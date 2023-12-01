Руслан Хайруллин временно возглавил исполком Нижнекамска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Нижнекамска временно возглавил Руслан Хайруллин. Пока он будет исполнять обязанности руководителя, сообщает Chelny-biz.ru.

Сейчас Хайруллин занимает пост начальника отдела жилищной политики. Он остался единственным из руководящего состава в исполкоме после массового увольнения коллег.

До 13 ноября исполкомом города руководил Камиль Назмиев. Он ушел с должности по собственному желанию, так как перешел на новую работу в «Сетевую компанию». Назмиев занимал должность руководителя исполкома города с октября 2022 года. За месяц до этого его назначили заместителем руководителя исполкома Нижнекамска.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

До его ухода структуру исполкома покинули сразу несколько его заместителей: Айзат Махмутов, Айназ Ярмиев, Ленар Зарипов.

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Айрат Назипов