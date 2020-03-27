Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов: «Попадание в плей-офф должно быть само собой разумеющейся вещью»

Первая часть большого интервью с руководителем нижнекамского хоккейного клуба

ХК «Нефтехимик» закончил свой сезон немного раньше, чем остальные участники неудавшегося Кубка Гагарина, и, по признанию директора клуба Игоря Ларионова, этот сезон признан успешным для «волков». Тем не менее вопросов к нижнекамцам, сумевшим пробиться в плей-офф в жесткой борьбе, осталось множество даже после официальной пресс-конференции руководителей клуба и команды. Почему было решено продлить контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым, готовы ли в Нижнекамске обменять Шиксатдарова и Порядина в случае выгодного предложения со стороны и кого еще из нынешнего состава здесь хотели бы сохранить — об этом и многом другом в первой части большого интервью директора клуба «Реальному времени».

«Сообщения о миллионах на мотивацию игроков в конце сезона — чушь»

— Игорь Викторович, как оцениваете прошедший сезон?

— Поставленную перед клубом задачу выполнили, тем более сделали это настойчивой хорошей игрой в конце сезона. Может быть, не все ожидали этого от нашего клуба, но, тем не менее, мы горды, что и команда, и мы, как руководители, проявили характер, мудрость, настрой и организовали на финишной прямой такой рывок, когда все соперники шли рядом.

У нас было больше сил, больше желания, сильнейшая мотивация — вот поэтому вырвались вперед и попали в восьмерку. Поэтому оцениваем сезон как хороший. Но нужно ставить перед собой еще большие задачи, и потому наши главные достижения должны быть впереди. То есть выход в плей-офф для нас должен быть само собой разумеющейся вещью.



Фото vk.com/h.c.neftekhimik

У нас было больше сил, больше желания, сильнейшая мотивация — вот поэтому вырвались вперед и попали в восьмерку. Поэтому оцениваем сезон как хороший

— Как прокомментируете слухи, которые распространялись в концовке регулярного чемпионата о том, что «Нефтехимик» промотивировал своих игроков большими премиальными?

— Там была дезинформация в части суммы. Называли и миллион, и 800 тысяч — все это чепуха. Да, дополнительное мотивирование было. Путем премирования игроков за победу в конкретных матчах, точечно. Мы знали, где у нас принципиальные соперники и где нужно мотивировать. С кем-то просто вели разговор — кому-то нужен кнут, а кому-то пряник. Мы мотивировали дополнительно в течение сезона, но в рамках текущего бюджета и принятых руководством решений — никакой самостоятельности тут не было. Все это в целом и дало результат.

— И Рясенский, который забросил впервые за пять лет, но самую важную шайбу в борьбе за плей-офф с «Амуром».

— Да, наверное, каждому овощу свой срок. Наверное, каждый ждет минуты славы, которая на него упадет. Женя — очень хороший и старательный игрок. Он сделал именно то, что нужно было в тот момент. Бросил несильно, точно и как раз в тот момент, когда вратарь не видел. Это его самый нужный гол за весь сезон.

«Обмен Порядина рассматривать не будем. Даже если поступит выгодное предложение»

— На итоговой пресс-конференции вы проговорили, отвечая на вопрос о межсезонье, что бюджет уже принят. Это касается лишь предсезонной подготовки или всего будущего сезона?

— Бюджет у нас формируется на календарный год, соответственно, он включает в себя завершение этого сезона, учебно-тренировочные сборы, два турнира — в Уфе и, возможно, в Челябинске, три выставочных матча с соседями. И начало следующего сезона до 1 января следующего года — вот такой бюджет принят. Чтобы сразу пресечь разговоры о том, что команда не будет играть в КХЛ, и прочие слухи, скажу, что он не ниже уровня прошлого года.

Бюджет достаточен для того, чтобы мы снова собрали хорошую команду, сохранили нынешний костяк и уже точечно искали игроков на нужные позиции.

— Уже наверняка идут переговоры с вашими молодыми лидерами — Порядиным и Шиксатдаровым. Условия их контрактов будут улучшаться с учетом интереса к ним со стороны более богатых клубов?

— О повышении контрактов говорить не могу, поскольку это коммерческая тайна и клуба, и ребят. Но скажу так: Порядин у нас подписан до 2021 года, и он даже не обсуждается, а с Шиксатдаровым мы уже подписали контракт и направили его в КХЛ, то есть продлили его на два года.

— Если, допустим, от армейских команд поступит интересное предложение об обмене Порядина, готовы его рассматривать?

— Нет. Мы на него рассчитываем. Мы считаем, что это талантливый парень и он может принести очень много пользы родному клубу.

Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Мы на Порядина рассчитываем. Мы считаем, что это талантливый парень, и он может принести очень много пользы родному клубу

«Первоочередная задача — сохранить костяк местных лидеров. После этого точечно поищем легионеров»

— У «Нефтехимика» в прошлом году был финский «десант» легионеров, в этом — канадско-американский. Нет желания удержать пару легионеров прошедшего сезона ради стабильности и наигранности состава?

— Замена легионеров формируется тренерами исходя из выполнения ими поставленных задач. По контракту с ними мы были обязаны их отпустить. Сейчас будем рассматривать их кандидатуры среди прочих легионеров. Мы поблагодарили их за хороший сезон, пожелали хорошего отдыха и сказали, что будем на связи.

— Уже есть понимание, по каким критериям и где именно будут вестись поиски легионеров на новый сезон?

— Четкого решения еще нет. Так или иначе, легионеры будут подбираться под конкретную задачу. Мы сейчас формируем костяк нашей команды из тех, кто наиболее хорошо себя проявил — как вы знаете, у нас и Порядин подписан, и Брынцев, сейчас вот переподписали Шиксатдарова, Волгина, Голубовича. И потом уже будем подбирать легионеров под конкретные задачи и конкретные амплуа. Там уже будет более точечная и персональная работа по каждому.

— Среди названных вами есть Падакин?

— Мы его рассматриваем, в том числе среди тех, кому будет сделано предложение. Сейчас он, к сожалению, болеет и пока еще находится в списке травмированных. Но вы знаете, мы сделали все для того, чтобы очень качественно пролечить его за рубежом. Сделали хорошую операцию в Германии. Она была недешевая, зато гарантированно высокого качества. Мы сделали все, чтобы Павел потом не стал инвалидом, прошел реабилитацию и через несколько месяцев встал на лед. И мы видим его в составе, да.

Фото hcnh.ru

Мы сделали все, чтобы Павел не стал инвалидом, прошел реабилитацию и через несколько месяцев встал на лед. И мы видим его в составе, да

«Соблазна приглашать звезд нет — мы эту историю уже проходили»

— У «Нефтехимика» всегда был неплохой средний бюджет. Нет искушения где-то урезаться, взять «ролевиков», а на сэкономленные деньги пригласить большую звезду для привлечения болельщиков и медийной раскрутки команды?

— Как я уже говорил, наша философия (которую поддерживает руководство) — это основываться на наших воспитанниках, которые формируют костяк команды. Амбициозные, успешные, преданные городу.

Что касается звезд, такого соблазна не было, поскольку всегда есть опасность травмы такой звезды. Тогда большая часть бюджета будет потрачена, а сезон окажется провален. Ведь травмы могут быть и физические, и моральные. Мы же проходили такие истории. Мы делаем ставку не на одну звезду, а на командную игру. И в этой команде костяк составляют наши воспитанники.

Мы будем ориентироваться на трех-четырех игроков хорошего уровня, которые смогут взять на себя лидерство (если потребуется) по ходу сезона.



Фото hcnh.ru

Соблазна приглашать звезд нет — мы эту историю уже проходили

«Подкупило желание штаба Буцаева выстраивать систему «Нефтехимика» вместе с нами»

— Клуб продлил контракт с Вячеславом Буцаевым еще на один сезон. Болельщиками это решение воспринимается неоднозначно, поскольку сезон получился рваным — удачные периоды чередовались с неудачными. По каким критериям вы определяли, должен ли Буцаев остаться еще на сезон?

— Действительно, сезон, может быть, был нестабильным, но это не зависело от тренерского штаба. Главный критерий — это профессионализм. Как работает весь тренерский штаб, включая Буцаева Вячеслава Геннадьевича, Миронова Бориса Олеговича, Костичкина Павла Викторовича, Балабанова Валерия Львовича по «физике», Иванникова Валерия Николаевича по вратарям… Они очень грамотно оценивают итоги игры. Садимся, делаем разбор — и они настолько детально и профессионально оценивают каждый фрагмент!

Мы разбирали те пять-шесть игр, где мы проиграли, выигрывая 2:0 или 3:0. И становилось понятно, что действия одного человека хоронят результат. Выиграй мы эти пять-шесть игр, были бы на месте повыше в турнирной таблице и стартовали бы в плей-офф лучше.



Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Все-таки у нас очень авторитетный тренерский штаб, Буцаев — олимпийский чемпион, чемпион мира и России, поиграл в НХЛ

Подкупает эта их непредвзятость к игрокам, а именно — оценка по игре. Их выстраивание команды, учитывая, что у нас в составе 17 игроков, которые пришли из «Реактора» (молодежная команда, — прим. ред.) — вот они у этой молодежи нашли сильные стороны, мотивировали их, пробовали их в разных сочетаниях в разных играх и получали результат.

Итого по критериям: профессионализм, второе — как они грамотно выстраивали работу, начиная от физической подготовки и заканчивая теорией, и третье — как проходит подготовка на льду. Они сами порой показывают исполнение, где должен быть игрок и почему он должен там быть.

Все-таки у нас очень авторитетный тренерский штаб, Буцаев — олимпийский чемпион, чемпион мира и России, поиграл в НХЛ. Все остальные тренеры тоже были в сборной. Команда у нас молодая, но были и Атюшов, которому 40 лет, и Захарчук, и Барулин — немолодые, поигравшие везде, в том числе в сборной. И вот с такими людьми в команде у наших тренеров непререкаемый авторитет. Как скажут, так ребята и делают.

Я нашел у тренеров четкое желание и понимание эту работу выстраивать на будущее.