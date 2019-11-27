Нижнекамский Ростехнадзор уличили в нарушениях при проверках бизнеса
Мэр Нижнекамска призвал контрольно-надзорные службы города не кошмарить малый и средний бизнес
Проверки, по мнению мэра Нижнекамска, должны носить предупредительный характер, а не приводить к увеличению нагрузки на бизнес. В 2019 году в городе и районе провели свыше тысячи инспекций. Результаты озвучили в администрации города, где также рассмотрели отдельные примеры странных и порою необоснованных наказаний предпринимателей. Так, например, владелец стоматологии получил штраф только за то, что стул в его клинике стоял не в том месте. А руководителю одного из предприятий пришлось раскошелиться за отсутствие москитной сетки на окнах.
Проверки должны быть профилактическими, а не карательными
За круглым столом в администрации Нижнекамска собрались представители 12 контрольно-надзорных органов и власти города. Об итогах проведенных проверок в этом году доложил первый заместитель руководителя ИК Радмир Беляев. В 2019 году их было 188, в прошлом — 337.
— Мы бы хотели понять причины, почему плановых проверок меньше. А вот количество внеплановых проверок остается на высоком уровне — 746. Поверки проходят после обращений граждан через «Народный контроль», анонимные и письменные жалобы. Количество предупреждений снизилось на 52 единицы. Общая сумма штрафов, наоборот, увеличилась с 8 млн в 2018 году до 11 млн в 2019-м, — сообщил первый заместитель руководителя ИК Радмир Беляев.
Озвученные цифры насторожили Айдара Метшина. Он напомнил присутствующим, что проверки нужны для профилактики нарушений, а не в карательных целях.
— Вектор должен быть предупредительным, а по итогам года мы видим, что, наоборот, количество штрафов растет. Где-то, наверное, это объяснимо и аргументировано, но в целом, конечно, тенденция неправильная, — отметил мэр Нижнекамска.
Согласно рейтингу контрольно-надзорных органов наибольшее количество проверок (248) приходится на Нижнекамскую зональную жилищную инспекцию. Специалисты ведомства выписали три предупреждения и 15 штрафов на общую сумму 493 тысячи рублей.
— Проверки проведены по жалобам населения, — рассказала сотрудница жилищной инспекции. — Все обращения связаны с содержанием жилого фонда, общедомового имущества, протечкой кровли, панельных швов, пониженной температурой отопления.
Специалисты госалкогольной инспекций организовали 148 контрольных мероприятий, выписали 54 предупреждения и более 120 штрафов на сумму 2 миллиона рублей. Инспекторы Росприроднадзора провели 165 проверок, наложили более 500 штрафов.
«Такие вещи, как стул! Ну извините»
Представителей МСБ в мэрию не приглашали, но их претензии были озвучены. Их огласил Радмир Беляев.
— Было выписано предписание на устранение следующего нарушения: в медицинском кабинете стоит стул, который был занесен из обычного кабинета, так как он не подлежит дезинфекции. Руководство организации полагает, что нормативно-правовой акт, на основании которого оно составлено, не актуален, потому что был утвержден еще в 70-х годах, — рассказал он.
Айдар Метшин тоже вернулся к истории 30-летней давности, вспомнил, как все пили из общей бочки квас и никто не отравился.
— Я не призываю, давайте вернемся к этому, нет. Это тоже было не совсем правильно. Но мы помним, как в ведре все ополаскивалось и пускалось дальше в ход. Но такие вещи, как стул! Ну извините, это же не угрожает жизни, — возмутился градоначальник.
В свое оправдание руководитель Росприроднадзора НМР Рустем Изиятуллин рассказал, что в стерильных помещениях не должно быть посторонних вещей.
— Все предметы и вся утварь, которая находится в медицинском кабинете, должна подвергаться стерилизации. В данном случае обыкновенный бытовой стул не может быть продизенфицирован. А ведь люди, работающие там, должны это знать, — оправдывался Рустем Изиятуллин.
Другой предприниматель пожаловался на то, что Росприроднадзор выписал штраф из-за недостаточного освещения на рабочем месте, дыры в стене и отсутствия москитных сеток на окнах.
— Мы разбираем такие вещи, которые вызывают улыбку, — отметил Айдар Метшин, — Результат должен быть. Ну что сетка? Везде надо быть объективным. Если нет прямой угрозы жизни — предупреди, но не бей сразу. Вот если повторно, другой вопрос!
Контрольно-надзорные мероприятия проводились с нарушением закона
Среди спикеров был помощник Нижнекамского городского прокурора Ришат Садиков. По его словам, в трех случаях в отношении предпринимателей проверки проводились с нарушением закона. Административные дела были приостановлены.
— Также выявлены нарушения правил формирования единого государственного реестра на проведение плановых проверок. Органы контроля обязаны вносить сведения о проведенных проверках. Это продиктовано законом. Ростехнадзором систематически допускались нарушения, — сообщил прокурор.
Последним докладчиком был начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора НМР Рустем Изитятуллин. Он рассказал, на что чаще жалуются нижнекамцы.
— Подводя итоги года, мы можем сказать, что горожан не устраивает размещение магазинов в жилых домах и мусорных контейнеров вблизи подъездов, некачественные продукты питания и оказание услуг, — сообщил он.
По решению суда за недоброкачественную работу представители малого и среднего бизнеса выплатили жителям города и района более 5,5 млн рублей. Кроме того, с полок магазинов изъята 241 партия опасных продуктов: мясо, крупы, бакалея и пиво.
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