на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Закиева, Минской и на проспекте Победы. Ниже прикреплен весенний список парковок электросамокатов:
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
- скриншот постановления исполкома Казани
Незадолго до сокращения числа парковок СИМов — весной 2023 года — казанские власти расширили их список в три раза — с 500 до 1 575. Например, сразу два места утвердили рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Парковочные места оборудовали также по ул. Баумана, 66, по ул. Университетской, 2, по ул. Пушкина, 2 и так далее.
За несколько дней до внесения изменений в исполкоме столицы Татарстана сообщали, что в 2023 году организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Всего же в этом сезоне казанцам доступны 7,5 тысячи единиц транспорта. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начал работать Яндекс Go.
Сезон кикшеринга в столице Татарстана в этом году стартовал 7 апреля. Он начался раньше, чем в 2022-м — тогда электросамокаты появились на улицах города лишь в конце апреля.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым