Рамиль Муллин избран мэром Нижнекамска

Мэром Нижнекамска единогласно избран Рамиль Муллин. За его кандидату проголосовали на XXXI сессии городского совета, депутатом которого он стал в этом месяце.

— Клянусь при осуществлении возложенных на меня высоких обязанностей мэра города Нижнекамска соблюдать конституцию и законы Российской Федерации, конституцию и законы Республики Татарстан, устав города Нижнекамска,— принес присягу Рамиль Муллин.

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На прошлой неделе Рамиль Муллин досрочно сложил полномочия руководителя исполкома Нижнекамского района Татарстана. В этом месяце он участвовал в дополнительных выборах депутатов городского совета IV созыва. За него проголосовали 75,45% избирателей.



Рамиля Муллина официально назначили руководителем исполкома Нижнекамского района Татарстана в ноябре прошлого года. До этого дня он занимал должность как исполняющий обязанности.

С 2013 года Рамиль Муллин возглавлял Муслюмовский район Татарстана. И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района его назначили в начале октября 2021-го. На этом посту он сменил Айдара Метшина, который перешел на работу в Госдуму по итогам сентябрьских выборов.

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Татьяна Демина