Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов
Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов. Об этом сегодня в ходе проведения «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин.
Он обратился к руководителям предприятий и организаций города также отказаться от массовых предновогодних гуляний.
Помимо этого, как сообщил Метшин, все общегородские новогодние мероприятия, которые планировались, в том числе «Елка главы», пройдут в уличном формате.
Эти решение приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом: с 7 по 13 декабря COVID-19 выявлен у 31 жителя НМР.
Ранее Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов.Общество Татарстан Нижнекамский муниципальный район РТМетшин Айдар Раисович
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