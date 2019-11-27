Нижнекамский Ростехнадзор уличили в нарушениях при проверках бизнеса

Мэр Нижнекамска призвал контрольно-надзорные службы города не кошмарить малый и средний бизнес

Проверки, по мнению мэра Нижнекамска, должны носить предупредительный характер, а не приводить к увеличению нагрузки на бизнес. В 2019 году в городе и районе провели свыше тысячи инспекций. Результаты озвучили в администрации города, где также рассмотрели отдельные примеры странных и порою необоснованных наказаний предпринимателей. Так, например, владелец стоматологии получил штраф только за то, что стул в его клинике стоял не в том месте. А руководителю одного из предприятий пришлось раскошелиться за отсутствие москитной сетки на окнах.

Проверки должны быть профилактическими, а не карательными

За круглым столом в администрации Нижнекамска собрались представители 12 контрольно-надзорных органов и власти города. Об итогах проведенных проверок в этом году доложил первый заместитель руководителя ИК Радмир Беляев. В 2019 году их было 188, в прошлом — 337.

— Мы бы хотели понять причины, почему плановых проверок меньше. А вот количество внеплановых проверок остается на высоком уровне — 746. Поверки проходят после обращений граждан через «Народный контроль», анонимные и письменные жалобы. Количество предупреждений снизилось на 52 единицы. Общая сумма штрафов, наоборот, увеличилась с 8 млн в 2018 году до 11 млн в 2019-м, — сообщил первый заместитель руководителя ИК Радмир Беляев.

Представителей МСБ в мэрию не приглашали, но их претензии огласил Радмир Беляев. Фото toser-nk.ru

Озвученные цифры насторожили Айдара Метшина. Он напомнил присутствующим, что проверки нужны для профилактики нарушений, а не в карательных целях.

— Вектор должен быть предупредительным, а по итогам года мы видим, что, наоборот, количество штрафов растет. Где-то, наверное, это объяснимо и аргументировано, но в целом, конечно, тенденция неправильная, — отметил мэр Нижнекамска.

Согласно рейтингу контрольно-надзорных органов наибольшее количество проверок (248) приходится на Нижнекамскую зональную жилищную инспекцию. Специалисты ведомства выписали три предупреждения и 15 штрафов на общую сумму 493 тысячи рублей.

— Проверки проведены по жалобам населения, — рассказала сотрудница жилищной инспекции. — Все обращения связаны с содержанием жилого фонда, общедомового имущества, протечкой кровли, панельных швов, пониженной температурой отопления.



Специалисты госалкогольной инспекций организовали 148 контрольных мероприятий, выписали 54 предупреждения и более 120 штрафов на сумму 2 миллиона рублей. Инспекторы Росприроднадзора провели 165 проверок, наложили более 500 штрафов.

«Такие вещи, как стул! Ну извините»

Представителей МСБ в мэрию не приглашали, но их претензии были озвучены. Их огласил Радмир Беляев.

— Было выписано предписание на устранение следующего нарушения: в медицинском кабинете стоит стул, который был занесен из обычного кабинета, так как он не подлежит дезинфекции. Руководство организации полагает, что нормативно-правовой акт, на основании которого оно составлено, не актуален, потому что был утвержден еще в 70-х годах, — рассказал он.



Айдар Метшин тоже вернулся к истории 30-летней давности, вспомнил, как все пили из общей бочки квас и никто не отравился.

— Я не призываю, давайте вернемся к этому, нет. Это тоже было не совсем правильно. Но мы помним, как в ведре все ополаскивалось и пускалось дальше в ход. Но такие вещи, как стул! Ну извините, это же не угрожает жизни, — возмутился градоначальник.

Айдар Метшин напомнил присутствующим, что проверки нужны для профилактики нарушений, а не в карательных целях. Фото e-nkama.ru

В свое оправдание руководитель Росприроднадзора НМР Рустем Изиятуллин рассказал, что в стерильных помещениях не должно быть посторонних вещей.



— Все предметы и вся утварь, которая находится в медицинском кабинете, должна подвергаться стерилизации. В данном случае обыкновенный бытовой стул не может быть продизенфицирован. А ведь люди, работающие там, должны это знать, — оправдывался Рустем Изиятуллин.

Другой предприниматель пожаловался на то, что Росприроднадзор выписал штраф из-за недостаточного освещения на рабочем месте, дыры в стене и отсутствия москитных сеток на окнах.

— Мы разбираем такие вещи, которые вызывают улыбку, — отметил Айдар Метшин, — Результат должен быть. Ну что сетка? Везде надо быть объективным. Если нет прямой угрозы жизни — предупреди, но не бей сразу. Вот если повторно, другой вопрос!

Контрольно-надзорные мероприятия проводились с нарушением закона

Среди спикеров был помощник Нижнекамского городского прокурора Ришат Садиков. По его словам, в трех случаях в отношении предпринимателей проверки проводились с нарушением закона. Административные дела были приостановлены.

— Также выявлены нарушения правил формирования единого государственного реестра на проведение плановых проверок. Органы контроля обязаны вносить сведения о проведенных проверках. Это продиктовано законом. Ростехнадзором систематически допускались нарушения, — сообщил прокурор.

Рустем Изитятуллин рассказал, на что чаще жалуются нижнекамцы. Фото medianknh.ru

Последним докладчиком был начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора НМР Рустем Изитятуллин. Он рассказал, на что чаще жалуются нижнекамцы.



— Подводя итоги года, мы можем сказать, что горожан не устраивает размещение магазинов в жилых домах и мусорных контейнеров вблизи подъездов, некачественные продукты питания и оказание услуг, — сообщил он.

По решению суда за недоброкачественную работу представители малого и среднего бизнеса выплатили жителям города и района более 5,5 млн рублей. Кроме того, с полок магазинов изъята 241 партия опасных продуктов: мясо, крупы, бакалея и пиво.