Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов

Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов. Об этом сегодня в ходе проведения «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин.

Он обратился к руководителям предприятий и организаций города также отказаться от массовых предновогодних гуляний.

Помимо этого, как сообщил Метшин, все общегородские новогодние мероприятия, которые планировались, в том числе «Елка главы», пройдут в уличном формате.

Максим Платонов (архив)

Эти решение приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом: с 7 по 13 декабря COVID-19 выявлен у 31 жителя НМР.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов.