В Нижнекамске пассажиропоток в автобусах вырос с 800 тысяч до 5 миллионов человек

Фото: скриншот трансляции

В Нижнекамске пассажиропоток в автобусах вырос с 800 тысяч человек в 2021 году до 5 миллионов в 2022-м. Об этом рассказал мэр города Рамиль Муллин на итоговой коллегии Министерств транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

По его словам, увеличению пассажиропотока поспособствовала закупка новых автобусов. Их приобрели 50 единиц.

— Чтобы запустить эти автобусы, нам потребовалось из муниципального бюджета выделить порядка 120 млн рублей, а это средства дополнительного дохода города. В этом году в связи введением новых маршрутов, уменьшением интервала движения автобусов и увеличением срока эксплуатации и других расходов, связанных с содержанием подвижного состава, потребуется уже 150 миллионов. И, к сожалению, эти средства в расходной части бюджета не заложены, — сообщил он.

скриншот трансляции

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов в республике износ автобусов 5 и более лет составляет около 70%, более 10 лет — 26%. Регион намерен заявиться на обновление общественного транспорта.



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Татьяна Демина