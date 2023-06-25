Совет Нижнекамского района Татарстана потратит более полумиллиона на букеты и композиции из цветов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совет Нижнекамского района Татарстана для своих нужд планирует закупит букеты и композиции из живых цветов. Потратить на них из бюджетных средств готовы 779 тысяч рублей, выяснило «Реальное время».

Доставка цветов будет осуществляться на основании заявок Совета Нижнекамского района в период с момента подписания контракта и до конца 2023 года. Документы поставщику будут направлять посредством факсимильной связи или на электронную почту.



Заказчик требует, чтобы лепестки цветов были эластичны, стебли — прочными и упругими, без желтоватых или вялых листьев. Бутоны должны быть крепкими, слегка приоткрытыми, выглядеть естественно, без вспомогательных упаковок и сеток и держаться на собственных стеблях без использования проволок и клея. Форма букетов должна соответствовать правилам «золотого сечения».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поставщик обязуется поставлять цветы в упаковке, обеспечивающей их сохранность при его перевозке. Доставка, погрузка-разгрузка букетов и цветочных композиций будет вестись силами и за счет средств поставщика.

Если букет или цветочная композиция не соответствует требованиям Совета Нижнекамского района по качеству, дизайну, ассортименту и уровню формирования изделий, поставщик обязуется в течение часа удовлетворить претензии. Дополнительную оплату за переделанную цветочную продукцию он не получит.

Напомним, в Нижнекамске в преддверии Дня Победы в этом году потратили более 3 млн рублей на оформление цветников. Заказчик требовал, чтобы рассада цветочных насаждений — однолетников и многолетников — была здоровой, свежей, чистой.



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Татьяна Демина