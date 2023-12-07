Нижнекамск утвердил бездефицитный бюджет на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нижнекамск утвердил бездефицитный бюджет на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году доходы и расходы города прогнозируются в размере 2,2 млрд рублей.

На 2025 год бюджет Нижнекамска запланирован в объеме 2,29 млрд. В 2026-м доходы и расходы города прогнозируются на уровне 2,38 млрд.

Бездефицитный бюджет в ближайшие три года ожидается и у Нижнекамского района Татарстана. В 2024-м доходы и расходы муниципалитета должны составить 9,002 млрд рублей, в 2025-м — 9,057 млрд, а в 2026-м — 9,126 млрд, пишет chelny-biz.ru.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце ноября раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году он планируется бездефицитным — ожидается, что доходы и расходы составят почти 399,6 млрд рублей.

В 2025 году общий объем доходов бюджета Татарстана прогнозируется в объеме почти 403,6 млрд рублей. Расходы должны составить 416,09 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере почти 12,5 млрд рублей.

На 2026 год доходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 427,4 млрд рублей, расходы — 446,27 млрд рублей. Дефицит таким образом оценивается в 18,86 млрд рублей.



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Татьяна Демина