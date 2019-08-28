День открытых ворот. В Нижнекамске продолжается турнир памяти Лемаева

Очередной тур получился результативным

В воскресенье в Нижнекамске стартовал Международный хоккейный турнир по хоккею среди команд 2002—2003 годов рождения, посвященный 90-летию Н.В. Лемаева. Если в первые дни все внимание было приковано к гостям из Питтсбурга — команде Esmark Stars, то по итогам трех туров стало понятно, кто в фаворитах, а кто уже потерял шансы на титул. О том, почему очередной игровой день получился таким результативным, — в репортаже «Реального времени».

Гости из Питтсбурга пока без побед

В Татарстане во вторник начались проливные дожди. Проходящие мимо «Нефтехим Арены» нижнекамцы даже прятались под козырек входа, чтобы переждать настоящий ливень. Тут их встречали мальчишки, которые активно зазывали на хоккей. Действительно, в такую погоду и в последние дни школьных каникул лучшего времяпрепровождения, чем на статусном хоккейном турнире, и не придумаешь.

На трибунах хоккейного дома «Нефтехимика» на всех трех матчах третьего игрового дня довольно оживленно — школьники приходят с родителями, дедушками, бабушками. А дневная игра «Нефтехимика» собрала и солидную взрослую аудиторию. За одними из ворот нижнекамских ребят даже организованно поддерживал фан-сектор. Ну а в фойе — выпечка на любой вкус и кошелек, а также чай-кофе. На нижнекамской арене именно горячие напитки, пожалуй, самый ходовой товар, так как внутри довольно прохладно и можно согреться хотя бы ими.

В турнире участвуют шесть команд: пять сильных российских школ из Нижнекамска, Омска, Уфы, Магнитогорска и Альметьевска, а также специально приглашенные гости, те самые «Эсмарк Старс» из Питтсбурга. В этой команде играют ребята не старше 16 лет, и разница в возрасте по сравнению с россиянами сказывается на результатах в первую очередь. Пока что все свои игры гости из США проиграли с крупным счетом (1:6 «Нефтехимику», 1:5 «Нефтянику» и 1:4 «Ястребам»).

«Питтсбургских звезд» тренирует белорусский специалист Юрий Кривохижа

— Я работаю с командой 12-й сезон, — рассказывает главный тренер «питтсбургских звезд» белорусский специалист Юрий Кривохижа. — До этого работал в «Питтсбург Пингвинз». Восемь лет назад мы участвовали в подобном турнире в Минске. Нас приглашал лично Александр Лукашенко, мы играли со сборными Беларуси, Австрии и России.

— Как вам турнир в Нижнекамске?

— Потрясающие соревнования, превосходная организация. Я вижу везде на арене надписи и логотипы группы компаний ТАИФ, «Нижнекамскнефтехима». Сразу видно, что спонсоры любят хоккей и делают все для его развития в этом городе.

— Почему ваша команда пока только проигрывает?

— Хоккеисты в нашей команде не сыграны. Пришли новые ребята из разных клубов. Мы начали кататься только на прошлой неделе, и команда находится под серьезной физической нагрузкой. Еще пару дней назад мы трижды в день проводили ледовые тренировки, работали с 8 утра до 5 вечера. Плюс нет опыта игры на больших площадках.

«Вратарей ругать сложно, но они ошибаются»

В первом матче игрового дня встречались уфимский «Салават Юлаев» и альметьевский «Нефтяник». Татарстанская команда довольно быстро забила первой и заметно расслабилась, пропустив в первом периоде сразу три шайбы. Во втором периоде пошел более вязкий хоккей, однако «юлаевцы» лишь закрепляли преимущество — 4:2, 5:2…

На старте третьего периода вратарь уфимцев пропустил довольно курьезный гол, не справившись с дальним броском игрока «Нефтяника». Татарстанцы в итоге отыгрались за пять минут до конца основного времени, которое так и закончилось со счетом 5:5. По регламенту турнира овертайма в случае ничейного счета не предусмотрено, поэтому команды сразу пробивают буллиты. И снова не обошлось без курьеза — игрок «Салавата Юлаева» Альберт Арсланов, исполняя буллит, ударился о штангу лицом. Однако и это не помешало башкирской ДЮСШ одержать победу — 6:5.

В первом матче игрового дня встречались уфимский «Салават Юлаев» и альметьевский «Нефтяник»

Суперзрелищный хоккей в первой игре дня прокомментировал главный тренер команды победителей Борис Тимофеев. Он все разложил по полочкам, назвав главную причину высокой результативности:

— Получился открытый хоккей на встречных курсах, но неудачная игра вратарей, конечно, подпортила впечатление. Десять заброшенных шайб сегодня — это не плод усилий нападающих, а в основном ошибки вратарской линии. Думаю, тренер соперников со мной согласится, что половина голов — на совести вратарей. Но матч все равно получился интересный. До последних секунд держал в напряжении.

В начале игры Альметьевск был немного посильнее, затем мы перехватили инициативу, потом снова по разу инициатива переходила от одной команды к другой. Наверное, в этом возрасте так и должно быть. На этом ребята и растут.

— В начале третьего периода ваш вратарь пропустил довольно курьезный гол. Стоит ли ругать его в таком возрасте? Как тренер ведет себя в такой ситуации?

— Честно говоря, даже ругать его сложно. Было начало периода, вышел еще «холодный». Расслабился. Кстати, даже когда счет стал 3:5, я уже понял, что, скорее всего, будет ничья. Обычно, когда в начале третьего периода команда, которая ведет в счете, пропускает гол, это придает сопернику дополнительной мотивации. И, как правило, доходит до ничьей. Я увидел, что у наших ребят совсем перестала идти игра в нападении. Стоит отдать должное сопернику, который свои моменты реализовал.

— Что можете сказать о турнире в целом?

— Очень понравился состав участников, мы своей уфимской командой одними из первых подтвердили свое участие. Организация на высшем уровне.

Уральцы дважды вели в счете (1:0, 2:1), однако татарстанцам раз за разом удалось отыгрываться, а затем и выйти вперед, одержав итоговую победу со счетом 4:2

Нижнекамский камбэк

Следом на лед вышли команды Нижнекамска и Магнитогорска. Уральцы дважды вели в счете (1:0, 2:1), однако татарстанцам раз за разом удалось отыгрываться, а затем и выйти вперед, одержав итоговую победу со счетом 4:2.

Лучший игрок матча, нападающий школы «Нефтехимика» Никита Мокеев рассказал, за счет чего удался такой рывок:

— Проигрывали в первой половине встречи, но сумели дважды сравнять счет и выйти вперед…

— Да, собрались в перерыве командой. Поговорили все вместе. Вышли и забили свои голы. А начали плохо, конечно.

— Как нужно провести следующие матчи, чтобы не растерять это преимущество?

— Поговорим внутри команды. Думаю, все будет нормально.

Тренер ДЮСШ «Нефтехимик» Роберт Харисов признал, что его подопечным не хватило настроя на, как казалось, заведомо более слабого соперника:

— У ребят такой возраст, что в играх на первый план часто выходит психология. Вот они смотрят, что Магнитогорск проиграл две стартовые встречи, и думают, что им будет легко. У них ощущение, что победа одержана до игры. А это не так. Плюс мы сегодня поставили вратаря помоложе, дали ему шанс — он оказался не готов. Два броска по его воротам — две пропущенные шайбы. Пришлось заменить голкипера, полностью перетасовать пятерки игроков. Внесли кое-какие коррективы в раздевалке, встряхнули игроков. «Опустили» их на землю. И одержали в итоге победу, все получилось.

— Ваш коллега из Уфы говорит, что результативным турнир пока делают больше ошибки вратарей, а не нападающие…

— Вратарь — это даже не половина команды, а больше. В какой-то мере я согласен с этим утверждением. Если вратарь не ловит, то действительно тяжело. Сегодня у нас он не поймал, и было тяжело.

Перед двумя заключительными днями турнира определились явные фавориты: «Нефтехимик» и «Ястребы», одержавшие по три победы в трех встречах

— За счет чего внесли перелом в игру в первую очередь?

— Думаю, помогли перестановки в звеньях. Ребята услышали нас, поняли, чего от них хотят. Ну и, конечно же, замена вратаря сделала свое дело. Наш первый номер, вышедший со скамейки, не подвел. Внес уверенность.

— Пока что «Ястребы» и «Нефтехимик» выглядят увереннее остальных на турнире. В последний день решится судьба первого места?

— Не стал бы бежать впереди паровоза. Главное, ребятам не расслабляться перед каждой игрой. Мы стараемся, мотивируем их. Для нас здесь важен каждый матч.

— Как вам турнир памяти Лемаева в целом?

— Турнир замечательный. Нашей команде очень повезло играть в таких условиях. Ребята, наверное, в таком дворце еще и не играли полноценные встречи.

Обычно последними каждый день играют команды-хозяева. Однако на этом турнире сделали исключение для американских гостей, поставив все их матчи последними. Так команде проще акклиматизироваться, поскольку сдвиг часовых поясов получается приличный, и, играй они днем, получается, что выходили бы на лед в ночное время по своему времени. Однако даже на третий игровой день это не помогает заокеанским гостям, хотя слабым утешением может служить тот факт, что с каждым туром они пропускают на одну шайбу меньше, при этом обязательно забивая хотя бы один гол в матче.

Таким образом, перед двумя заключительными днями турнира определились явные фавориты: «Нефтехимик» и «Ястребы», одержавшие по три победы в трех встречах. Все идет к тому, что именно нижнекамцы и омичи разыграют трофей в очном матче в последний игровой день.