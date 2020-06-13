«Инстаграм» глав районов Татарстана: дойное стадо в аккаунте Калимуллина, Метшин в маске, а Зарипов — без

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

Взгляд на мир глазами глав татарстанских районов — в очередном обзоре их Instagram-аккаунтов от «Реального времени». В тренде на этой неделе — День соцработника, Троица, реконструкция парков и, как обычно, виды любимого края.

Нагуманов обещает продукты нуждающимся, а Димитриев вспоминает Кукмор прошлого

Руководитель Альметьевского района Тимур Нагуманов на неделе рассказывал об одном из волонтеров в рамках республиканской акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Алишере Каримове. На его счету 350 доставок продуктов нуждающимся. Всего очередную партию продуктовых наборов, по словам Нагуманова, получат 2 143 человека. Пост вызвал активную реакцию подписчиков: ему поставили полтысячи «лайков» и 29 раз прокомментировали — в основном были слова благодарности. Но были и недовольные — кому-то принесли набор только один раз, хотя обещали еще четыре.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев продолжает погружаться в историю района. Познакомив на прошлой неделе подписчиков с фотографиями лицея имени Булатова, Центрального парка и районного Дома культуры в стиле «было-стало», на этой неделе он показал фотографии нынешнего Пенсионного фонда — бывшего кинотеатра «Юбилейный». Как и неделю назад, это вызвало у подписчиков приступ ностальгии — «лайки» поставили 478 раз, в комментариях вспоминали, как смотрели в «Юбилейном» индийское кино и фильмы о Фредди Крюгере.



У главы Нижнекамского района Айдара Метшина наиболее активное обсуждение вызвало видео, где он занимается силовыми тренировками в спортзале. У поста — около тысячи «лайков» и 40 комментариев. Редкий случай, когда в «инстаграмах» глав татарстанских районов в основном бросается в глаза не одобрение (его там, в общем, тоже достаточно), а недоумение или упреки. Дело в том, что на видео Метшин занимается тренировками в медицинской маске — многие люди указывают на то, что это вредно. Кто-то не понимает, зачем нужна маска, если в спортзале никого больше нет, кто-то же просто отмечает неправильную технику выполнения упражнения главой.



Тему со средствами индивидуальной защиты не обошли и в комментариях к посту руководителя Лаишевского района Ильдуса Зарипова — правда, в шутливой форме. Он выложил видео, на котором в довольно облачную погоду плавает, по всей видимости, на «Камском море». Подписчики в ответ на это поинтересовались, почему на главе района нет маски и перчаток.



Обсуждение парка от Хусаинова и детских площадок от Рустема Нуриева



Глава Арского района Ильшат Нуриев набрал себе просмотров благодаря прямому эфиру, который провел 9 июня. Его посмотрели почти 3 тысячи раз и прокомментировали 32 раза. В основном в комментариях обсуждают состояние дорог, детские площадки и проблемы с канализационными стоками. В целом, видимо, такое количество просмотров связано с обсуждением актуальных для района вопросов — особенно учитывая, что в комментариях активно отмечается и сам глава.

Актуальные вопросы вызывают дискуссию и в других районах. Например, в «Инстаграме» главы Дрожжановского района Марата Гафарова 2,6 тысячи просмотров получил ролик, в котором показаны работы в Центральном парке — там планируются пешеходная и велодорожка и большой детский игровой комплекс. Одна из подписчиц при этом предложила привести в порядок те парки, которые уже есть — глава района в ответ на это предложил присылать ему в «директ» фотографии. А вот один из пользователей недовольство состоянием существующих парков не оценил и почему-то предложил пожаловавшейся «взять пилы, топоры, метлы и грабли, и взяться за облагораживание парка».



«Парковые» новости — и у главы Лениногорского района Рягата Хусаинова. Он показал начало работ в сквере имени Ленина, где должны обновить фонтан «Балерины» и территорию. Хусаинов спрашивает у подписчиков, интересно ли им, что нового будет в этом месте. Подписчики заинтересовались — глава района пообещал в ближайшее время выложить в «Инстаграм» генплан благоустройства и сделать видеообзор по плану строительства.



Еще более активное обсуждение разгорелось в аккаунте руководителя Елабужского района Рустема Нуриева. Точнее, в основном это было даже не обсуждение, а поток жалоб и предложений. Нуриев сообщил, что провел совещание с горисполкомом, на котором поставил задачу провести инвентаризацию детских площадок на придомовых территориях, в парках и скверах. Тогда же он предложил елабужанам принять в этом участие — поделиться фото с адресами площадок, представляющими опасность для детей. Реакция не заставила себя долго ждать — за 6 дней собралось 42 комментария. При этом если жители самой Елабуги в основном жаловались на старые и небезопасные качели или отсутствие ограждений проезжей части, то многие жители деревень района писали вообще про отсутствие детских площадок.



А вот глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин показал, как ведутся работы по открытию нового музея в селе Хозесаново. Фотографии будущего культурного учреждения пришлись по вкусу 89 подписчикам Рахматуллина.



Коза от Фаттахова, коровы от Калимуллина и главы-молчуны



У главы Высокогорского района Рустама Калимуллина неделя в основном выдалась праздничная — сразу в нескольких постах он поздравлял с праздниками и днями рождения. Довольно большой интерес при этом вызвал другой пост — фотография дойного стада коров ООО «Битаман» на пастбище. У фото около 200 «лайков», а в комментариях можно даже обнаружить небольшой спор на тему, стоит ли давать коровам гулять по травке.

Тема рогатого скота получила популярность и в «Инстаграме» Энгеля Фаттахова из Актанышского района. Фаттахов — любитель выкладывать в соцсети виды природы, а вот конкретно на козу на высоком холме посмотрели около полутора тысяч раз.



Поздравлениями ознаменовалась неделя сразу для нескольких глав районов Татарстана — одни отметились обращением к социальным работникам в связи с их профессиональным днем, другие поздравляли жителей с Троицей. А Рамиль Гатиятуллин из Бавлинского района и Наиль Вазыхов из Камско-Устьинского вспомнили про День русского языка.



При этом есть и категория глав районов, которые, несмотря на наличие у них аккаунта в «Инстаграме» (и в некоторых случаях — даже немаленького числа подписчиков), по какой-то причине нечасто радуют жителей района новостями. Например, у руководителя Заинского района Разифа Каримова около тысячи подписчиков в этой сети, однако, похоже, нет времени на ведение аккаунта — там нет ни одного поста (по крайней мере, в открытом доступе). У главы Сабинского района Раиса Минниханова целых 14,3 тысячи подписчиков, но последний пост датирован июлем 2019 года. Мэр Набережных Челнов есть во «ВКонтакте», но не слишком активен и там — последний пост — от 9 мая. При этом у него 30,5 тысячи подписчиков.