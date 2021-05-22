Богатые водители и бесплатные автобусы: какое будущее ждет общественный транспорт Татарстана

Станет ли Нижнекамск первым в России городом с бесплатным общественным транспортом?

Фото: Максим Платонов

Уже через пять лет водители пассажирского транспорта в Татарстане будут получать не меньше 74 тысяч рублей в месяц, обещает замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов. А замруководителя исполкома Нижнекамского района по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов мечтает, что Нижнекамск станет первым российским городом с бесплатным общественным транспортом. Какие еще нововведения планируют внедрить в систему общественного транспорта республики — в репортаже «Реального времени» с совещания о тарифном регулировании транспортной сферы республики.

«Никакой экономики в маршрутной сети Нижнекамска мы не видим»

— Можно сказать, что в Нижнекамске практически нет автобусного общественного транспорта, — заявил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского муниципального района РТ по экономическому развитию и проектному управлению Ленар Ахметов на совещании. — Мы ищем пути решения наших проблем, которые носят системный характер.

По словам Ахметова, только городские трамваи ходят по расписанию, причем и тут не все гладко. А уж с автобусами и вовсе беда. Каждый квартал автотранспортные предприятия города вынуждены обращаться за субсидией на компенсацию выпадающих доходов. При этом в республиканском бюджете нет средств на прямые субсидии перевозчикам.

— Если мы не будем менять ситуацию, получим полное исчезновение общественного транспорта и переход в 90-е годы с «Газелями» и частными перевозчиками, которые не обеспечивают ни безопасность, ни комфорт, — уверен спикер. — На сегодняшний день никакой экономики в маршрутной сети Нижнекамска мы не видим.

Городу нужно создать оптимизированную и экономически эффективную маршрутную сеть, прозрачную конкурентную среду.



— Нижнекамск уникален тем, что практически половина всех поездок в городе, а именно 46%, осуществляется ведомственными вахтовыми автобусами — в промышленную зону, — рассказал Ахметов. — У нас 6 основных градообразующих предприятий… К слову, удаленность промзоны от города — около 3 км.



Главным заинтересованным лицом в пассажирских перевозках в Нижнекамске всегда выступает крупный работодатель. При этом 225 муниципальных автобусов ежедневно курсируют между центром и пригородными предприятиями, а еще 49 автобусов и трамваев перемещаются в пределах муниципалитета. Согласно коллективным трудовым договорам, заводы и фабрики города обязаны обеспечивать доставку своих сотрудников в промышленную зону — на место работы.

— То есть заводы фактически вынуждены оплачивать пресловутые вахтовые перевозки, — рассказал Ахметов.

На сегодняшний день сумма, которая вращается вокруг вахтовых перевозок, составляет порядка 600—700 млн рублей в год.



225 муниципальных автобусов ежедневно курсируют между центром и пригородными предприятиями, а еще 49 автобусов и трамваев перемещаются в пределах муниципалитета. Фото: Рустам Сафин / ntr-24.ru

Город будущего

— Из-за того что маршрутная сеть не оптимизирована, мы наблюдаем в Нижнекамске высокий уровень автомобилизации, сравнимый разве что с Казанью, — заявил Ахметов. — Интерес к муниципальному транспорту постоянно падает.

Лучшим вариантом решения возникшей проблемы, по мнению спикера, станет объединение вахтовых и городских маршрутов в единую муниципальную сеть.

— Конечно, даже с учетом объединения мы не уйдем от выпадающих доходов, — полагает Ахметов. — Тем не менее их суммы значительно уменьшатся.

Предполагается, что финансовая модель пассажирских перевозок трансформируется. Теперь промышленные предприятия перестанут заказывать вахтовые перевозки, а будут покупать проездные билеты всем своим сотрудникам.

— Гарантированная доставка сотрудников на место работы при этом останется, изменится лишь схема оплаты, — пояснил эксперт.

В Нижнекамске создан специальный Центр диспетчеризации, который будет контролировать работу всех городских перевозчиков. Сейчас его работу тестируют на существующих автобусных и трамвайных маршрутах.

— Население увидит внятную маршрутную сеть с хорошим интервалом движения, — уверен Ахметов. — Город получит снижение нагрузки на бюджет и улучшение общей привлекательности, а перевозчики наконец смогут работать на окупаемых маршрутах.

При этом сумма, в которую обойдется покупка проездных билетов, не будет превышать ту, что сейчас выделяется предприятиями на оплату вахтовых перевозок.

— Впоследствии проездные билеты станут даже дешевле, — заявил Ахметов. — А в будущем мы сможем добиться перевозок пассажиров без оплаты. И Нижнекамск станет первым российским городом с бесплатным общественным транспортом.

В Нижнекамске создан специальный Центр диспетчеризации, который будет контролировать работу всех городских перевозчиков. Сейчас его работу тестируют на существующих автобусных и трамвайных маршрутах. Фото: tr.ru

Союз пассажиров

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Айрат Усманов рассказал, что на сегодняшний день среднемесячная заработная плата водителей электротранспорта в Татарстане — 31 950 рублей, водителей пассажирского автобуса — 43 700 рублей, водителей грузового автотранспорта — 67 800 рублей, а среднестатистический таксист зарабатывает 74 тысячи рублей в месяц.

— Повышение престижа профессии обязательно нужно, — заявил Усманов. — Необходимо улучшение социального пакета, чтобы водителям было престижнее работать. И, конечно, нужно увеличивать среднемесячную заработную плату.

В ближайшие три года планируется повысить среднюю зарплату водителей электротранспорта до 39 600 рублей, водителей пассажирского автотранспорта до 67 800 рублей. А через пять лет водители пассажирского транспорта будут получать не меньше 74 тысяч рублей в месяц. Правда, никто не знает, как изменятся к тому моменту цены в магазинах — очень уж широк горизонт планирования.



Усманов вынес на обсуждение предложение о создании Потребительского транспортного общества «Союз пассажиров», каждый участник которого будет платить членские взносы за пользование общественным транспортом. Часть стоимости проезда будут оплачивать работодатели и образовательные учреждения, чьи сотрудники и воспитанники добираются до места работы/учебы на общественном транспорте. Расходы лягут и на торговые центры, в которых пассажир общественного транспорта совершит какую-либо покупку.

— Другие учреждения тоже будут задействованы, — пояснил спикер. — Музеи и другие развлекательные предприятия.

Союзом пассажиров будет руководить Управляющая компания. Для ее создания будут внесены нормативные дополнения в законодательные акты республики. Расчет с транспортными предприятиями будет осуществляться по пройденному километражу.

На сегодняшний день среднемесячная заработная плата водителей электротранспорта в Татарстане — 31 950 рублей, водителей пассажирского автобуса — 43 700 рублей, водителей грузового автотранспорта — 67 800 рублей, а среднестатистический таксист зарабатывает 74 тысячи рублей в месяц. Фото: Максим Платонов

— За счет накопленного пая можно будет оплачивать проезд на любом виде общественного транспорта, включая такси и речные суда, с которыми у Управляющей компании будет заключен договор, парковочные места в любом населенном пункте республики, — рассказал Усманов. — Благодаря паю можно будет оплатить проезд на туристическом автобусе, а еще рассчитаться за проезд третьего лица. Например, за бабушек, дедушек или детей.

Помимо прочего, рассматривается возможность расходовать пай на вылетные трассы Татарстана. С целью реализации плана по созданию «Союза пассажиров» создана специальная рабочая группа, во главе которой — первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.