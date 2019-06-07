Рейтинг районов Татарстана: первый взлет Нурлата и «откат» Набережных Челнов

Бюджетная обеспеченность развитых территорий сократилась

По итогам первого квартала Азнакаевский район удержал за собой лидерство в рейтинге районов аналитической службы «Реального времени», увеличив долю прибыльных предприятий до 85%, при том что вследствие «сезонных сокращений» доля эта продолжает падать в большинстве крупнейших промышленных районов Татарстана. По индексу промышленного производства же республика пока откатилась к январю. Тем временем немало сюрпризов принесла публикация ежеквартальной статистики и по бюджетной обеспеченности. Во-первых, Нурлатский район при новом руководстве впервые попал в топ-5 лучших районов, а Набережные Челны, тоже впервые, переместились вниз списка, заняв 45-е место.

Азнакаевский район удержал за собой лидерство

Азнакаевский район во главе с Марселем Шайдуллиным, впервые взобравшийся на первое место в начале 2019 года, по итогам первого квартала продолжает удерживать за собой лидерство, набрав 130,9 баллов (против 122,7 по итогам января — февраля 2019 года) и увеличив отрыв от своего ближайшего преследователя.

Напомним, в ноябре прошлого года Азнакаево заняло третье место, но в декабре опустилось на седьмое. Причины неудачи 2018 года были в снижении доли прибыльных предприятий, росте инфляции и преступности: в апреле — июне 2018 года первая составляла 90%, а осенью опустилась до 84%. Среди положительных моментов мы отмечали «заморозку цен», которая, впрочем, завершилась тем, что в декабре потребительская корзина подорожала сразу на 55 рублей.

В январе 2019 года район вывели вперед неплохие сельскохозяйственные показатели, в частности, по реализации скота и птицы. Тогда же нарастил Азнакаевский район и объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения, заняв 16-е место с показателем в 15,3 тыс. рублей. Для сравнения, промышленно развитые Набережные Челны и Казань в «неполноценный месяц» с новогодними каникулами недалеко ушли от азнакаевской экономики, показав соответственно 27,4 тыс. рублей и 21,4 тыс. рублей отгруженных товаров в пересчете на одного жителя. Главным же драйвером роста стал рост индекса промышленного производства, который в прошлом году у района был отрицательным (97,8%), а в январе вновь стал положительным, составив 102,8%.

В феврале Азнакаево улучшило и показатель доли прибыльных предприятий: по нему район набрал сразу восемь дополнительных баллов (всего — 22). Все потому, что после опасного падения доли к концу января сразу на 20% (с 89,5 до 70%) району удалось вновь поднять ее до 80%. Динамика оказалась одной из лучших по Татарстану, где доля прибыльных предприятий в среднем выросла в рамках статистической погрешности, составив 73,1%, то есть по-прежнему более четверти всех предприятий убыточны.

В марте район Шайдуллина продолжил наращивать долю прибыльных предприятий, увеличив ее до 85% и поднявшись по этому показателю с 23-го сразу на 13-е место. Причина в том, что пока в Азнакаево доля прибыльных компаний растет, в Татарстане она падает: в среднем РТ потеряла в марте почти 3% успешных предприятий, их доля сократилась до 70,7%. Неудача постигла и Лаишевский район Михаила Афанасьева, за который мы только-только успели порадоваться: в феврале доля там выросла с 48 до 60%, но в марте она, увы, вновь упала до 52%.

Итоговый рейтинг районов РТ за I квартал 2019 года

Место Наименование муниципального района (городского округа)

январь-март 2019 года Баллы 1 Азнакаевский 130,92 2 Альметьевский 123,63 3 Сабинский 120,22 4 Нурлатский 118,03 5 Актанышский 117,62 6 Лаишевский 115,28 7 Лениногорский 114,36 8 Нижнекамский 113,25 9 Тукаевский 108,52 10 Буинский 107,90 11 Зеленодольский 107,58 12 Заинский 106,64 13 Алексеевский 103,10 14 Сармановский 102,93 15 Елабужский 100,54 16 Новошешминский 99,67 17 Тюлячинский 97,17 18 Черемшанский 95,22 19 Атнинский 92,81 20 Алькеевский 92,17 21 Высокогорский 90,14 22 Бугульминский 89,50 23 Верхнеуслонский 89,18 24 Балтасинский 89,09 25 Менделеевский 87,67 26 Ютазинский 86,06 27 Муслюмовский 85,24 28 Казань 82,92 29 Бавлинский 82,48 30 Пестречинский 78,27 31 Чистопольский 72,95 32 Аксубаевский 69,78 33 Агрызский 69,04 34 Тетюшский 65,04 35 Дрожжановский 63,44 36 Камско-Устьинский 61,62 37 Кукморский 61,38 38 Мензелинский 61,18 39 Мамадышский 59,91 40 Арский 59,17 41 Спасский 58,79 42 Апастовский 55,64 43 Кайбицкий 51,50 44 Рыбно-Слободский 42,09 45 Набережные Челны 41,16

«Сезонные сокращения»: количество прибыльных предприятий уменьшилось в крупнейших промышленных районах РТ

Упал этот ключевой показатель, впрочем, во всех крупных промышленных районах и городах. В нефтяном Альметьевске — с 75,6 до 73,2%, в Елабужском районе — с 67,2 до 64,2%, в Нижнекамском районе — с 71,1 до 65,1%. Наконец, Казань потеряла 1% прибыльных предприятий (стало 69,2%), а Набережные Челны сократили долю с 73,8 до 70,6%.

Отметим, что на КАМАЗе в первом квартале был зафиксирован двухмиллиардный убыток, который в компании объясняют сезонностью: уже по итогам первого полугодия автогигант традиционно должен выходить в прибыль. Первые месяцы нового года действительно редко бывают урожайными для бизнеса, поэтому остается только ждать и надеяться, что весна для экономики РТ окажется удачной. Напомним, по итогам первого квартала прошлого года доля прибыльных компаний в РТ составляла 71,5% (сократившись с февраля 2018 года на 3%), то есть немногим больше, чем по итогам первого квартала 2019 года.

По индексу промышленного производства Татарстан откатился к январю

По другому ключевому показателю — индексу промышленного производства — у Азнакаевского района каких-либо улучшений не произошло, а ведь еще в феврале он потерял три балла — одновременно с замедлением экономики РТ (ИПП составил тогда 100,1%). В марте Азнакаево потеряло еще один балл, ИПП в 100,5% фактически сигнализирует о стагнации местной экономики — по Татарстану ситуация, впрочем, не лучше, так как рост ИПП на одну десятую пункта вернул экономику лишь к январю 2019 года.

Отрицательными темпы роста с начала года остаются в автограде: в январе челнинская промышленность просела по темпам сразу на 30% (со 101 до 72,4%), в феврале ИПП составил отрицательные 80%, в марте — 84,7%. В соседней Елабуге ситуация почти аналогична: в конце года темп роста составлял 105,1%, по итогам января 82,4%, по итогам февраля 80%, но в марте удалось отыграть 12,6% (ИПП составил 92,6%). Даже в нефтехимическом Нижнекамском районе пока нет серьезных улучшений: индекс с начала года опустился до 94%, в марте продолжал оставаться в красной зоне (94,4%). В Казани ИПП снизился с начала года на 7,7% — до 96%. Зато, несмотря на потери прибыльных предприятий, в Лаишевском районе ИПП вырос сразу на 17%, хоть и остается отрицательным (87%). Из крупных промышленных районов в плюсе остается пока только Альметьевск, где индекс составил в первом квартале 105,4%.

Появились первые данные Минэкономики РТ по бюджетной обеспеченности районов. По итогам первого квартала по этому показателю Азнакаевский район занял третье место: объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения составил 3,5 тыс. рублей, что на 500 рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Первое место принадлежит нашему прошлогоднему лидеру, Сабинскому району Раиса Минниханова: 4,5 тыс. рублей на душу населения — это на 1 тыс. рублей больше, чем за АППГ.

Наконец, существенную помощь в удержании лидерства Азнакаевскому району оказала дефляция: стоимость потребительской корзины в марте упала сразу на 61 рубль (это рекорд по РТ) — с 1149,9 до 1089,25 рубля, при том что в среднем по Татарстану корзина подорожала с 1190,7 до 1192,3 рубля.

Рейтинг районов РТ за I квартал 2019 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка) Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям Наличие крупного рогатого скота Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей Добавленная стоимость на душу населения Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности на душу населения Крупные и средние предприятия и организации, получившие прибыль, в % к общему количеству Индекс промышленного производства Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) , тыс.руб.* Валовая продукция сельского хозяйства на одного работающего в сельском хозяйстве Уровень бюджетной обеспеченности (Налог. и неналог. доходы на душу населения Уровень безработицы Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям Среднемесячная заработная плата на 1 работающего по сельскому хозяйству Разницы регистрации актов о рождении и смерти на 1000 человек Число зарегистрированных преступлений (на 100 000 населения) Соотношение количества сообщений по номеру 112 на 1000 жителей Ввод в действие жилых домов Розничная реализация алкогольной продукции на душу населения, всего Динамика средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты) янв-март 2019 янв-март 2019 на конец марта 2019 янв-март 2019 янв-март 2019 янв-дек 2018 янв-март 2019 янв-март 2019 янв-март 2019 янв-декабрь 2018 янв-декабрь 2018 янв-март 2019 01.04.2019 янв-март 2019 янв-март 2019 март 2019 янв-март 2019 март 2019 янв-март 2019 янв-март 2019 3_2019 тыс.руб. человек голов центнеров центнеров тыс.руб. тыс.руб. % % тыс.руб. тыс.руб. руб. % руб. руб. человек ед. ед. кв.м дал взвеш.доля Агрызский 609.639 7.207 10.400 5.567 52.373 87,196 17,378 100,00 101,50 2.647.989 1.221,000 2.567,34 0,95 32.123,80 15.181 -1,756 233,7 6 5.191 0,236 0,60 Азнакаевский 3.696.760 14.463 25.127 6.735 110.487 1.035,263 60,534 85,00 100,50 6.904.548 1.831,000 3.496,85 0,64 34.685,90 19.261 -1,048 240,7 6,8 5.126 0,333 -1,14 Аксубаевский 4.751.804 4.124 17.292 4.043 65.913 256,337 167,193 100,00 100,90 2.074.821 1.426,000 2.305,55 0,35 25.006,00 18.504 -1,765 154,8 7,1 2.601 0,154 0,60 Актанышский 1.174.287 5.622 34.828 78.778 151.082 212,429 39,358 92,30 99,90 4.188.721 1.584,000 3.141,51 0,28 26.345,00 20.333 -2,312 197,8 2,8 4.190 0,300 0,50 Алексеевский 359.545 5.163 22.259 3.968 81.178 91,412 14,269 71,40 105,40 1.523.678 2.312,000 3.203,83 0,47 26.263,10 19.292 -2,412 218,3 4,1 4.275 0,240 0,00 Алькеевский 162.403 3.668 34.232 5.452 149.104 64,227 8,610 100,00 142,10 2.297.125 2.802,000 2.766,85 0,58 24.049,10 21.404 -3,147 90,1 3,8 3.129 0,227 0,00 Альметьевский 253.360.643 62.200 12.974 3.305 48.750 1.923,307 1.217,811 73,20 105,40 75.006.443 1.149,000 3.135,92 0,93 43.439,20 23.150 0,049 225,4 9,7 25.974 0,396 -0,41 Апастовский 78.623 3.465 18.306 5.005 60.216 52,961 4,001 100,00 97,20 1.541.540 1.092,000 2.438,80 0,48 23.637,70 15.643 -3,060 173,0 2,2 1.745 0,248 0,00 Арский 271.285 6.917 37.938 11.733 146.573 30,970 5,234 83,30 33,90 2.442.016 1.687,000 2.270,80 0,56 24.773,00 17.952 -1,569 150,5 3,8 9.056 0,269 0,00 Атнинский 43.101 2.822 24.468 7.375 190.467 85,280 3,315 88,90 264,80 2.062.010 1.748,000 2.778,34 0,69 25.210,30 22.119 -1,921 84,6 3,1 592 0,208 -0,51 Бавлинский 2.360.963 7.491 11.059 2.271 35.253 1.052,582 68,059 81,80 104,40 4.213.783 1.389,000 2.771,63 0,9 32.359,70 18.240 -1,698 210,4 6,4 4.461 0,292 0,80 Балтасинский 861.265 6.029 38.767 15.757 204.462 62,557 25,868 100,00 82,00 2.182.185 1.272,000 2.636,33 0,49 23.697,50 21.017 -0,837 111,1 1,4 4.998 0,234 0,00 Бугульминский 3.611.445 21.449 4.505 2.163 15.350 382,093 34,587 59,30 83,70 7.432.059 1.919,000 3.030,82 0,54 35.882,40 21.574 -1,228 261,5 12,1 9.041 0,379 0,22 Буинский 1.557.351 8.259 24.000 49.393 72.761 127,135 36,781 75,00 75,20 1.812.738 2.012,000 3.058,64 0,34 26.035,80 21.353 -2,043 214,9 4,4 3.709 0,225 0,40 Верхнеуслонский 447.352 4.959 10.083 5.605 39.287 219,302 27,587 38,50 93,20 3.711.775 2.196,000 3.398,13 0,75 46.732,60 16.177 -2,390 518,0 14,1 8.100 0,320 -0,59 Высокогорский 2.569.960 7.883 15.478 7.408 82.447 97,095 50,864 83,30 95,30 4.881.706 1.781,000 2.589,58 0,54 31.699,70 20.631 -0,528 130,6 11,8 36.122 0,335 0,58 Дрожжановский 826.662 3.682 14.889 2.867 60.036 61,651 37,858 100,00 106,40 1.422.421 1.438,000 2.333,17 0,38 22.859,60 18.403 -2,931 114,5 2,8 1.229 0,154 0,00 Елабужский 29.174.594 25.321 8.697 4.091 36.822 572,190 340,841 64,20 92,60 32.301.959 3.072,000 2.920,81 1,03 39.571,40 18.675 -0,431 296,7 12,2 17.228 0,327 0,00 Заинский 8.034.941 10.789 17.718 7.795 74.219 788,295 147,764 63,60 106,20 3.232.194 1.865,000 2.974,95 0,53 32.573,80 18.292 -1,687 237,2 12,2 4.276 0,320 0,35 Зеленодольский 9.325.325 34.909 21.021 84.001 69.252 107,742 56,285 58,80 120,00 10.013.790 3.167,000 2.783,87 0,8 30.502,40 37.984 -1,468 379,0 14,3 16.790 0,335 0,00 Кайбицкий 102.822 2.526 16.657 3.230 47.847 48,184 7,521 80,00 110,70 710.588 1.203,000 2.449,49 0,66 23.254,20 15.677 -2,450 241,4 2 1.384 0,254 0,00 Камско-Устьинский 105.769 3.089 10.846 4.268 22.578 70,335 7,077 69,20 73,40 1.005.626 956,000 3.480,70 0,61 23.143,50 15.867 -2,045 207,4 5,1 1.613 0,259 0,00 Кукморский 930.363 7.947 32.067 10.791 233.858 52,503 18,296 100,00 127,90 3.471.323 1.875,000 2.148,65 0,48 27.559,00 20.618 -1,316 143,6 3 7.483 0,212 -0,18 Лаишевский 5.400.282 14.001 11.199 13.723 43.733 205,463 121,469 52,00 86,90 23.007.637 3.271,000 3.115,95 0,2 43.016,00 29.305 -1,191 276,7 11,4 53.217 0,355 0,74 Лениногорский 5.439.523 22.870 13.424 12.176 42.776 940,656 66,582 71,90 98,50 8.677.618 1.934,000 3.144,44 0,54 35.866,80 20.919 -1,523 246,0 9,5 7.221 0,393 0,65 Мамадышский 1.919.051 6.335 24.726 10.628 143.203 87,306 45,669 60,00 101,10 3.138.712 3.039,000 2.169,27 0,54 26.705,40 19.685 -1,387 159,4 7,8 3.055 0,246 0,73 Менделеевский 5.484.875 6.223 4.695 2.537 13.671 590,344 181,234 66,70 95,40 999.007 2.600,000 3.028,35 0,44 34.938,40 17.578 -1,712 297,4 8,7 2.064 0,313 -0,74 Мензелинский 1.086.089 4.518 12.135 2.238 35.454 54,031 38,788 37,50 100,00 1.553.111 1.989,000 2.694,40 0,59 24.975,00 16.315 -2,082 260,7 6,6 4.086 0,323 0,38 Муслюмовский 239.579 2.820 5.536 10.179 17.732 39,189 12,272 66,70 121,00 2.550.137 2.802,000 3.340,83 0,89 26.627,80 18.763 -1,761 158,8 2,9 2.601 0,274 0,45 Нижнекамский 135.852.229 78.192 12.140 30.740 80.002 529,589 493,076 65,10 94,40 91.608.813 1.553,000 2.980,65 0,92 43.686,10 24.469 0,211 229,0 10 4.097 0,336 0,48 Новошешминский 5.186.945 3.388 16.141 4.959 63.450 1.181,382 397,619 50,00 104,30 4.672.925 1.685,000 2.984,06 0,43 42.319,40 16.852 -2,726 260,6 4,3 839 0,320 -0,18 Нурлатский 7.518.507 10.556 19.657 3.631 93.186 962,759 134,096 81,80 106,00 14.421.454 2.750,000 2.837,30 0,39 33.253,20 18.780 -1,247 231,9 7,5 5.365 0,276 -0,19 Пестречинский 867.672 5.545 10.198 85.287 46.461 60,208 21,600 66,70 105,10 10.981.884 2.135,000 2.479,61 0,66 35.013,70 30.429 -0,896 196,7 14,4 97.418 0,273 0,31 Рыбно-Слободский 256.587 3.475 13.347 6.408 39.439 38,373 10,242 50,00 65,90 1.176.662 1.882,000 2.199,31 0,4 25.081,30 16.661 -3,184 119,8 4,7 4.592 0,210 0,24 Сабинский 379.495 7.619 26.458 27.851 151.701 144,574 12,226 96,00 89,70 2.285.585 1.549,000 4.551,05 0,91 25.659,70 20.528 -1,311 157,9 2,1 5.893 0,193 -0,30 Сармановский 825.035 6.995 14.134 5.655 58.840 1.143,363 23,850 100,00 97,90 6.118.358 2.238,000 3.054,20 0,54 31.015,00 20.108 -1,920 213,9 5,5 2.233 0,285 0,64 Спасский 56.763 3.200 7.523 3.064 25.704 36,813 2,987 0,00 104,80 3.255.895 1.908,000 2.812,43 0,77 28.252,80 17.337 -2,489 163,2 4,1 1.609 0,188 0,00 Тетюшский 121.326 3.308 11.038 3.186 41.905 29,660 5,504 80,00 145,00 1.270.669 2.465,000 2.578,49 0,38 24.683,00 21.907 -2,177 263,1 2,5 3.012 0,202 0,00 Тукаевский 8.400.811 12.985 15.453 353.110 65.300 379,893 203,173 75,90 103,20 8.465.692 4.817,000 2.641,29 0,43 36.369,30 35.771 -2,584 283,0 13,1 37.023 0,239 -0,35 Тюлячинский 490.396 2.668 14.249 6.969 54.660 66,800 35,431 100,00 238,70 1.012.169 1.384,000 3.274,33 0,93 23.474,20 18.202 -0,647 86,7 3,2 4.686 0,223 0,96 Черемшанский 3.206.521 3.503 5.126 448 13.991 1.433,917 169,469 100,00 102,90 2.210.251 2.727,000 3.581,79 0,81 32.528,30 19.238 -2,611 227,3 2,6 1.540 0,221 0,44 Чистопольский 3.321.790 13.400 14.821 2.457 50.766 96,379 43,483 66,70 100,10 10.275.442 2.326,000 2.488,46 1,04 30.231,00 16.386 -1,825 240,9 8 4.724 0,299 0,00 Ютазинский 999.936 4.012 12.068 2.924 38.216 231,363 49,219 54,50 106,70 1.120.839 2.191,000 2.916,67 0,96 28.934,20 21.426 -1,120 241,2 5,3 6.725 0,304 -0,35 Казань 102.271.971 337.073 0 25 0 176,706 81,689 69,20 95,90 154.178.559 0,000 2.766,90 0,62 42.905,40 22.423 1,102 415,4 26 292.930 0,403 0,74 Набережные Челны 69.245.702 130.197 0 0 0 168,750 129,696 70,60 84,70 59.813.031 0,000 2.077,99 0,41 35.199,70 22.423 0,892 315,4 42,2 49.447 0,377 -0,51

Альметьевск отгрузил столько же, сколько Казань с Нижнекамском вместе взятые

Сразу на второе место, вернувшись в топ-5 лучших районов РТ, поднялся Альметьевский район, набравший в марте аж 9 баллов, а всего — 123,6. Напомним, что район этот экономически один из самых сильных и бюджетообразующих, учитывая, что 65% всех налогов РТ собирает с нефтедобычи (см. наш недавний материал об этом). Здесь, во-первых, лучшая ситуация с объемом отгруженных товаров. Еще в феврале Альметьевский район под руководством Айрата Хайруллина (теперь уже — экс-главы) увеличил этот показатель почти в два раза, до 775,5 тыс. рублей на человека, в то время как Нижнекамск — тоже в два раза, но до 313,2 тыс. рублей.

По абсолютному показателю объема отгруженных товаров по полному кругу организаций Альметьевск отгрузил за 2 месяца товаров на 161,3 млрд рублей, или 17,4% годового показателя 2018 года. По итогам первого квартала Альметьевск, точнее «Татнефть», отгрузил товаров уже на 253,3 млрд рублей, или 1,2 млн рублей на одного своего жителя. Это столько же, сколько отгрузили Казань (102,27 млрд) и Нижнекамский район (135,8 млрд), вместе взятые.

Несмотря (а может быть, именно поэтому) на существование в районе такого монстра, как «Татнефть», доля прибыльных предприятий по-прежнему не превышает здесь 73—75% (см. выше). И это нельзя списать только на сезонность — по итогам первого квартала 2018 года доля прибыльных предприятий в районе была выше — 77,1%.

В Сабах лучшая ситуация по доходам на душу населения

Экс-лидер — Сабинский район продолжает удерживать за собой третье место, набрав 120,22 балла. Уже по тому факту, что за месяц район набрал лишь один дополнительный балл, понятно, что каких-либо важных перемен на сабинском фронте пока не происходит. Напомним, у Сабов по-прежнему лучшая в республике ситуация по объему налоговых и неналоговых доходов на душу населения: 4,5 тыс. рублей на душу населения по итогам первого квартала, и это на 1 тыс. рублей больше, чем за АППГ. В феврале в Сабах чуть улучшились демографические показатели: если в январе, как и в других сельскохозяйственных районах РТ, смертность в два раза превышала рождаемость, то в феврале — «лишь» в 1,5 раза (в чем тоже ничего хорошего, конечно, нет). Это позволило занять району 11-е место по демографии (было 25-е).

Опасность Сабам грозит со стороны ИПП, который в марте упал еще на 10% и составил уже 89,7%. При этом год назад в том же первом квартале индекс промпроизводства в Сабинском районе составлял 125%! В результате, если в феврале Сабы занимали 18-е место по самому низкому показателю ИПП, то по итогам марта заняли в ней 9-е место. Впрочем, соседство в этом рейтинге Сабам составляют Лаишево (8-е место — 86,9%) и Набережные Челны (7-е место — 84,7%). Хуже всего с экономикой в Арском районе (ИПП — 33,9%), Рыбно-Слободском (66%), Камско-Устьинском (73,4%).

Рейтинг районов РТ за I квартал 2019 года, баллы

Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы Баллы по реализации молока Баллы по добавленной стоимости на душу населения Баллы по отгруженным товарам собственного производства на душу населения Баллы по доли прибыльных предприятий Баллы по индексу промышленного производства Баллы по инвестициям Баллы по валовой продукции сельск.хоз-ва на 1 работающего в сельск.хоз-ве Баллы по бюджетной обеспеченности Баллы по безработице Баллы по среднемесячной зарплате крупных и средних предприятий Баллы по среднемесячной зарплате работающих в сельк.хоз-ве Баллы по демографии Баллы по зарегистрированным преступлениям Баллы по экстренным (112) вызовам Баллы по вводу жилья Баллы по реализации алкогольной продукции Баллы по динамическому параметру изменения продовольственной корзины Агрызский 15 26 11 23 22 17 13 36 25 21 7 12 4 27 1 22 19 23 28 32 8 Азнакаевский 31 37 39 27 37 40 30 32 22 32 20 43 18 32 22 36 17 20 27 10 45 Аксубаевский 32 15 30 17 29 31 38 36 23 14 11 6 42 11 17 20 36 19 11 45 9 Актанышский 23 20 43 42 41 28 24 34 19 27 15 36 44 17 26 12 29 38 19 18 11 Алексеевский 11 18 35 16 34 19 12 21 32 9 33 38 33 16 23 10 24 30 20 30 21 Алькеевский 7 12 42 22 40 13 8 36 42 18 39 18 22 7 33 2 43 32 15 34 21 Альметьевский 45 42 19 14 20 45 45 23 32 43 5 35 5 43 40 42 23 13 39 2 40 Апастовский 3 9 32 21 26 8 3 36 16 10 4 8 31 5 2 3 31 42 8 28 21 Арский 10 24 44 35 39 2 4 30 1 19 17 5 23 9 12 26 37 32 36 25 21 Атнинский 1 4 37 29 43 16 2 33 45 13 18 21 15 13 37 17 45 35 1 40 41 Бавлинский 26 27 14 6 9 41 32 28 29 28 10 20 9 28 14 24 27 22 22 20 2 Балтасинский 18 21 45 38 44 12 17 36 5 15 8 15 30 6 31 38 42 45 26 33 21 Бугульминский 30 38 3 4 5 33 19 9 6 33 25 31 24 37 35 33 10 9 35 4 20 Буинский 24 31 36 41 31 23 21 24 4 12 28 33 43 15 32 16 25 28 16 35 15 Верхнеуслонский 13 17 9 24 13 29 18 3 11 26 31 41 14 45 5 11 1 5 34 14 43 Высокогорский 27 29 27 30 35 21 28 30 13 30 19 14 24 26 29 40 39 10 40 8 10 Дрожжановский 17 13 25 9 25 11 22 36 36 8 12 7 40 1 16 4 41 38 3 44 21 Елабужский 41 40 8 18 11 35 42 12 10 41 42 26 2 39 18 41 6 7 38 11 21 Заинский 38 33 31 31 32 37 37 11 35 23 21 27 29 30 15 25 18 7 21 15 17 Зеленодольский 40 41 34 43 30 22 29 8 39 36 43 22 12 24 45 28 3 4 37 9 21 Кайбицкий 4 1 29 13 19 6 7 26 38 1 6 9 16 3 3 9 14 44 4 27 21 Камско-Устьинский 5 5 12 19 7 15 6 18 3 3 3 42 20 2 4 15 28 26 7 26 21 Кукморский 20 30 41 34 45 7 14 36 41 25 22 2 31 20 28 30 38 36 33 38 34 Лаишевский 34 36 15 37 17 27 34 6 8 40 44 34 45 42 42 34 8 11 43 6 4 Лениногорский 35 39 21 36 16 38 31 22 18 35 26 37 24 36 30 27 13 14 32 3 6 Мамадышский 25 23 38 33 38 18 26 10 24 22 41 3 24 19 24 29 33 17 14 29 5 Менделеевский 36 22 4 8 3 36 40 14 14 2 36 30 34 33 11 23 5 15 9 16 44 Мензелинский 22 16 17 5 10 9 23 2 20 11 27 17 21 10 6 14 11 21 17 12 16 Муслюмовский 8 3 6 32 6 5 11 14 40 20 39 40 10 18 19 21 34 37 11 23 13 Нижнекамский 44 43 18 40 33 34 44 13 12 44 14 28 7 44 41 43 21 12 18 7 12 Новошешминский 33 8 28 20 27 43 43 4 28 29 16 29 35 40 9 5 12 29 2 13 35 Нурлатский 37 32 33 15 36 39 36 28 34 39 38 24 39 31 20 32 20 18 29 22 36 Пестречинский 19 19 10 44 18 10 15 14 31 38 29 10 16 34 43 37 30 3 44 24 18 Рыбно-Слободский 9 10 20 26 14 4 9 4 2 6 23 4 38 12 8 1 40 27 23 39 19 Сабинский 12 28 40 39 42 24 10 35 9 17 13 45 8 14 27 31 35 43 30 42 37 Сармановский 16 25 22 25 24 42 16 36 17 31 32 32 24 25 25 18 26 24 10 21 7 Спасский 2 6 7 11 8 3 1 1 30 24 24 23 13 21 10 8 32 30 6 43 21 Тетюшский 6 7 13 12 15 1 5 26 43 7 35 13 40 8 36 13 9 41 13 41 21 Тукаевский 39 34 26 45 28 32 41 25 27 34 45 16 35 38 44 7 7 6 41 31 38 Тюлячинский 14 2 23 28 23 14 20 36 44 4 9 39 5 4 13 39 44 34 24 36 1 Черемшанский 28 11 5 3 4 44 39 36 26 16 37 44 11 29 21 6 22 40 5 37 14 Чистопольский 29 35 24 7 21 20 25 14 21 37 34 11 1 23 7 19 16 16 25 19 21 Ютазинский 21 14 16 10 12 30 27 7 37 5 30 25 3 22 34 35 15 25 31 17 39 Казань 43 45 1 2 1 26 33 18 15 45 1 19 19 41 38 45 2 2 45 1 3 Набережные Челны 42 44 1 1 1 25 35 20 7 42 1 1 37 35 38 44 4 1 42 5 42

Нурлатский район при новом руководстве впервые попал в топ-5 районов РТ

Главным мартовским сюрпризом стало не выпадение из топ-5 Лаишевского района (который со второго места спикировал на шестое), а внезапное появление в нем на четвертом месте Нурлата , который до сих пор пребывал где-то во второй десятке. Нурлатский район за один месяц набрал более 20 дополнительных баллов, всего — 118, и стал дышать в затылок Сабам.

Нельзя со всей уверенностью говорить о том, что причина этого в смене главы: напомним, в начале года с поста руководителя района в министры лесного хозяйства РТ ушел Равиль Кузюров, а на его место пришел Алмаз Ахметшин, экс-замминистра строительства в команде Ирека Файзуллина. К моменту ухода Кузюрова доходы бюджета составляли 1,1 млрд рублей, уровень безработицы — 0,35%, объем ВТП за 2017 год — 44,3 млрд рублей. Впрочем, надо отметить, что Нурлат — нефтяной район и потому две трети валового продукта здесь дает именно нефтедобыча (в районе работают НГДУ «Нурлатнефть» АО «Татнефть», ОАО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» и др.). Для сравнения, объем сельскохозяйственного производства составил тогда 3,6 млрд рублей.

ИПП в Нурлате в 2017 году составлял 107%, но в 2018-м, в рамках общетатарстанской тенденции, спикировал в «красную зону», составив 99,5%. Одной из главных заслуг Алмаза Ахметшина можно считать улучшение этого показателя с начала года. В январе ИПП уже составил 103,6%, в феврале —104,1%, в марте — 106%. Такой же заслугой стало повышение доли прибыльных предприятий, пока у остальных развитых районов она падала: в Нурлате доля с начала года тоже сократилась (с 83,3 до 72,7%), но в марте довольно существенно выросла, составив 81,8%. В результате, по ИПП район поднялся в рейтинге на четыре позиции, по доле же прибыльных предприятий — сразу на 13.



Главным же образом Лаишево подвел рост цен: стоимость потребительской корзины здесь выросла в марте на 17 рублей, составив 1267,1 рубля. Фото tatarstan.ru

Лаишевский район подвел мартовский рост цен на потребительские товары

Напомним, ранее район удерживал за собой второе место, несмотря на низкие темпы производства и невысокую долю прибыльных предприятий. Во-первых, благодаря высоким объемам инвестиций — за весь прошлый год лаишевские предприятия, несмотря на то, что половина их была убыточна, вложили в собственное производство 23 млрд рублей. Уступив только Елабуге с ее ОЭЗ (32,3 млрд рублей), Челнам с их КАМАЗом (60 млрд рублей), Альметьевску с его «Татнефтью» (75 млрд рублей), Нижнекамску с его нефтехимпроизводством (91,6 млрд рублей) и Казани (154,2 млрд рублей).

Во-вторых, отличным оставался показатель по валовой продукции агропрома на одного работающего — 3,2 млрд рублей (лучше только у Тукаевского района — 4,8 млрд рублей). В-третьих, самая низкая безработица, она и в марте была таковая (см. выше). В марте в районе существенно вырос ИПП, но так и остался в «красной зоне». Главным же образом Лаишево подвел рост цен: стоимость потребительской корзины здесь выросла в марте на 17 рублей, составив 1267,1 рубля.

По той же причине Актанышский район соскочил с четвертого места рейтинга «Реального времени» на пятое: если по другим ключевым показателям каких-либо особенных изменений не произошло (ИПП — 99,9%, доля прибыльных предприятий — все так же 92,3%, безработица — 0,28%), то цены на потребительские товары выросли в среднем на 5 рублей, стоимость корзины здесь выше, чем в среднем по Татарстану: 1215 рублей против 1192,3 рубля.

Набережные Челны сдали позиции

Вторым сюрпризом стало резкое падение в рейтинге двух крупнейших городов Татарстана: Казани и Набережных Челнов. Но если Казань с 14-го места спустилась на 28-е, то Набережные Челны заняли 45-ю, то есть последнюю, позицию в рейтинге районов Татарстана. Уже по итогам февраля автоград занял 42-е место, набрав лишь 57,4 балла. О причинах этого мы писали в нашем предыдущем материале. Здесь пока неважно и с экономикой — треть местных предприятий убыточна, по ИПП Челны входят в топ-10 худших районов РТ (84,7%), и с социально-демографическими показателями (высокий уровень алкоголизма, преступности и проч.).

Согласно статистике Минэкономики РТ по бюджетной обеспеченности районов, объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения в Набережных Челнах самый низкий в Татарстане и составляет всего 2 тыс. рублей. Объясняется это, впрочем, достаточно просто. В полумилионном городе к 1 апреля 2019 года собрали недостаточно налогов для такой численности населения, а произошло это, как мы писали выше, из-за ситуации на КАМАЗе, который в том же первом квартале показал двухмиллиардный убыток. Заметим, что Минэкономики РТ сообщает, публикуя статистику, что «данные еще уточняются».

На КАМАЗе уверяют, что прошлый год, когда завод в первом квартале показал неплохую прибыль, был исключением: сдавались крупные инфраструктурные проекты (Крымский мост, стадионы для чемпионата мира по футболу), нужна была строительная техника. Год спустя крупных инфраструктурных проектов почти не осталось, отсюда убытки (как и в другие годы). Действительно, в 2018-м по итогам первого квартала автоград занимал по бюджетной обеспеченности четвертое место с конца (она была тогда, впрочем, ненамного выше — 2,1 тыс. рублей). Если КАМАЗ прав (там уверяют, что в первом полугодии компания выйдет в прибыль), автоград все-таки вытащит себя за волосы из болота вместе с автогигантом.

В первом квартале средний казанец уже купил (и выпил) 502,4 тыс. дал (или 5 тыс. литров). Фото Олега Тихонова

Автоград — самый небезопасный муниципалитет

Набережные Челны ухудшили позиции и по уровню преступности, заняв уже не пятое, а четвертое место: количество преступлений в марте выросло в 1,6 раза, до 315,4 на 100 тыс. населения. Всего было совершено 1,6 тыс. преступлений (против 1 тыс. месяцем ранее). При этом по числу экстренных вызовов автоград по-прежнему держит печальное лидерство: 42,2 на 1000 жителей (для сравнения, в Казани — 26 на 1000 жителей).

У Казани, с ее гораздо более диверсифицированной экономикой, ситуация немного иная, но с ключевыми экономическими показателями здесь тоже проблемы. ИПП отрицательный, и с начала года он снизился уже до 95,9%. Доля прибыльных предприятий продолжает сокращаться, достигнув 69,2%. Очевидно, непростая ситуация в экономике не могла не сказаться на собираемости налогов, а когда у тебя треть предприятий убыточна, миллионное население «прокормить» затруднительно. И действительно, по уровню бюджетной обеспеченности Казань входит в топ-20 худших районов Татарстана: на одного казанца приходится 2,7 тыс. рублей, как в Атнинском, Бавлинском или Алькеевском районе Татарстана. Одновременно в столице РТ выросла безработица на 0,03%.

Кроме того, Казань занимает вторые места в пятерке худших муниципалитетов по числу преступлений на душу населения и по количеству экстренных вызовов. И лидирует по потреблению алкоголя: в первом квартале казанцы купили (и выпили) уже 502,4 тыс. дал (5 тыс. литров), или 0,403 дал на человека.