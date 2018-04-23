Муллин Рамиль Хамзович
Общая информация
Родился 10 мая 1974 года в с. Муслюмово Муслюмовского района ТАССР.
Образование:
1998 год — Казанский государственный медицинский университет (специльность «врач» )
2003 год — Казанский государственный университет (специальность «юрист» )
2004 год — Поволжская академия государственной службы
Трудовая деятельность:
В 1989 — 1991 гг. — киномеханик.
В 1991 — 1992 гг. — слушатель дневного подготовительного отделения Казанского государственного медицинского университета.
В 1996 — 1998 гг. — медбрат станции скорой медицинской помощи г. Казани.
В 1998 — 2001 гг. — санитарный врач, главный врач по коммунальной гигиене Центра госсанэпиднадзора Муслюмовского района РТ.
В 2001 — 2003 гг. — начальник отдела здравоохранения администрации Муслюмовского района РТ.
В 2003 — 2006 гг. — главный врач Центра госсанэпиднадзора в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске.
В 2006 — 2010 гг. — заместитель главы Нижнекамского района РТ.
В 2010 — 2013 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета по вопросам организации муниципального контроля г. Казани — начальник управления административно-технической инспекции.
С июля по сентябрь 2013 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района.
С сентября 2013 г. — глава муниципального образования «Муслюмовский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Муслюмово
- Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Пушкина, 41
- Телефон: (85556) 2-45-00
- Email: Ramil.Mullin@tatar.ru
- Сайт: muslumovo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 23.04.2018