«Ситуация требует безотлагательных мер!» — военком Нижнекамска бьет тревогу

Встать под ружье этой осенью должны 350 человек из столицы нефтехимиков, но команды до сих пор не укомплектованы

Военный комиссар Нижнекамска Фарид Мингариев обратился к матерям новобранцев с просьбой воспитывать мужество в сыновьях для службы в армии. По его словам, современные призывники оказались неготовыми к самостоятельной жизни. Большая часть уклонистов работает в организациях торговли, руководители которых не делятся данными о сотрудниках призывного возраста, посетовал военком. Проблему обсуждали сегодня на «деловом понедельнике» в Нижнекамске.



«Ситуация требует ряда безотлагательных мер»



Во время осеннего призыва из Нижнекамского района в армию должны отправиться 350 человек. Всего запланировано 12 отправок, четыре из которых уже состоялись: ряды Вооруженных сил РФ пополнили 138 нижнекамцев. Однако, по словам военного комиссара города Фарида Мингариева, удалось привлечь далеко не всех призывников.

— На сегодняшний день не все команды укомплектованы полностью, ситуация требует ряда безотлагательных мер для выполнения установленного задания. 50 человек отправлены на дополнительное медицинское обследование и до сих пор не завершили его, искусственно затягивая его под различными предлогами! — пожаловался Фарид Мингариев.

Много призывников-уклонистов, по словам военкома, работает в торговле: в офисах продаж сотовой связи, в сетях «Магнит», «Пятерочка», «Эссен», на станциях техосмотра и автомойках.

— Наши запросы о численности работников остаются часто без ответа. Администрации этих предприятий сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, не предоставляют. При этом часто ссылаются, что юридические лица зарегистрированы за пределами республики. Рассчитываем на содействие представителей должностных лиц исполнительного комитета, отвечающих за сферу торговли и услуг, в целях установления конструктивного взаимодействия с руководителями данных предприятий, — обратился к руководителям города военный комиссар Нижнекамска.

По мнению Фарида Мингариева, из-за чрезмерной родительской опеки призывники не готовы к самостоятельной жизни, не говоря уже о службе в армии. Фото Рината Назметдинова

«Воспитывать нужно не только призывников, но их родителей»

Отдельно в своем докладе Фарид Мингариев остановился на теме воспитания будущих солдат. По его мнению, из-за чрезмерной родительской опеки призывники не готовы к самостоятельной жизни, не говоря уже о службе в армии.

— Часто любовь к ребенку родители трактуют только как безграничную заботу и защиту от внешних угроз и неприятностей. Свою роль они часто видят в обеспечении материальными благами вместо того, чтобы формировать в сыновьях качества, которые пригодятся мужчинам в жизни. Излишняя опека, потворство иждивенческим настроениям молодых людей неизбежно порождают инфантилизм, приводят к разрыхлению мужских качеств, — убежден военком.

В руководстве военкомата пришли к выводу, что воспитывать нужно не только детей, но и родителей. А для этого — проводить беседы по месту работы.

— Позвольте поздравить всех мам с прошедшим Днем матери. Именно в руках мам находится наша безопасность, может, не напрямую, а косвенно. Нужно воспитывать мужчин, которые способны будут вести страну вперед, — разгорячено выступал Мингариев, — Мы дошли до того, что на призывных комиссиях мальчики стали плакать. Не потому, что он призывается, а настолько низок уровень его социализации. Призывники боятся трудностей!

В заключение спикер обратился к руководству города. По его мнению, только совместными усилиями можно переломить ситуацию. Заместитель мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина в свою очередь попросила первого зама руководителя исполкома района Радмира Беляева провести в ближайшее время семинар, куда будут приглашены руководители организаций сферы торговли для обсуждения требований законодательства.

«Волнующим фактором является увеличение количества детей, оставленных матерями сразу после их рождения», — рассказал Айдар Фаретдинов. Фото e-nkama.ru

В двух случаях женщины бросили своих детей из-за супружеской измены

Второй темой на совещании в мэрии стала работа комиссии по делам несовершеннолетних. Начальник управления образования Айдар Фаретдинов подвел итоги за 2019 год. Всего было рассмотрено 968 материалов в отношении родителей и несовершеннолетних. 457 взрослых привлечено к административной ответственности, из них 182 — за злоупотребление спиртным в присутствии детей.

— Еще один из вопросов, который заслуживает особого внимания взрослых, — это суицидальные проявления наших детей. Зафиксировано пять попыток суицидального поведения. Все случаи — это медикаментозные отравления. Из бесед с детьми специалисты сделали выводы, что дети не стремились к уходу из жизни, а только хотели привлечь внимание взрослых к себе как к личности, — сообщил о печальной статистике Айдар Фаретдинов.

Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними нижнекамцами (с 41 до 66 фактов). Как правило, малолетние злоумышленники воспитываются в неблагополучных семьях. Сейчас на учете состоят 107 таких семей, и их число растет.

— За истекший период 50 родителей ограничены и лишены родительских прав в отношении 68 детей, из них 10 родителей в отношении 11 детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Волнующим фактором является увеличение количества детей, оставленных матерями сразу после их рождения (12 детей в 2019 году, восемь детей в 2018 году) — рассказал Айдар Фаретдинов.

Как отметил Айдар Фаретдинов, благодаря усилиям органов опеки 45 детей устроены в замещающие семьи. Фото Давида Казанского

В двух случаях женщины бросили своих детей из-за супружеской измены, в пяти — из-за алкогольной, наркотической зависимости. Еще две многодетные матери, в чьих семьях родился шестой ребенок, не захотели забрать новорожденных домой.

Как отметил Айдар Фаретдинов, благодаря усилиям органов опеки 45 детей устроены в замещающие семьи: 27 детей взяты под опеку родственников, 10 детей — в приемные семьи, восемь детей усыновлены.