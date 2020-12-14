Новости общества

10:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов

09:50, 14.12.2020
Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов
Фото: vk.com/nknews

Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов. Об этом сегодня в ходе проведения «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин.

Он обратился к руководителям предприятий и организаций города также отказаться от массовых предновогодних гуляний.

Помимо этого, как сообщил Метшин, все общегородские новогодние мероприятия, которые планировались, в том числе «Елка главы», пройдут в уличном формате.

Максим Платонов (архив)

Эти решение приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом: с 7 по 13 декабря COVID-19 выявлен у 31 жителя НМР.

Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов.

Общество Татарстан Нижнекамский муниципальный район РТМетшин Айдар Раисович
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем