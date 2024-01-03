На отлов бездомных животных в Нижнекамском районе Татарстана потратят 4,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Нижнекамского района Татарстана выделят 4,6 млн рублей на оказание услуг по отлову бездомных животных. Ловить их нужно на протяжении всего 2024 года, изучило тендер «Реальное время».

После поимки животное нужно доставить в приют, вакцинировать, а также содержать. Если объявится хозяин животного, то его нужно вернуть владельцу. Еще заказчик разрешает подрядчику усыплять животных, которые имеют тяжелые неизлечимые заболевания или последствия острой травмы.

Исполнителю запрещено присваивать или передавать животных, отлавливать их без заказа-наряда и в присутствии детей, применять холодное и огнестрельное оружие.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В декабре Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани нашел подрядчика, который в 2024 году займется содержанием и регулированием численности бездомных животных, отловленных в городе. Контракт заключили почти на 36,3 млн рублей.



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Айрат Назипов