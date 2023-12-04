Рамиль Муллин призвал не допустить в Нижнекамске ситуации, подобной пожару на авторынке в Набережных Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин прокомментировал пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах. Произошедшее он назвал «огромной потерей» для бизнеса. На этом фоне глава города попросил ответственные структуры не допускать повторения подобных происшествий.

— Это бизнес, который мы помним еще с 90-х годов. Очень много семей имели там все, но в одночасье не осталось ничего. Я прошу бизнес-сообщество, пожнадзор собраться. Я не говорю, что надо повально всех проверять. У нас есть опасность по хостелам. Я прошу поддержки у прокуратуры, — сказал он на «деловом понедельнике».

Рамиль Муллин уточнил, что он говорит не о наказании, а о том, чтобы не допустить повторения похожей ситуации. Мэр напомнил о действии моратория на проверку бизнеса и подчеркнул, что это не «вседозволенность, а зона ответственности бизнеса и учреждений».

realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу в Набережных Челнах произошел крупнейший пожар. В огне практически полностью погиб известный в городе авторынок «Гараж-500», который находится на территории агропромышленного парка «Заритал». По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП и поговорил с собственниками сгоревших павильонов.

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Айрат Назипов