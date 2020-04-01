Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство квартала коммунальных услуг в Нижнекамске, 1970-е годы

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В начале 1960-х годов на Каме, неподалеку от Набережных Челнов, появился рабочий поселок для строителей нового нефтехимического комплекса. В 1966 году он получил статус города — так родился Нижнекамск, один из самых молодых городов республики.

Нижнекамск, как и многие города, строившиеся в СССР во второй половине XX века, стал площадкой масштабного эксперимента, на которой испытывали новые приемы планировки и градостроительные решения. Например, в городе нет административных районов. Он поделен на жилые микрорайоны, кварталы и поселки (их четыре: Строителей, Ахтуба, Афанасово и Красный Ключ).

Один из главных принципов планирования Нижнекамска — четкое функциональное зонирование. Поскольку город строился именно под нужды нефтехимического гиганта, ставшего градообразующим предприятием, то предполагалось, что жить здесь будут в основном его работники. Жилые районы города отстраивались уже после того, как был основан химический комбинат. И строили их вдали от промзоны, в нескольких километрах к западу от заводов.

Проспект Ленина в Нижнекамске, 1970-е годы

Проект районной планировки Нижнекамского промышленного района разрабатывал Гипрогор (Государственный институт проектирования городов). Генплан города был создан еще в 1959 году и рассчитан он был на 170 тысяч жителей. В 1960 году на Всесоюзном смотре-конкурсе проектов новых городов авторы генплана В.А. Пашков и Е.И. Кутырев получили Золотую медаль ВДНХ СССР.

Санно-тракторные поезда со строителями химкомбината приехали в район тихого села Афанасово зимой 1961 года. Возник поселок строителей, и уже весной 1961 ему было дано имя Нижнекамский. Тогда в нем жили всего 500 человек.

Потом Гипрогор развивал свой проект, в 1965-м расчетную численность будущего города увеличили до 250 тысяч человек. В апреле 1964-го в поселке заложили фундамент первого многоквартирного жилого дома, а к 1966-м тут жили уже 30 тысяч человек. 22 сентября 1966 года поселок Нижнекамский стал городом Нижнекамском.

Кинотеатр «Восход» в Нижнекамске, первая треть 1970-х

Заводы строили быстрее, чем дома. Но и жилые кварталы росли как грибы после дождя. Это был динамичный, юный, красивый город. Он миновал эпоху сталинского ампира с ее уникальной помпезной декоративностью и величием, но не знал он и хрущевок. Здесь сразу строили широкие проспекты, в жилой зоне с самого начала обустраивали инфраструктуру: по типовым стандартам семидесятых, жители должны были быть обеспечены всем необходимым. Комбинаты бытового обслуживания, кинотеатры, школы, детские сады, поликлиники — все это закладывалось в Нижнекамске сразу же. По сравнению с Набережными Челнами, которые до строительства КАМАЗа уже были мирно дремлющим провинциальным городком с прилегающими деревнями, Нижнекамск перестраивать было не нужно. Он просто вырос здесь, в уютной излучине левобережья Камы, с нуля, в чистом поле.

В Нижнекамске, 1970-е годы

Если в 1967 году население молодого города составляло 38 000 человек, то к 1973-му оно выросло до 74 000, а к 1979-му — до 134 199 жителей.

Нижнекамск, проспект Строителей, 1977 год

Людмила Губаева