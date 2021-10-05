Рамиль Муллин: «Нижнекамск — это маленький островок в большой стране, который дает очень много»

До поста мэра — сложная схема назначений

На внеочередной сессии совета Нижнекамского района и городского совета накануне представили будущего главу района Рамиля Муллина. Проработавший почти 15 лет на посту градоначальника и главы НМР Айдар Метшин по итогам прошедших парламентских выборов стал депутатом Госдумы РФ VII созыва. В ходе сессии он сложил свои полномочия, как мэр и депутат городского и районного советов. Досрочно прекратил полномочия руководитель исполкома НМР Айдар Сайфутдинов.

Разговоры о том, кто возглавит третий по величине город Татарстана, в Нижнекамске начались сразу после того, как Метшин объявил о желании баллотироваться в российский парламент. На мэрское кресло прочили и директора нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азата Бикмурзина, который знает Нижнекамск и его проблемы как свои пять пальцев, и заместителя главы Минстроя республики Алексея Фролова, и других чиновников.

Информация о том, что в мэрию Нижнекамска вернется Рамиль Муллин, который 8 лет руководил Муслюмовским районом, подтвердилась сразу, как в большой зал администрации, где собрались депутаты, вслед за Метшиным и премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным зашел Муллин. Незадолго до этого он сложил полномочия, как глава Муслюмово.



На внеочередной сессии совета Нижнекамского района и городского совета накануне представили будущего главу района Рамиля Муллина

Выступая перед депутатами, премьер-министр республики Алексей Песошин перечислил крупные достижения и изменения, которые произошли в Нижнекамске за время правления Метшина: город получил статус ТОСЭР, активно развивалась промышленность, строились дороги, школы, детские сады и дома, возводились парки и скверы. Сегодня на долю Нижнекамска приходиться 18% всей промышленной продукции Татарстана. По указу президента Татарстана, сообщил премьер, «с учетом большого вклада в социально-экономическое развитие НМР, Айдар Метшин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» — высшей наградой республики». Ее вручат чуть позже, в торжественной обстановке в казанском Кремле.



Премьер, отметил, что «без всякого преувеличения, от того, кто встанет у руля во многом будет зависеть будущее города и района и благополучие, а избрание нового главы района — процесс непростой и требует соблюдения определенных регламентных процедур и взвешенных решений».

«Вы были очень неудобным для нас»

По поручению президента Татарстана, Алексей Песошин предложил возложить обязанности руководителя исполнительного комитета НМР на Рамиля Мулллина, «и поддержать его кандидатуру и на последующих кадровых решениях», отметив, что многие в зале уже давно знакомы с ним и хорошо его знают, поскольку для Нижнекамска — это не новая личность.

Оценивая достижения Муллина на посту главы Муслуюмово, Песошин заметил, что «за этот период район добился заметных успехов во всех отраслях экономики»

Впервые в городе Муллин появился в 2003 году, когда был назначен директором Центра госсанэпиднадзора города и района, которым руководил 3 года, а затем до 2010 года являлся заместителем главы Нижнекамского района. С 2013 года и по сей день Рамиль Муллин руководил Муслюмовским районом, где он родился в мае 1974 года и учился до поступления в Казанский медуниверситет.

Оценивая его достижения на посту главы Муслюмово, Песошин заметил, что «за этот период район добился заметных успехов во всех отраслях экономики», а «райцентр Муслюмово получил широкую известность и популярность высоким уровнем своего благоустройства не только в республике, но и других регионах России».

— Я уверен, что богатый жизненный опыт, знания и управленческие способности позволят Рамилю Хамзовичу успешно работать и в новой должности. Мы уверены, что Нижнекамский район под его руководством продолжит дальнейшее поступательное движение к новым высотам.

На сессии было принято решение возложить исполнение обязанностей руководителя исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района на Рамиля Муллина — первого заместителя руководителя исполнительного комитета района.

В голосе Айдара Метшина чувствовалось волнение, особенно когда он произносил свою прощальную речь.

— Признаюсь, не предполагал, что это заключительное выступление в качестве главы и мэра Всевышний мне предоставит возможность сказать через 15 лет нашей совместной с вами работы. Как собственно, вообще возможность быть руководителем такого города и территории, славу которой создавали люди государственного масштаба.

В голосе Айдара Метшина чувствовалось волнение, особенно когда он произносил свою прощальную речь

Метшин заметил, что с утра вместе со своим преемником уже успели побывать у президента Рустама Минниханова, от которого «получили напутствия и поддержку».

— Я завершаю свою деятельность в качестве главы, мэра с чувством глубокой признательности ко всем нижнекамцам за поддержку, которую ощущал за время работы, ко всем коллегам за совместную работу. Я ухожу с чувством уверенности в продолжении развития нашей территории.

Затем в адрес Айдар Метшина было высказано немало слов благодарности за умение добиваться поставленных целей и решение городских проблем. Разрядил обстановку, добавив толику искрометного юмора, присущего ему, депутат райсовета и глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов:

— У нас заведено, когда человек уходит, то ему надо высказать все, что о нем думаешь. Вы были очень неудобным для нас — сами не спали и нам не давали спать, засиживаться.

Пользуясь возможностью, он обратился к Метшину уже как к депутату Госдумы с просьбой: «...пожалуйста, возьмите под личный контроль ремонт Сухаревского ДК — этот вопрос у нас завис. Айдар Раисович, в добрый час, Рамиль Хамзович — мы с вами», — завершил он свою речь и зал снова засмеялся его находчивости.



Ришат Галимов, пользуясь возможностью, обратился к Метшину уже как к депутату Госдумы с просьбой — «...пожалуйста, возьмите под личный контроль ремонт Сухаревского ДК»

Вслед за ним приветственное слово предоставили новоизбранному и. о. руководителя нижнекамского исполкома. Он поблагодарил Айдара Метшина, под началом которого строил карьеру:

— Я считаю, что Нижнекамск — это маленький островок в большой стране, который дает очень много, он в центре многих вопросов. И те преобразования, которые сегодня идут в промышленной сфере, это тектонические изменения, я думаю, они все будут направлены только на улучшение жизни жителей этой территории.

От статуса и. о. РИКа до мэра и главы потребуется не меньше года

Алексей Песошин напомнил о сложностях процедуры назначения градоначальником. Прежде чем Муллин займет пост мэра Нижнекамска и главы НМР, пройдет не меньше года. Сначала кандидатуре Рамиля Муллина вместе с другими кандидатами предстоит пройти конкурс «на замещение должности Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района». Он пройдет с 11 октября по 1 ноября.

С учетом того, что согласно уставу города и района, глава и мэр избирается из состава депутатского корпуса, решением советов города и района, в 2022 году жителям Нижнекамска и района в Единый день голосования предложат избрать его депутатом районного и городского советов. И только потом, по решению депутатского корпуса, он может быть избран мэром и главой. Но и сейчас с приставкой и. о. главы исполкома Рамиль Муллин будет первым лицом города и района.

Алексей Песошин напомнил о сложностях процедуры назначения градоначальником: прежде чем Муллин займет пост мэра Нижнекамска и главы НМР, пройдет не меньше года

После сессии, отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что о планах говорить пока рано, но настроение боевое. Поделился Рамиль Муллин и тем, что услышал сегодня от президента Татарстана:

— Город сложный: в части экономики — это центр развития республики и важно сохранить преемственность и ту совместную работу, и те изменения, которые сегодня есть в промышленной сфере — все это надо пройти, и чтобы людям от этого было только лучше. Я надеюсь, что тот опыт и поддержка президента позволят реализовать задачи и решить те проблемы, которые есть в городе. Понятно, что каждый город живет своими проблемами, имеет много нерешенных вопросов. Надеюсь, что с потенциалом промышленников, с потенциалом республики мы сможем реализовать задачи, которые стоят перед городом.

Ангелина Панченко, фото: e-nkama.ru