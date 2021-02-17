«Строительство торговых объектов в Нижнекамске уже не является приоритетной задачей»

С какими проблемами столкнулись промпарки Нижнекамска и почему в городе больше не хотят строить новые торговые центры

Фото: Ангелина Панченко

Строительство новых торговых объектов в Нижнекамске уже не является приоритетом. Ставку городские власти теперь ходят делать на развитие площадок для семейного отдыха и привлечение застройщиков коммерческого жилья, рассказал сегодня первый замруководителя исполкома НМР Радмир Беляев. Также он рассказал, какие компании пополнят список резидентов ТОСЭР, как «коронакризис» отразился на бизнес-климате в городе, и что нового жителям города готовит «Рамус молл», открытие которого запланировано на апрель этого года.

Нехватка кадров и инфраструктуры — главная проблема промпарков

Более 5 млрд рублей — такой объем инвестиций вложен за два последних года в развитие территории опережающего развития, действующей в Нижнекамске с 2017 года. Бизнесмены не только республиканские, но из других регионов (Удмуртия, Свердловская область, Крым и др.) и из-за рубежа (Китай, Турция) проявляют интерес к возможностям, которые предоставляет ТОСЭР. Численность ее резидентов выросла до 20, а сумма капиталовложений в реализуемые проекты — почти 8 млрд рублей. Всего же, как уточнил сегодня в разговоре с журналистами первый замруководителя исполкома НМР Радмир Беляев, в рамках ТОСЭР до 2027 года собираются реализовать почти 80 проектов на 52 млрд рублей, благодаря чему жители города и района получат свыше 10 тыс. рабочих мест. Это и дополнительные налоговые поступления в местный бюджет — за 2020 год резиденты ТОСЭР принесли бюджету города порядка 100 млн рублей.

Как признал Беляев, если наполняемость резидентами достаточная, то кадровый вопрос для этих предприятий пока остается напряженным — работать в них некому, поскольку нет соответствующей квалификации. Причем требуется не только рабочий персонал, но и юристы, бухгалтеры и даже топ-менеджеры с высокой зарплатой. Поэтому подготовка и обучение персонала для этих компаний станет одной из главных задач на этот год, добавил Радмир Беляев. Что еще интересно, в центре занятости населения сегодня имеются 8 тысяч вакансий, притом что уровень безработицы в Нижнекамске — всего 1,4%, один из самых низких в Татарстане. В дефиците — повара для школьных столовых, фитнес-тренеры, водители городского транспорта, косметологи, другие работники сферы услуг и, безусловно, специалисты для промышленности.

Ожидается, что через три года «Нижнекамск» и «Пионер» принесут 6 млрд рублей инвестиций и более 2 тыс. рабочих мест. Фото youtube.com

Что касается дальнейшего развития промышленных парков — «Нижнекамска», состоящего из двух очередей, и «Пионера», то в этом году число их резидентов пополнится новыми: заработает производство по выпуску вспененного полиуретана, предприятие по выпуску полипропиленовых труб, компания «Айрон» планирует выпускать различные металлоконструкции, «Ай-флекс» займется производством гибкой упаковки, «Умные машины» будут выпускать холодильники для предприятий торговли и населения. Как отметил Беляев, 2021 год станет финальным по наполнению первой очереди промпарка «Нижнекамск», далее резидентов планируют размещать во второй его очереди. Ожидается, что через три года «Нижнекамск» и «Пионер» принесут 6 млрд рублей инвестиций и более 2 тыс. рабочих мест.

Только и здесь загвоздка — нехватка арендной инфраструктуры, где могли бы разместить свои производства бизнесмены. Как один из вариантов промышленной площадки власти города рассматривают бывший завод ЗКПД, площадь которого 100 тыс. кв. метров, о судьбе которого писало «Реальное время».

— Мы мечтаем создать индустриальный парк по принципу аренды от 100 кв. метров, как в набережночелнинском КИП «Мастер», мы в процессе переговоров с собственником, это сложный процесс, и сложно пока комментировать — это и стоимость, и упаковка проекта, но мы заинтересованы в расширении пропарка, это свыше 150 тыс. кв. метров площади.

В этом году для нижнекамцев заработает развлекательный центр «Манзара», который возводится близи парка «Семья». Фото ntr-24.ru

В Нижнекамск придут Bershka и H&M

Если промышленность в Нижнекамском районе цветет буйным цветом, то сфера развлечений пока на нулевом уровне. Власти решили пересмотреть стратегию — если в прежние годы активно строились торговые площадки, то с этого года такого засилья уже не будет.

«Хочу подчеркнуть, на сегодняшний день строительство торговых объектов уже не является для нас приоритетной задачей», — заявил Радмир Беляев. Как считает руководство города, 54 магазинов и четырех рыночных площадок вполне достаточно для города с населением 270 тысяч человек. Тем более меняется конъюнктура рынка, бизнес уходит в интернет-торговлю — сегодня это уже четверть всего торгового бизнеса, спрос растет на инфраструктуру для семейного отдыха. Поэтому в этом году для нижнекамцев заработает развлекательный центр «Манзара», который возводится близи парка «Семья», а реализацией этого проекта занимается федеральный оператор, начнут строить экстрим-парк на ул. Мурадьяна, в планах организовать картинг-клуб, а также крытую экстрим-площадку на месте торговой площадки ТЦ «Эссен».

При этом самым ожидаемым проектом станет открытие в апреле этого года ТРЦ «Рамус молл», который, по мнению замглавы исполкома, избавит нижнекамцев от поездок на шопинг в соседние Челны или Казань. Если существующие в городе торговые площадки относятся к так называемой категории «Б», то известные торговые бренды — Bershka, H&M, Henderson и прочие, которые разместятся в новом ТЦ, позволят ему носить категорию на порядок выше. Как стало известно, торговые залы в молле займут три его этажа, а площади четвертого-пятого этажей определены под территорию развлечений и размещение МФЦ, туда же планирует перебраться и Центр по поддержке предпринимательства. На сегодняшний день 95% торговой площади уже заполнено.

Помимо этого, ведутся переговоры по привлечению в Нижнекамск новых торговых сетей — «Перекресток green» и «Карусель», что касается других известных сетевиков, таких как О’КЕЙ или ИКЕА, Metro С&С, то о них речи не идет, отметил замглавы исполкома, поскольку они базируются в городах с населением свыше 1 млн человек.

Дан старт двум проектам, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства. Первый — Нижнекамские термы. Фото ntr-24.ru

«Крупные застройщики готовы инвестировать в наш город»

Дождался наконец Нижнекамск и коммерческих застройщиков жилья. Растет спрос на комфортное жилье, а не однотипные панельные коробки. Первый такой жилищный комплекс «Кама-Сити» с подземной парковкой строится на ул. Сююмбике. Безусловно, цены в 20-этажном доме заметно выше стоимости за квадратный метр в обычных домах, но квартиры в нем уже продаются. Ведутся переговоры и с другими застройщиками, сообщил Беляев, которые «готовы инвестировать в наш город».

2020-й, по словам Беляева, для малого и среднего бизнеса Нижнекамска, как, впрочем, и во всей стране, стал очень непростым. 8 500 индивидуальных предпринимателей и юрлиц вынуждены были приостановить свою деятельность, из-за чего работы лишились 6 тыс. нижнекамцев. На 10,8% снизилась доля в ВРП, но тут стоит учитывать крупный промышленный бизнес Нижнекамска. Но восстановление сферы предпринимательства уже началось, о чем говорит статистика: по объему отгружаемой продукции в РТ предприятия МСБ с 21-го места поднялись на 17-е — отгрузив товаров на 50 млрд рублей, в отрасли работают 15 тысяч человек, число самозанятых выросло на 14% — до 6,3 тысячи человек.

Прошлый год принес новые направления в бизнес-сфере города — дан старт двум проектам, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства. Первый — Нижнекамские термы, которые базируются на месте недостроенного заброшенного культурного центра на ул. Юности. Цена проекта — 300 млн рублей, которые вкладывает бизнесмен из Воткинска. Еще один инвестор, имени которого Беляев не назвал, намерен построить стоматологическую поликлинику на 100 рабочих мест. Возводить ее начнут этой весной.

Мост через Каму по направлению к с. Соколки, старт строительству которого уже дан, через пару лет поможет расширить границы Нижнекамска, надеется городское руководство, поскольку район станет частью федеральной трассы М-7, что, в свою очередь, может привлечь крупнейшие федеральные сети, такие как Ozon или Wildberries, к созданию на территории НМР хабов, полагает Беляев.

Мост через Каму по направлению к с. Соколки, старт строительству которого уже дан, через пару лет поможет расширить границы Нижнекамска, надеется городское руководство. Фото: Олег Тихонов

Кстати, активизируется и предпринимательство среди сельского населения — открываются фермы, сыроварни, в селе Борок ждут появления забойного цеха, на базе бывшего ЛВЗ появится крупный комбинат питания, а также первый в городе агропарк. В общем, говоря о задачах на текущий год, представитель мэрии определил пять основных направлений, которые коснутся промпарков и предприятий, входящих в ТОСЭР, деловой активности среди сельчан, восстановления доли МСБ в экономике района, помимо этого, городские власти хотят видеть в Нижнекамске и новые виды бизнеса.