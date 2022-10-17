Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана назначен Артур Салахов

Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности назначен Артур Салахов. Сегодня на «деловом понедельнике» его представил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

— С 2013 года работает в Совете Нижнекамского района, свою трудовую деятельность начал ведущим специалистом организационно-кадрового отдела. В 2016 году был переведен в отдел мобилизационной подготовки и в 2021 году возглавил отдел, — рассказал Рамиль Муллин.

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Он попросил от Артура Салахова системной работы. Рамиль Муллин обратил внимание, что перед новым заместителем стоят серьезные задачи, «особенно в период мобилизации».

В конце прошлого месяца первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана стал Роман Булатов. До назначения он работал заместителем гендиректора по корпоративной политике АО «Татэнерго».

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Татьяна Демина