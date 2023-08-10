В Нижнекамском районе Татарстана усилят мероприятия по предотвращению гибели людей на водоемах

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Нижнекамском районе Татарстана усилят мероприятия, направленные на предотвращение гибели людей на водоемах. Такую задачу поставил заместитель руководителя исполкома муниципалитета Артур Салахов.

Он поручил разъяснять отдыхающими вблизи водоемов правила поведения на воде, информировать о мерах безопасности, сообщает пресс-служба Нижнекамского района. Взрослым он предложил напомнить, что нельзя оставлять детей без присмотра.

В Нижнекамском районе Татарстана на сегодняшний день действует чрезвычайный «красный» уровень опасности.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Усилить мероприятия по предотвращению гибели людей на водоемах в Нижнекамском районе Татарстана решили после того, как на Каме утонул мальчик 2011 года рождения. Происшествие случилось днем 8 августа в 2 км от базы отдыха «Вишневый сад».



Прокуратура Нижнекамска после гибели подростка проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водоемах. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах реагирования.

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Татьяна Демина