В Нижнекамске сократилось число зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году в Нижнекамске зарегистрировали почти на 3% меньше преступлений, чем в предыдущем году. В частности, снизилось количество краж, разбойных нападений и мошенничеств, сообщил начальник Управления МВД по Нижнекамскому району Татарстана Айдар Фасхутдинов.



По возбужденным уголовным делам в прошлом году в Нижнекамске расследовано 1 538 преступлений — почти на треть (30%) больше, чем в 2021-м. Повысилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений против собственности граждан, преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, краж и мошенничеств с применением IT технологий, вымогательств, а также умышленного уничтожения имущества.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района Татарстана

За год в Нижнекамске зарегистрировали 369 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 240 преступлений экономической направленности. Выявлено 13 тысяч правонарушений, 2 тысячи из которых совершены гражданами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Нижнекамского района Татарстана.

Напомним, в Татарстане за январь — ноябрь 2022 года зарегистрировали 48 474 преступления. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.

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Татьяна Демина