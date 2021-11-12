Рамиль Муллин: «Вопросов в городе очень много, они требуют колоссальных затрат»

Новый глава исполкома НМР — о желании сделать Нижнекамск столицей нефтехимии России и о том, как завоевать доверие горожан

Проблемы здравоохранения, общественного транспорта, благоустройства и ЖКХ стали основными темами брифинга нового мэра Нижнекамска. Рамиль Муллин, избранный накануне депутатским корпусом городского и районного советов руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района, два часа отвечал на вопросы СМИ. Журналисты и блогеры интересовались, что градоначальник будет делать, чтобы превратить город на нижней Каме в комфортный для проживания мегаполис. Рамиль Муллин обещаний давать не стал — он сказал, что это не его стиль работы, но не раз отметил, что, меняя среду города, собирается изменить и сознание населения. На первой большой пресс-конференции нового главы исполкома НМР побывал и корреспондент «Реального времени».

Три направления для работы



Буквально месяц назад Рамиль Муллин заменил ушедшего в Госдуму мэра Нижнекамска Айдара Метшина. В среду депутаты городского и районного советов единогласно избрали его руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района. Стать мэром Нижнекамска и главой НМР он сможет только через год — после выборов. Предстоящие 12 месяцев он собирается использовать по полной, чтобы завоевать доверие горожан.

Как рассказал Рамиль Муллин, за месяц он побывал на многих городских объектах, прошелся по некоторым дворам, посетил градообразующие предприятия и определил для себя три приоритетных направления по развитию Нижнекамска и района.

На первое место он поставил стратегию развития Нижнекамска и района.

— Мы должны определить, что является нашей идеей. Я думаю, это мы будем решать вместе с населением, руководителями. Мы должны выбрать те направления, которые позволят нам собрать все силы и ресурсы, чтобы мы понимали, куда мы идем, какая у нас задача через 3 года, через 5 лет, через 10 лет, через 30 лет, то есть как мы видим этот город, район… Может, конечно, это слово на постсоветском пространстве не очень правильно звучит, но любая страна имеет некий девиз, направление, которое позволяет ей решать насущные проблемы. Для себя я определил, что нам важно понимать, куда мы идем, и важно, чтобы это было совместное наше решение, идея и некое направление города и района. Люди должны понимать, где они живут, должны понимать, что происходит, и должны быть участниками любого процесса.

В среду депутаты городского и районного советов единогласно избрали его руководителем исполкома Нижнекамского муниципального района. Фото e-nkama.ru

На втором месте — решение текущих проблем: общественный транспорт, ЖКХ, экология, здравоохранение, благоустройство территорий. Вместе со своей командой, отметил Муллин (а позже дополнил, что уже начал формировать ее), он определил приоритеты, которые улучшат жизнь горожан. В качестве обратной связи с населением он использует свою страницу в Instagram, которую завел сразу, как вернулся в Нижнекамск.

— Я думаю, что еще не полная картина того, что происходит в городе и районе. Есть срочные вопросы, о которых пишут активные жители, но также те, кто видит это все, но не знает, куда обратиться. Мы будем эти вопросы видеть, собирать, аккумулировать и, исходя из возможностей местного бюджета, бюджета республики, проектов, которые сегодня реализуются через федеральный центр, возможности бизнеса, эти вопросы будем решать.

В этом русле проблемой №1 он назвал отсутствие автобусов на городских маршрутах. Для ее решения потребуется не менее 3 млрд рублей, подчеркнул он:

— Решение вопроса — это не просто купить автобус. Нужно развивать и электротранспорт — единовременно это порядка 2-2,5 млрд рублей — просто сделать одну только южную ветку. Купить подвижной состав — это 2 млрд, купить автобусы — это еще где-то 500-700 млн — сумма будет зависеть от того, какая у нас будет маршрутная сетка. И вот получается 2,5-3 млрд рублей — это только купить.

Кроме того, еще одна статья затрат — содержание транспорта — это, по приблизительным подсчетам перевозчиков, дополнительно около 300-400 млн рублей — чтобы ездить по определенным маршрутам. Но эта схема, подчеркнул Муллин, до сих пор не проработана, но обнадежил, что сейчас в Москве уже решается вопрос о приобретении подвижного состава.

Проблемой №1 Муллин назвал отсутствие автобусов на городских маршрутах. Фото: rt-online.ru

На третьем месте, как сказал Рамиль Муллин, «это большие задачи — то, что сделает наш город еще лучше». Таковыми он считает строительство крупных объектов — стадионов, культурных центров, выставочного комплекса, «чтобы каждый житель нашел свое место в этом городе».

— У нас такая концентрация химии, нефтехимии, нефтепереработки, и, наверное, это мое мнение, я уже обсуждал его и с промышленниками — большие нефтехимические форумы, они должны проходить не в Казани, а, наверное, мы должны быть центром и столицей нефтехимии. Пока в стране нет столицы нефтехимии, почему бы Нижнекамску не быть центром и не собирать большие форумы, симпозиумы. Потом что во всем мире химия растет. Если еще 5 лет назад говорили про инженерию, сейчас мир переходит на новый этап — это новая химия, и благо то, что у нас эта химия есть. То, что мы сегодня имеем, важно в созидательном режиме использовать, поднять наш уровень на другую ступень.

Для решения этих задач, заметил глава исполкома, есть множество ресурсов — это и депутаты в республиканском и российском парламентах, и нацпроекты, и местные бизнесмены. Ждет новый градоначальник инициатив, как сделать город «самым лучшим на земле», и от самих нижнекамцев. Площадка и формат для обсуждений еще выбирается, но уже на стадии проработки, отметил он, бюро городских решений.

— Понятно, вопросов в городе очень много, они требуют колоссальных затрат, и в один прекрасный день не придет волшебник и не сделает все это. Но когда мы людям будем объяснять, что такое бюджет, какие у нас есть ресурсы, будем обсуждать, на что их направлять, или будем обсуждать, какие решения для нас первоочередные, это позволит, я думаю, каждому быть участником процесса развития этого города.

По подсчетам, на то, чтобы закрыть дороги хотя бы одним слоем, требуется 25-30 млрд руб. Фото ntr-24.ru

Нижнекамск не превратится в копию Муслюмово

Практически каждый из вопросов, заданных журналистами и блогерами за два часа пресс-конференции, касался различных городских проблем. Как считает Рамиль Муллин, все они решаемые, главный вопрос — время и средства. В пример он привел ремонт дорог на магистралях города и внутри дворов — по подсчетам, на то, чтобы закрыть их хотя бы одним слоем, требуется 25—30 млрд руб. Больших затрат требует и структура ЖКХ — есть такие участки подземных коммуникаций, состояние которых уже как сетка.

Бороться за молодежь, чтобы окончив школу, а затем вуз, они возвращались в родной город, Муллин намерен за счет создания в Нижнекамске особой среды.

— Важно привить любовь к тому, что есть город, что есть промышленная площадка. Это не получится, если мы не будем рассказывать детям, какая интересная химия, полезная, не будем создавать возможности для самореализации, научные центры. НХТИ должен быть неким кампусом, где будет собираться молодежь, чтобы она стала нашим будущим. Нужны научные центры, где они будут реализовывать свои идеи, не просто лаборатории, а реально создавать технологии, а не покупать их. Кадровый потенциал территории — это вопрос Совета безопасности РТ. Сегодня пришел «СИБУР», есть очень серьезная стратегия развития промышленной площадки до 2030 года, но здесь очень важно развивать и кадровый потенциал.

В ходе беседы Рамиль Муллин заметил, что не собирается превращать Нижнекамск в Муслюмово, которое получило вторую жизнь и известность благодаря внедренным им инициативам. Но все же не раз обращался к тем проектам, которые ему удалось реализовать в родном городе.

— Задачи не было, чтобы мы построили парк. Построить парк — это не проблема. Вопрос в том, для чего этот парк нужен. Задача сделать так, чтобы в лучшую сторону менялось сознание людей.

НХТИ должен быть неким кампусом, где будет собираться молодежь, чтобы она стала нашим будущим, считает Муллин. Фото nchti.ru

Говоря об увиденном в Нижнекамске, глава исполкома обрисовал мрачную картину. Жители уже не замечают, что, например, в здании, где раньше была женская консультация, сегодня нет ни одного целого окна, а на территории школ стоят разбитые теплицы. Чтобы решить проблему, он предложил начальнику нижнекамского ГУО, сделать территории школ и детских садов притягательными для глаз, на примере Муслюмово, где на их территории создали небольшие парки для прогулок — место, где чисто, удобно, комфортно и красиво.

— Мы должны создать условия. Мы готовы ждать 15 лет? Что будет через 15 лет? Или давайте постараемся за 5 лет сделать город интересным, чтобы через 15 лет здесь было не 230 тысяч населения, 250-270 тысяч.

Много внимания уделили спорту. Муллину пожаловались, что в этой сфере очень не хватает инвестиций. Нет средств выезжать на соревнования, закупать инвентарь. Проблему Рамиль Муллин взял на контроль, отметив, что действительно городу не хватает спортивных объектов. По его словам, в среднем по Татарстану обеспеченность городов спортивными объектами и сооружениями составляет сегодня 68%, в Нижнекамске — 52%. Он признал, что проблема недофинансирования этой отрасли характерна для всей страны.

Говоря о проблемах образования, он отметил, что у большинства детей отсутствует желание учиться, их загнали в клетку, дрессируя на сдачу ЕГЭ. Он уверен, что «ЕГЭ — не сторона жизни, не самый главный вопрос, даже если ты этот ЕГЭ провалишь, вопрос в том, что ты за человек и полезен ли обществу».

Уже создана стратегия по развитию медицинской системы. Первой ласточкой должен стать современный диагностический центр в составе НЦРМБ. Фото tatarstan.ru

Чтобы город стал лучше

Рамиль Муллин посетовал, что в Нижнекамске из-за большой занятости у него не остается времени на занятия спортом — в Муслюмово в обеденный перерыв он занимался фитнесом и плаванием. Рассказал, что в город уже перебрались и жена с дочкой. Правда, жить приходится в одной из комнат санатория «Шифалы», но вопрос с жильем решается.

Говоря о жилищном строительстве в Нижнекамске он сообщил, что в город заходят коммерческие структуры. Дома будет строить челнинский «Домкор», компания «Евролюкс», есть намерение строить жилье и у одной из компаний Санкт-Петербурга.

В планах градоначальника создать в Нижнекамске общественный центр, решать проблемы здравоохранения. Уже создана стратегия по развитию медицинской системы. Первой ласточкой должен стать современный диагностический центр в составе НЦРМБ. Объект собираются сдать к лету, досрочно. Цена вопроса — 1,5 млрд рублей, часть средств направят на диагностическое оборудование. Помимо этого будут созданы условия и в самих поликлиниках.

Поинтересовались журналисты и актуальным для нижнекамцев вопросом — почему город живет впотьмах? Рамиль Муллин ответил, что и сам был удивлен таким положением дел.



— Я не могу ответить на этот вопрос — почему поставили 10-ваттные светильники? Их ставят для того, чтобы просто обозначить столб, чтобы люди не ударялись — они [такие светильники] не несут свет. Я очень люблю свет. Опять же возвращаясь к Муслюмово, мы делали двойное освещение: для дорог и отдельно для тротуаров.

При этом, подчеркнул он, на оплату уличного освещения из местного бюджета в год расходуется порядка 65 млн рублей, «но город очень темный».

Завершая пресс-конференцию, новый градоначальник пообещал, что будет слышать каждого жителя: «Я со своей стороны постараюсь быть открытым для того, чтобы мы решали проблемы наших горожан вместе».