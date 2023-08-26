«Раньше самокаты оставляли стихийно»: в Нижнекамске разработали первую схему парковок для СИМ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Нижнекамска разработали первую схему размещения пунктов проката электросамокатов. Как рассказал начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства в городе Ильнар Сираев, раньше сделать это было невозможно из-за отсутствия кикшеринговых компаний в Нижнекамске. Теперь же с их появлением под парковки для средств индивидуальной мобильности заготовлено около 200 мест. Где теперь будут стоять СИМы и как они хранились во время разработки документа — в материале «Реального времени».

В Нижнекамске работают два сервиса кикшеринга с 400 электросамокатами

По словам Ильнара Сираева, компании, занимающиеся арендой электросамокатов и других видов средств индивидуальной мобильности, появились в Нижнекамске не так давно:

— Этот вид деятельности молодой для нашего города, компании появились недавно, и в связи с тем, что они появились, начали разрабатывать такое постановление. Раньше не делали, потому что не было подобного бизнеса в городе, — рассказал он, пояснив почему до сих пор в городе отсутствовал документ, утверждающие места размещения СИМ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как заявил начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска, на сегодняшний день в городе есть около 200 мест для хранения и аренды самокатов:

— Пока шел процесс определения мест, самокаты оставляли стихийно, теперь определено около 200 мест в городе для парковки подобного инвентаря. На сегодняшний день в городе действуют две компании, в общей сложности у них порядка 400 самокатов, — сообщил он.

По проекту, на территории Нижнекамска расположатся 156 пунктов проката. Предназначены они не только для самокатов, но и для велопарковок, аренды роликов и прочего спортивного инвентаря, для размещения которого не требуется получать разрешения на строительство.

1 / 8 скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

скриншот проекта документа от realnoevremya.ru

Столица Татарстана летом сократила число стоянок для СИМов после весеннего расширения

Напомним, в начале августа в Казани решили изменить схему размещения пунктов проката электросамокатов в городе — сократить их количество с 1 575 до 1 565. Связано это с наложением границ некоторых стоянок на частные земельные участки и на территорию строительства Вознесенского тракта.

— С 7 апреля 2023 года на территории Казани организован сервис проката электросамокатов и велосипедов. Разработана общая схема дислокации на 1 575 парковочных мест и утверждена постановлением исполнительного комитета Казани от 21.04.2022 №1194. В настоящее время вносятся изменения в вышеуказанное постановление для уточнения мест размещения пунктов проката самокатов и велосипедов. В ходе работы по выдаче разрешения на использование земельного участка под пунктами проката выяснилось, что произошло наложение границ некоторых пунктов на частные земельные участки, а также на границы строительства автодороги Вознесенский тракт. В связи с этим 10 участков исключаются из вышеуказанного постановления, — рассказали в пресс-службе мэрии города.

Таким образом, пункты проката пропали с нескольких мест на улицах Аделя Кутуя, Гвардейской, Закиева, Минской и на проспекте Победы. Ниже прикреплен весенний список парковок электросамокатов:

1 / 30 скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

скриншот постановления исполкома Казани

Незадолго до сокращения числа парковок СИМов — весной 2023 года — казанские власти расширили их список в три раза — с 500 до 1 575. Например, сразу два места утвердили рядом со стадионом «Трудовые резервы», пять — на ул. Подлужной. Парковочные места оборудовали также по ул. Баумана, 66, по ул. Университетской, 2, по ул. Пушкина, 2 и так далее.

За несколько дней до внесения изменений в исполкоме столицы Татарстана сообщали, что в 2023 году организуют 1,6 тысячи парковочных мест для электросамокатов. Всего же в этом сезоне казанцам доступны 7,5 тысячи единиц транспорта. Кроме уже привычных сервисов кикшеринга Whoosh и URent в городе начал работать Яндекс Go.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сезон кикшеринга в столице Татарстана в этом году стартовал 7 апреля. Он начался раньше, чем в 2022-м — тогда электросамокаты появились на улицах города лишь в конце апреля.

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Максим Кокунин