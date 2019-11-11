Питерские эксперты решат транспортную проблему Нижнекамска?

Специалисты предложили властям города на выбор три варианта маршрутной сети пассажирских перевозок

Нижнекамцы жалуются, что на линию в городе выходят автобусы малой вместимости, да и ждать их на остановках приходится по часу. Сами транспортники просят изменить расчеты компенсаций за перевозку льготников, поскольку сейчас выделяемые средства не покрывают всех расходов. Для решения проблемы в Нижнекамске готовят транспортную реформу. Реализовать ее собираются в ближайшие два года. Подробнее — в материале «Реального времени».



Эксперты Санкт-Петербурга помогут Нижнекамску?



Более месяца назад при участии ПАТП-1 в Нижнекамске запустили муниципальный автобусный маршрут №47, который охватывает новые микрорайоны города. За первый месяц работы с его помощью перевезли свыше 51 тыс. пассажиров, в среднем вышло 37 пассажиров на один кругорейс.

— Общие затраты у перевозчика по данному маршруту составили 3,4 млн рублей, при этом доход — чуть больше 1 миллиона. Убыток — 2,3 миллиона. Как видим, вопрос экономики объективно имеет место! — подчеркнул глава города Айдар Метшин.

Для решения транспортной проблемы столица нефтехимиков решила последовать примеру Казани и привлекла экспертов со стороны, но не москвичей, а питерцев. В город пригласили специалистов «Научно-исследовательского института территориального развития и транспортной инфраструктуры» Санкт-Петербурга, которые предложили три варианта маршрутной сети Нижнекамска. Как только власти определятся с самым оптимальным из них, будет объявлен открытый конкурс на право осуществления регулярных пассажирских перевозок. Также будет создан городской центр диспетчеризации — для планирования и контроля пассажирских перевозок.

«Как видим, вопрос экономики объективно имеет место!» — подчеркнул глава города Айдар Метшин

— Вопрос, действительно, непростой, нам понятно недовольство наших жителей, нижнекамцев, по этому поводу. Мы намерены решить данный вопрос в ближайшей перспективе, чтобы Нижнекамск в скором времени считался не только одним из самых дружелюбных городов страны, но и городом с эффективной транспортной системой, — заявил Айдар Метшин.

Очевидно, чтобы подчеркнуть значение указанного фронта работы, градоначальник поручил усилить службу, курирующую пассажирские перевозки в районном исполкоме. Заниматься этими вопросами будет Ленар Зарипов — пока в должности заместителя начальника отдела экономического прогнозирования, транспорта и связи.

300 млн на капремонт больниц и ФАПов

На еженедельной планерке руководителей зашла речь и о нижнекамской системе здравоохранения. Айдар Метшин привел данные статистики: за последние 5 лет продолжительность жизни в Татарстане увеличилась более чем на 2 года и составила 74,3 года.

— Наш район активно принимает участие во всех программах. Так, в текущем году по республиканской программе «Модернизация первичного звена» в селе Благодатное построен модульный ФАП. В рамках программы развития детского здравоохранения поставлено дополнительно медицинское оборудование в поликлинику на сумму 4 млн рублей. Завершен ремонт станции скорой медицинской помощи в объеме 8,4 млн рублей, — отметил мэр Нижнекамска.

В городе в рамках пятилетней программы по ремонту стационаров больничных комплексов на обновление хирургического корпуса выделят 261,5 млн рублей. Еще 38,6 млн рублей направят на ремонт инфекционного отделения НЦРМБ. В планах привести в порядок и главный корпус детской городской больницы с перинатальным центром.

В городе в рамках пятилетней программы по ремонту стационаров больничных комплексов на обновление хирургического корпуса выделят 261,5 млн рублей

— В целом на строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения НМР в 2020 году мы планируем привлечь более 300 млн рублей. Также в рамках регионального проекта «Программа развития детского здравоохранения» планируется произвести дооснащение детских поликлиник на сумму 22,5 млн рублей, — уточнил Метшин.

«Райский уголок» для жизни, отдыха и ведения сельского бизнеса

От обсуждения проблем и планов перешли к приятным новостям. Каенлинское сельское поселение вернулось с победой с 18-го Общероссийского форума стратегического планирования в Санкт-Петербурге. В этом году сюда съехались более 1,5 тыс. участников из 68 регионов России. Делегаты обсуждали вопрос совершенствования системы управления нацпроектами и их софинансирование, механизмы и форматы межрегионального сотрудничества.

По итогам форума каенлинцы заняли первое место в номинации «Лучшая стратегия сельского поселения — 2019». За победу в конкурсе также боролись Ставропольский, Краснодарский край, Республика Хакасия, Вологодская, Липецкая, Тамбовская области, Кабардино-Балкарская Республика. К слову, Каенлинское сельское поселение — одно из самых крупных в Нижнекамском районе. В его состав входят 10 населенных пунктов, в которых проживают более 2 000 человек.



— При разработке нашей Стратегии социально-экономического развития учитывалось мнение каждого жителя на сходах граждан, — бодро рапортовал глава поселения Фанис Набиуллин. — В наших приоритетах — совершенствование социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повышение деловой активности на селе, развитие жилищной программы путем разделения жилой зоны поселка. В будущем мы видим нашу территорию как райский уголок для жизни, отдыха и ведения сельского бизнеса.

«На территории нашего поселения есть четыре реки, 37 озер и прудов, при помощи которых в недалеком будущем мы планируем реализовать небольшие инвестиционные проекты по развитию рыбного хозяйства», — сообщил Набиуллин. Фото ideputat.er.ru

За последние несколько лет капитально отремонтирована школа, запущено регулярное движение школьных автобусов, открыт МФЦ, в рамках программы «Самообложение» производен ремонт дорог и благоустройство сельских кладбищ, на работу из города привлечен участковый уполномоченный, построены два новых фельдшерских пункта. В селе Борок появилось водоснабжение, в 2021 году его проведут в селе Байгулово.

— Большое внимание мы уделили развитию «Бизнеса на селе». Сегодня у нас 2065 подворий, четыре крестьянско-фермерских хозяйства, 1980 личных подсобных хозяйств, 740 голов крупного рогатого скота, а также четыре мини-фермы. На территории нашего поселения есть четыре реки, 37 озер и прудов, при помощи которых в недалеком будущем мы планируем реализовать небольшие инвестиционные проекты по развитию рыбного хозяйства. Также будем разрабатывать в рамках реализации программы по развитию туризма проект «Козья ферма», — сообщил Набиуллин.

Туристический маршрут на «Козью ферму на 100 голов» предложила местная жительница, основатель первой сыроварни в Нижнекамском районе. Также в 2020 году начнет работу масштабный экоагропарк, где любой желающий аграрий, вступивший в кооператив, сможет реализовывать свою продукцию.