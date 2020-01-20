«Нам важно, чтобы молодежь не уезжала» — мэр Нижнекамска задумал кадровую революцию

В городе изучили потребности бизнеса в кадрах и создали координационный совет по подготовке квалифицированных специалистов для инвесторов

«Важно «поженить» образование и бизнес, — призвал сегодня подчиненных на еженедельной планерке руководителей мэр Нижнекамска Айдар Метшин. — Нам важно, чтобы молодежь не уезжала». Центр подготовки по поддержке и развитию предпринимательства города проанализировал потребности бизнеса в кадрах. Оказалось, что инвесторам уже в ближайшей перспективе понадобятся свыше 1300 квалифицированных специалистов. О том, кто сможет закрыть этот дефицит и как в районе будут исполнять другие важные социальные проекты, — подробнее в материале «Реального времени».

«Мы вступили в сложный период»

Открывая совещание, Айдар Метшин поздравил православных с Крещением. Накануне в Нижнекамском районе более 5 тысяч человек окунулись в ледяную воду. Всего было организовано девять мест для купания, за безопасностью людей следили сотрудники МЧС.

— Благодарю все службы, которые были задействованы. Пусть праздник подарит всем духовное обновление и даст новых сил для благих намерений и дел, — обратился к верующим Айдар Метшин.

После поздравлений мэр перешел к основной теме — посланию Владимира Путина Федеральному собранию. Остановился на ключевых тезисах, добавив, что часть озвученных президентом инициатив уже реализуется на территории РТ. Один из главных социальных вопросов — демография.

— Мы вступили в очень сложный демографический период — семьи сейчас создает малочисленное население 90-х годов. И показатель рождаемости, соответственно, снова падает. Все это характерно и для нашей территории. Да, у нас рождаемость превышает смертность. Но вместе с тем внутренняя динамика показывает падение. Приведу цифры. По итогам 2018 года у нас было зарегистрировано рождение 3 111 малышей, по итогам прошлого года — 2 880, — привел статистические данные градоначальник.

Накануне в Нижнекамском районе более 5 тысяч человек окунулись в ледяную воду

Всего за прошлый год в районе 294 млн рублей направили на поддержку семей с детьми. Еще 46,7 млн — на компенсации за детсад. Общее число получателей различных льгот и субсидий — более 28 тыс. человек. С 2007 года маткапиталом смогли воспользоваться десятки тысяч нижнекамских семей.

— Принято решение о продлении действия программы до конца 2026 года, при этом материнский капитал будет выдаваться при рождении уже первого ребенка. В настоящее время сумма выплаты с учетом последней индексации составляет 466 тыс. 600 рублей. На второго и последующего ребенка цифры материнского капитала увеличатся на 150 тыс. рублей. В нашем районе по итогам прошлого года маткапитал получили 1342 нижнекамские семьи, — акцентировал внимание Айдар Метшин.



Бесплатные завтраки в школах

Мэр сообщил, что в городе и районе ведется планомерная работа по устройству детей в ясельные группы и детские сады. В 2019 году в Нижнекамске открылись два центра развития ребенка на 240 мест с шестью ясельными группами. На базе детсада №17 теперь принимают детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года.

— Эта группа стала очень востребованной у нижнекамцев, и сейчас мы думаем над открытием еще нескольких таких групп в наших детских садах. В этом году мы продолжим строительство детских садов — в рамках проекта «Демография» они появятся в микрорайонах 29-м и 35а, где также будут открыты ясельные группы. На очереди — строительство важных социальных объектов в 34-м микрорайоне города — школы на 1000 учащихся и детского сада на 320 мест, — сообщил Метшин.

Говоря о бесплатном горячем питании для младших классов — Путин поручил обеспечить его во всех школах страны, Метшин отметил, что задача будет решаться за счет привлечения средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Говоря о бесплатном горячем питании для младших классов, Метшин отметил, что задача будет решаться за счет привлечения средств федерального, регионального и местного бюджетов

— Сегодня в НМР работают 59 школьных столовых и 52 буфета. Охват горячим питанием составляет: 100% в одноразовом формате — завтрак, 44% в двухразовом — завтрак и обед. Бесплатным питанием на сегодняшний день обеспечены порядка 10% учащихся — 2 808 человек, из которых 1 563 детей — из малообеспеченных семей, — сообщил градоначальник.



Зашел разговор о системе здравоохранения. В 2019 году в Нижнекамск прибыло 40 врачей, из которых 23 — молодые специалисты. Сейчас в медицинских вузах Казани и Ижевска обучаются 66 студентов-нижнекамцев, в ординатуре — 18 врачей узких специальностей. Все они в скором времени приедут на работу в Нижнекамск. Работа в этом направлении будет продолжена.

«Необходимо «поженить» образование и бизнес»

Затронул Айдар Метшин проблему подготовки кадров для крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса.

— Сегодня важно, что называется, «поженить» образовательные учреждения с бизнес-сообществом. Нам важно, чтобы молодежь не уезжала из Нижнекамска. Для усиления работы мы создали координационный совет по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов. Центром по поддержке и развитию предпринимательства Нижнекамска проведен анализ потребностей бизнеса в кадрах по 60 проектам, включенным в инвестиционный каталог, — рассказал мэр.

Как оказалось, 25 инвесторов нуждаются в 318 сотрудниках, в ближайшей перспективе потребуется еще 1300 специалистов. По словам Айдара Метшина, с предприятиями заключены договоры на прохождение оплачиваемой производственной практики, и в случае ее успешного прохождения возможно дальнейшее трудоустройство. Учебные классы также будут созданы на территории резидентов ТОСЭР «Камасталь», «Камэнергомаш» и «Преттль-НК».

К слову, сейчас в промышленном парке «Нижнекамск» ведется строительство восьми новых производств, прорабатывается вопрос по расширению границ еще на 10 га. В развитие индустриального парка «Пионер» за 1,5 года инвестировано более 1 млрд рублей, создано более 100 новых рабочих мест.

Говоря о важных экологических проектах, Айдар Метшин привел в пример проект по завершению масштабной реконструкции БОС «Нижнекамскнефтехима». Фото Максима Платонова

«Осязаемо ощущаем результат, а точнее — отсутствие запахов»

Отдельно мэр нефтехимической столицы Татарстана остановился на проблеме экологии. До конца года нижнекамские промышленные предприятия должны будут внедрить наилучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, сократить вредные выбросы в атмосферу.

— Для нашей территории тема экологии была, есть и будет приоритетной. По итогам 2019 года нам удалось существенно продвинуться по ряду вопросов в данном направлении. Мы добились положительного решения по созданию в Нижнекамске полноценного отдела Росприроднадзора со штатной численностью восемь инспекторов, — сообщил мэр города.

Говоря о важных экологических проектах, Айдар Метшин привел в пример проект по завершению масштабной реконструкции БОС «Нижнекамскнефтехима».

— Что называется, осязаемо ощущаем его результат. А точнее — отсутствие запахов от биологических очистных сооружений. Это очень важный масштабный проект! — подчеркнул глава района.

Напомним, ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало уникальный проект по масштабной реконструкции БОС. Модернизация биологических очистных сооружений проходила в два этапа: в 2016 году была завершена модернизация узла очистки хозбытовых стоков, в 2019 году завершено техническое переоснащение узла очистки промышленных стоков.

Теперь БОС полностью выполняют экологическую миссию на обновленном оборудовании, соответствующем современным мировым стандартам очистки сточных вод.

