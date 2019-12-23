Как Нижнекамск набрал каталог инвестпроектов на 44 миллиарда

Айдар Метшин о развитии ТОСЭР, пожарной безопасности и праздновании столетия ТАССР

Власти Нижнекамска продолжают искать новых резидентов для ТОСЭР, обещают усилить работу по профилактике пожаров и готовят город к празднованию Нового года. Какие сюрпризы подготовили нижнекамцам и под каким девизом для них пройдет 2020-й — обсудили сегодня в мэрии на еженедельной планерке руководителей, где побывал и корреспондент «Реального времени».

Необходимо привлечь не менее 10 новых инвесторов



За последние два года в Нижнекамский район инвестировано 4 млрд рублей, создано более 1 тыс. новых рабочих мест, сообщил, открывая встречу, мэр города Айдар Метшин. В этом году нижнекамские предприниматели получили льготы на 700 млн рублей, а резидентами ТОСЭР стали 10 компаний.

— Сегодня в Нижнекамске инвестиционные проекты реализуют как промышленные предприятия, так и инвесторы в сфере малого и среднего бизнеса. В каталог включено 60 бизнес-проектов со сроком реализации до 2027 года, с объемом инвестиций 44 млрд рублей, с созданием более 7,5 тысячи рабочих мест, — рассказал градоначальник.

Айдар Метшин добавил, что в уходящем году свои производства запустили «Камасталь», «Камэнергомаш», «Промсектор», «ОНХ-Строй», «Метакам» и «Симпл». В 2020 году перед нижнекамскими властями стоит задача привлечь в ТОСЭР еще не менее 10 резидентов, в том числе и иностранных.

— Мы видим, что с каждым годом интерес к ТОСЭР «Нижнекамск» становится все больше, так как бизнес получает хорошие стартовые условия для развития своего проекта. А мы как территория — новые производства, дополнительные рабочие места, развитие инфраструктуры города и района, а в конечном итоге — повышение уровня и качества жизни наших людей, — подчеркнул мэр.

Еще одной темой встречи стало празднование столетия ТАССР в 2020 году

К столетию ТАССР

Еще одной темой встречи стало празднование столетия ТАССР в 2020 году. В Нижнекамске запланирована масса мероприятий, часть из них уже реализуется. Глава района сделал небольшой экскурс в историю, напомнил, что 25 июня 1920 года власть в Казани передали Временному революционному комитету, и эта дата стала отправной точкой динамичного развития республики.

— Наша республика — это передовой и экономически успешный регион, который последовательно поддерживает курс на строительство сильной России. Мы известны во всем мире как регион нефтедобычи и нефтепереработки, один из ключевых игроков в нефтехимии, машино- и авиастроении, как научно-образовательный центр, а также как один из лидеров сельскохозяйственного производства, — сообщил он.

Среди проектов, реализуемых в рамках 100-летия ТАССР, — новый крытый футбольный манеж на территории ДЮСШ «Нефтехимик», фундамент под который заложили в этом месяце. В свою очередь, ГК ТАИФ планирует провести масштабную реконструкцию комплекса детско-юношеской спортивной школы «Нефтехимик».

На 18 декабря этого года в городе и районе зарегистрировано 288 возгораний, что на 22 случая больше, чем в аналогичный период прошлого года, — рост составил 7,6%. Фото kazanfirst.ru

Пожарные в зоне критики

На планерке в мэрии Нижнекамска говорили не только о достижениях и больших планах, но и о проблемах. Так, во второй части совещания Айдар Метшин озвучил печальную статистику по пожарам. На 18 декабря этого года в городе и районе зарегистрировано 288 возгораний, что на 22 случая больше, чем в аналогичный период прошлого года, — рост составил 7,6%. Погибли девять человек, 22 получили травмы.

Мэр обещал представителям МЧС, что проведет отдельное совещание по этому вопросу, где детально разберут каждый случай.

— Мы проводим большой объем профилактической работы, но при этом у нас тенденция не на убыль, а на увеличение количества и пожаров, и погибших. Наша территория — с высоким уровнем техногенной нагрузки, и вопросы обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах должны быть всегда на первом месте, в приоритете. Вместе с этим нам необходимо тщательно проанализировать причины пожаров в жилом секторе, понять, где узкие места. Прошу тщательно подготовиться, спуску никому не будет. Это здоровье и жизни людей! — предупредил градоначальник.

Нижнекамских сотрудников МЧС призвали усилить работу по установке автономных пожарных извещателей: «Необходимо поддержать акцию, объявленную Главным управлением МЧС России по РТ по установке автономных пожарных извещателей, когда сотрудники и работники ведомства взяли на себя обязательство установить извещатели в своих домовладениях, а также в жилых домах своих родных и близких. Цена одного извещателя — в среднем 300—500 рублей. Что, конечно, несоизмеримо с ценой человеческой жизни», — обратился к пожарным мэр города, добавив, что в новогодние праздники, когда увеличивается число пожаров, особенно нужно быть начеку.

Тему подготовки к праздникам продолжил руководитель исполкома Нижнекамска Денис Баландин, рассказав, как город украсят на Новый год

Нижнекамск готов к встрече Нового года

Тему подготовки к праздникам продолжил руководитель исполкома Нижнекамска Денис Баландин, рассказав, как город украсят на Новый год. Отдельно глава РИК отметил вклад компании «ТАИФ-НК» в новогоднее оформление города.

— На площади имени Николая Васильевича Лемаева елочный городок был организован совместно с предприятием «ТАИФ-НК», площадь будет украшена новогодними скульптурами. Традиционно будет установлена 16-метровая белоснежная светодинамическая ель и гигантская елочная игрушка в виде красного шара. Деревья, расположенные вдоль центрального променада, будут подсвечиваться 28 светильниками. Появятся световые фигуры медведей и северных оленей, деревья вокруг елки будут украшены иллюминацией, — сообщил Денис Баландин.

Новогодние огни также зажгутся в елочных городках «Нижнекамскнефтехима», «Татнефть-Нефтехима», ТАНЕКО. Завершая еженедельную планерку руководителей, мэр Нижнекамска заметил, что праздничный марафет городу помогают наводить и его жители: самостоятельно украшают дома, подъезды, елки во дворах.

— Это не может не радовать, поскольку все это влияет на формирование культуры добрососедства, объединения наших жителей. И мы, понимая актуальность этого вопроса, важность формирования культуры взаимодействия людей, живущих по соседству, объявили 2020 год в Нижнекамске Годом добрососедства, — сделал объявление под конец встречи градоначальник.