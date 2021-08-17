Айдар Метшин: «Моя задача, чтобы каждый запрос был отработан»

За полтора часа общения с татарстанцами мэр Нижнекамска «разруливал» проблемы районного масштаба и обещал «пробить» газификацию для 118 домов

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин ответил по прямой связи на вопросы жителей Нижнекамского района Татарстана. От них поступило немало злободневных и насущных вопросов, которые, строго говоря, должны решаться местными властями ежедневно — вовремя спиливать аварийные деревья в детском саду, быстрее расчищать «пожарные» проезды к домам, решать проблему бродячих собак, благоустраивать дворы. Градоначальник все заявки взял в работу, пообещав приехать по каждому адресу в ближайшие дни. Но под особый контроль мэра была взята проблема газификации 124 домов в нижнекамских селах Большое и Нижнее Афанасово, которую планируют решить в рамках федеральной программы газификации сел России.

«А это точно Айдар Метшин»?

«Мэра вызывали?» — буквально так проходила вчера прямая телефонная линия главы Нижнекамска и Нижнекамского района РТ Айдара Метшина с жителями, которые оставили ему немало вопросов на электронной платформе «Мой депутат». Правда, звонили не сами граждане, как принято, скажем, на президентской линии, а сам Метшин.

Онлайн-связь с татарстанцами проходила в общественной приемной президента России. Здесь буквально набирали номер телефона каждого жителя, кто написал жалобу или просьбу на портал «Мой депутат», и обсуждали суть проблемы.

— Здравствуйте, это Айдар Метшин. Вы оставляли вопрос..., — так начинался разговор с каждым жителем муниципального района, который был недоволен неурядицами в районе.

Сняв трубку, некоторые горожане даже удивлялись неожиданному звонку мэра, переспрашивая: «А это точно Айдар Метшин?».

И действительно, это был не розыгрыш. В течение полутора часов он общался с жителями района. Обычно на этом сервисе депутаты Госдумы собирают наказы и пожелания избирателей, контролируют их исполнение, а затем отчитываются перед избирателями. Но в преддверии очередных выборов в Госдуму здесь проводят регулярное дежурство не только действующие депутаты. Многие вопросы избирателей решаются прямо во время прямой связи. Через этот проект каждый татарстанец может высказывать свои идеи и пожелания властям, показывать «болевые точки» в системе ЖКХ, здравоохранении, социальной сфере. Одним словом, высказаться о том, что его волнует и предложить пути решения.

Обычно на этом сервисе депутаты Госдумы собирают наказы и пожелания избирателей, контролируют их исполнение. Фото: tatarstan.er.ru

«Глава нашего поселка возит вас там, где очень красиво»

Первыми, до кого дозвонился Айдар Метшин, оказались жители двора 2-32 в Камских Полянах. Они пожаловались, что за 20 лет проживания их двор ни разу не обновлялся, а капитальный ремонт дома проводится некачественно.

— На территории двора 2-32 я проживаю 21 год, а есть люди, которые проживают по 28 лет. Каким был наш двор при заезде, таким и остался, — сообщила пожилая жительница Камских Полян Альфия Минхановна.

Жильцы недовольны качеством ремонта в доме. «Линолеум привозили из школ, где его списывали. А затем сюда привозили и монтировали», — пожаловалась женщина. И еще ее волнует, что дорогу в их окрестностях не ремонтируют давно, тогда как в соседнем микрорайоне «перекладывают» второй раз. «Им делают, а нам почему-то нет», — спросила она напрямую. «Вы выступали в Общественной палате, говорили про бродячих собак. И вот у нас в поселке такая беда, это что же такое», — торопилась перечислить все беды жительница Камских Полян.

— Глава нашего поселка возит вас там, где очень красиво, — посетовала она и позвала Айдара Метшина посмотреть «неприглядные места».

— Я знаю разные места Камских Полян, — засмеялся он в ответ.

— Ну вот приезжайте к нам, — подхватила шустрая активистка.

В результате Айдар Метшин дал обещание приехать в среду в 14 часов и на месте разобраться с проблемами двора 2-32 в Камских Полянах. Забегая вперед скажем, что тут же придется съездить к многодетным семьям, которые получили земельные участки недалеко от комплекса «Новосел». Они просят решить вопрос с инфраструктурой.

От жителей Нижнекамского района Татарстана поступило немало злободневных и насущных вопросов. Фото: tatarstan.er.ru

Даешь газ в Афанасово!

Вслед за этим мэр Нижнекамска дозвонился до жителей села Большое Афанасово. Они отправили на сервис «Мой депутат» просьбу провести газ в частные дома. «Три года живут, нет газа, пользуются только электричеством. Многодетная семья, трое детей, сами строились Будет ли газ?», — спросила женщина во время разговора с Метшиным.

— Сейчас 124 дома в Нижнекамском районе остаются негазифицированными. Из них 118 домов в селе Большое Афанасово, — сообщил Айдар Метшин.

По его словам, рассматривается два варианта решения этого вопроса в 2022 году. Первый — в рамках федеральной программы газификации районов России, о которой заявил президент страны Владимир Путин в своем послании. Татарстан готовит заявку для участия в ней. «Формируем заявку на 2022 год», уточнил Метшин. Второй — через республиканскую программу модернизации сетей газоснабжения, но она также еще не сформирована. По словам главы района, заявка о нуждах района по газификации готова и направлена в соответствующие структуры.

— Исходные данные подали, буду контролировать. Когда будет понятно, в какую программу можно войти, мы с вами свяжемся, — пообещал Айдар Метшин, добавив, что «газ, как свет и дороги — это необходимые потребности для нормальной жизни».

Жительнице села Нижнее Афанасово Людмиле Алексеевне сначала вроде не хотели звонить. Она жаловалась на закрытые проезды для пожарной техники до их села. Но до прямой связи мэру сообщили, что проезд открыт и инцидент исчерпан. Но он все-таки решил проверить и перезвонил ей.

Оказалось не зря. Людмила Алексеевна сообщила мэру, что воз и ныне там, а проезды по-прежнему закрыты.

— Все три переулка закрыты?! — удивился мэр. — Значит я правильно сделал, что позвонил вам. Мне сообщили, что открыли. И сейчас выясняется, что не открыли.

Градоначальник поручил помощникам немедленно выехать на месте и сфотографировать, после чего снова вернуться к решению этой проблемы.

Новый формат не отменяет встреч на месте, заявил по окончании прямой связи Айдар Метшин. Фото: tatarstan.er.ru

Интернет-прямая не заменит живого общения с избирателями

Другая жительница Нижнекамского района в разговоре с Метшиным пожаловалась, что в детском саду «Ручеек» необходимо спилить авариные деревья, а по плану работы отнесены на ноябрь 2021 года. «Авариные деревья должны быть распилены в ближайшее время — до начала учебного года, до 1 сентября», — поручил мэр. А крону здоровых деревьев, действительно, лучше подстричь поздней осенью, «когда пройдет вегетативный период». В целом встреча растянулась на полтора часа.

Общение с избирателями через интернет-приемную «Мой депутат» — это новый формат, который дает возможность расширить географию охвата обращений и увеличить их количество. Но он не отменяет встреч на месте, заявил по окончании прямой связи Айдар Метшин: «Это более короткий шаг к избирателям, он расширяет формат. Непосредственные встречи с избирателями на местах нужны, это форма была есть и будет». Другое дело, чтобы обратная связь дала конкретный результат.

— Иногда дают такие правильные ответы, что удивляешься. В соответствии с указом, ссылки на отнесение к тем или иным законам, но когда заявитель доходит до конца спича, он не может понять, какой результат. Заявитель понимает, что сказано много и вроде бы и правильно, а его вопрос остался без ответа. Моя задача, чтобы это было исключено, чтобы каждый запрос был отработан и доведен до заявителя, — заверил Метшин.