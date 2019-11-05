Заправка «Аэрофлота» в Нижнекамске, газон за 100 миллионов и 9 000 книг для Нацбиблиотеки

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. Заправка самолетов «Аэрофлота» в Нижнекамске



Крупнейшая авиакомпания страны — «Аэрофлот» — планирует заплатить 303,5 млн рублей за топливо и заправку своих воздушных судов, а также судов авиакомпаний-партнеров в аэропорту Нижнекамска в период с 11 января 2020 по 10 января 2021 года. Закупку объявили 28 октября, заявки принимаются с 29 октября по 8 ноября, а итоги подведут 20-го числа.

Всего авиакомпании понадобится 4 950 тонн топлива — каждая тонна будет стоить около 61,3 тысячи рублей. Отметим, что вся закупка «Аэрофлота» состоит из большого количества лотов — топливо будет покупаться и в других городах. При этом стоимость одной тонны топлива различается в зависимости от города и аэропорта. Например, в аэропорту Норильска, где планируется закупить лишь 100 тонн, каждая будет стоить 81 тысячу рублей, а в Омске, где понадобится 16,8 тысячи тонн горючего, каждая тонна будет стоить примерно как в Нижнекамске — 61,6 тысячи рублей.



2. Бассейн в Высокой Горе за 158 миллионов

В находящемся неподалеку от Казани райцентре — селе Высокая Гора — появится бассейн за 157,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 25 октября. Заявки принимаются до 5 ноября, тогда же состоится аукцион. Заказчиком выступает ГИСУ, оплатят работы из бюджета Татарстана.

Строительство бассейна должно быть завершено до 31 декабря 2020 года. Датой начала строительства указана дата заключения контракта. Физический объем работ составит 10,7 тысячи кубометров. Судя по проектной документации, бассейн расположится рядом с автодорогой Высокая Гора — Пермяки.



Газон должен быть восстановлен до 30 мая 2020 года. Фото Максима Платонова

3. Восстановить газон «Казань Арены» за 96 миллионов

«Главинвестстрой» собирается потратиться также и на восстановление футбольного поля стадиона «Казань Арена». На эти цели из регионального бюджета направят сумму в 96,1 млн рублей. Об аукционе стало известно 30 октября, заявки принимаются до 7 ноября, а аукцион состоится 8 ноября.

Газон должен быть восстановлен до 30 мая 2020 года. Из проектно-сметной документации известно, что понадобится подготовить основание футбольного поля общей площадью в 8 970 кв. м (в том числе — срезать верхний слой газона), произвести выборку корыта футбольного поля. В состав работ по устройству футбольного поля войдет планировка участка, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований. Также понадобится устроить разуклонку, прошить травяное покрытие, на определенных участках смонтировать искусственное травяное покрытие, смонтировать систему орошения и дренажную систему, систему подогрева.



4. Новогодние подарки от мэрии Казани подорожали в полтора раза

Управление образования Казани начинает готовиться к Новому году. На неделе учреждение объявило об аукционе, в соответствии с условиями которого потратит сумму почти в 32 млн рублей на поставку сладких новогодних подарочных наборов. Заявки принимаются с 25 октября по 8 ноября, сам аукцион состоится 12-го числа. Оплатят подарки из бюджета города. Всего закупят 141,8 тысячи сладких новогодних подарков. Каждый обойдется в 225 рублей. Напомним, в прошлом году на подарки потратили 20 млн рублей — их было закуплено 135 тысяч штук, стоимость каждого составила 145 рублей.

В этом году упаковка будет в виде посылки, на ней будут изображены Дед Мороз, Снегурочка, игрушки, сладости, изображение с символикой Казани, часы, еловые ветки, а также надписи «С Новым Годом!» на русском и татарском языках. Помимо сладостей, в состав подарка войдет светоотражающий элемент — фон его будет желтым, в центре — изображение дорожных знаков. Из сладкого в составе подарка будут вафельные батончики, печенье, пралиновые, мармеладные и сливочные конфеты, десерт с кремовой начинкой, зефир с вареной сгущенкой, молочный шоколад и другое.



Зарегистрированное в Иннополисе ООО «Национальный центр информатизации» планирует заплатить 12 млн рублей за организацию служебных командировок. Фото Максима Платонова

5. Организация командировок для «Национального центра информатизации» за 12 миллионов

Зарегистрированное в Иннополисе ООО «Национальный центр информатизации» планирует заплатить 12 млн рублей за организацию служебных командировок. Информация о такой закупке появилась 30 октября. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 7 ноября, итоги закупки поведут 14 ноября.

Компания, с которой заключат договор, должна будет бронировать, выкупать, оформлять и доставлять авиабилеты — по 373 рубля за штуку, обменивать авиабилеты по 150 рублей за штуку, возвращать авиабилеты по 290 рублей за штуку, оформлять железнодорожные билеты по 377 рублей за штуку, возвращать их по 277 рублей, содействовать в получении виз по 1 500 рублей за комплект документов. Помимо этого, нужно будет бронировать и изменять брони в гостиницах, организовывать трансфер. Договор будет действовать до 30 июня 2020 года.



6. Куртки по 1 900 рублей для «Татспиртпрома»

А вот крупнейший производитель алкоголя в регионе — предприятие «Татспиртпром» — хочет купить анораки с торговой маркой своей водки за 7,68 млн рублей. Соответствующее извещение было опубликовано на портале госзакупок 25 октября, заявки принимаются до 7 ноября, итоги подведут 12 ноября.

Всего компании понадобится 4 тысячи анораков — ветровок из ветрозащитной и влагоотталкивающей курточной ткани серого цвета. В верхней части фронтального кармана должна быть горизонтальная надпись — название водочного бренда, на правом и левом рукавах — несимметричные композиции из элементов паттерна фирменного стиля этого бренда. Каждая из курток будет стоить примерно 1 900 рублей. Поставить анораки нужно будет в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.



«Татспиртпром» хочет купить анораки с торговой маркой своей водки за 7,68 млн рублей. Фото Максима Платонова

7. Бизнес-симуляция для Елабужского политехнического колледжа

Тем временем Елабужский политехнический колледж собирается провести бизнес-тренинг с применением программ бизнес-симуляции. На эти цели вуз готов потратить сумму в 6,2 млн рублей. Информация об электронном аукционе появилась 29 октября, заявки будут приниматься до 7 ноября, а сам аукцион проведут 11 ноября.

Целью проведения бизнес-тренинга заявлено формирование необходимых навыков и компетенций обучающихся по программе «Lean менеджмент», необходимых для усвоения материала и прохождения итоговой аттестации. Практический бизнес-тренинг будет проведен в виде деловой игры с применением средств вычислительной техники, программного обеспечения, разработанного в целях симуляции бизнес-процессов. Целевой аудиторией заявлены работники предприятий, обучающиеся в колледже по программе «Lean менеджмент» по договору, заключенному в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Республике Татарстан. Всего обучающихся по программе — 300 человек.



8. Новогодние мероприятия в Казани за 5,2 млн рублей

Церемония открытия центральной городской елки, ледового городка и техническая организация новогодних мероприятий на общественных пространствах Казани обойдется Управлению культуры города в 5,2 млн рублей. О закупке стало известно 30 октября, заявки принимаются до 11 ноября, а сам аукцион состоится 13 ноября. Оплатят закупку из бюджета города.

Мероприятие на площадке центральной городской елки у центра семьи «Казан» пройдет в период с 20 по 30 декабря. В ее рамках будет проведена концертная программа продолжительностью не менее 4 часов, также будет новогодний 15-минутный театрализованный пролог. От подрядчика потребуется предоставить оборудование, оформить сценический комплекс, организовать пиротехническое шоу. Мероприятие у ледового городка состоится в те же даты — во время него проведут развлекательную программу на ледяных аттракционах и вокруг елки. Помимо этого, нужно будет обеспечить проведение семидневных новогодних мероприятий у центра семьи «Казан» и пятидневных — в парках, скверах и общественных пространствах. Отметим, что год назад церемония открытия стоила всего 2,8 млн рублей.



Всего в списке — 4 891 книга, количество экземпляров — 9 314. Фото culture.ru

9. Девять тысяч книг для Национальной библиотеки Татарстана

Министерство культуры Татарстана готово заплатить 5 млн рублей за поставку книжной продукции для Национальной библиотеки Татарстана. О тендере объявили 28 октября, заявки будут приниматься до 5 ноября, а аукцион состоится 6 ноября. Оплатят книги из бюджета Татарстана.

Поставку потребуется осуществить в течение 10 рабочих дней. Всего в списке — 4 891 книга, количество экземпляров — 9 314. Набор книжной продукции — достаточно разнообразный: в список требуемой литературы входят, например, «Якутские народные сказки», «Сказки Румынии», «Мой гербарий. Листья деревьев», «Может ли жираф облизать свои уши? И еще 319 вопросов о мире вокруг», «Малое собрание сочинений Уильяма Шекспира». Средняя стоимость каждого экземпляра книги составит 536 рублей.

