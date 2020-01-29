Вахтовые и маршрутные автобусы в Нижнекамске объединят в единую сеть

Решать транспортную проблему в столице нефтехимиков будут совместно с градообразующими предприятиями

В Нижнекамске маршрутные автобусы объединят в единую сеть с вахтовыми. Так удастся «сэкономить значительные финансовые средства» и городу, и перевозчикам, сделать общественный транспорт окупаемым, а заодно улучшить экологическую обстановку, — сообщил на еженедельной планерке руководителей мэр столицы нефтехимиков Айдар Метшин. На совещании, где побывал и корреспондент «Реального времени», также зашла речь о демографической ситуации в городе, снижении рождаемости и причинах разводов в нижнекамских семьях.

Самый короткий брак продлился 3 месяца

В этот раз основной темой еженедельной планерки руководителей в Нижнекамске стала демографическая ситуация. О высоких показателях рождаемости в Нижнекамске, после Казани и Набережных Челнов, доложила начальник местного ЗАГСа Бэлла Махотина, отметив, что мальчиков в прошлом году появилось больше, чем девочек (1 494 против 1 386), в 28 семьях родились двойни.

— Наибольшее количество детей — 85 процентов — родились у родителей, состоящих в браке, 440 или 15 процентов детей родились вне брака. В отношении 240 детей — 47 процентов рожденных вне брака — установлено отцовство. Статус одинокой мамы сохранили мамы 200 малышей, это 7 процентов от общего количества новорожденных в 2019 году. Понятие как «отказные дети» также не вышло из нашего обихода. По итогам 2019 года 11 детей оставлены матерями в роддоме, в 2018 было пять малышей, — рассказала Бэлла Махотина.

Самой возрастной нижнекамской маме было 46 лет, а папе — 60 лет, самой молодой маме — 15, папе — 18 лет, и 11 девушек родили детей, не достигнув совершеннолетия. Первенцев стало больше на 0,5%, а вот количество вторых детей в нижнекамских семьях наоборот снизилось меньше стало на 2,5%.

В списке редких имен 2019 года — Нэстор, Наис, Ирбег, Ермак, Добрыня, Кузьма, Ауреллия, Евангелина, Иванна, Иралия, Барира, Апполинария. Самыми популярными именами стали — Матвей, Амир, Тимур, Кирилл, Милана, Алиса, Амина, Алина, Марьям.

По данным Бэллы Махотиной, снижается количество желающих вступить в законный брак. В прошлом году в Нижнекамске расписались 1 498 пар, что на 7,8% меньше, чем в 2018-м. Фото e-nkama.ru

По мнению Бэллы Махотиной, рождаемость снижается, как и количество желающих вступить в законный брак. В прошлом году в Нижнекамске расписались 1 498 пар, что на 7,8% меньше, чем в 2018-м.

— Доля первых браков составила — 58 процентов (873 брака), что на 3 процента больше по сравнению с 2018 годом. Доля повторных браков составила 42 процента (625 браков), в том числе браков, заключенных бывшими супругами — 65 актовых записей или 1 процент от общего количества повторных браков. Если 10 лет назад большинство девушек выходили замуж до 25 лет, то сейчас таких лишь около трети. Схожая динамика прослеживается и у мужчин. К примеру, 10 лет назад невесты в возрасте старше 35 лет составляли всего лишь 12 процентов. По итогам 2019 года их количество достигло 22 процента от общего числа. А женихи в возрасте 35 лет и старше составляют сегодня уже почти четверть от их количества, — привела семейную статистику начальник ЗАГС.

К слову, самой взрослой нижнекамской невесте исполнилось 69 лет, а жениху 83 года, самой юной невесте — 15 лет, а жениху — 17.

Что касается разводов, то здесь нижнекамский район в антилидерах. В 2019 брак расторгли 1 045 пар. Самый короткий, зарегистрированный в прошлом году, продлился всего 3 месяца.

— Анкетирование показало, что причиной развода стали невозможность строить отношения на равных — 33%, отчуждение супругов, неверность — 29%, финансовые трудности — 16%. инициаторы разводов в основном женщины: 55% жены, 22% мужья, 23% — оба сразу. В неполных семьях после развода родителей осталось 708 детей. — рассказала Бэлла Махотина.

Завершая свое выступление, начальник ЗАГС упомянула о цифровизации актовых записей. В прошлом году им удалось перевести в электронный формат 184 200 документов, что оставляет 102% от утвержденного годового плана.

Мальчиков в Нижнекамске в прошлом году появилось больше, чем девочек. Фото e-nkama.ru

«Еще 10—11 лет назад мы занимали в общем рейтинге республики 28—29-е места»

Во второй части совещания обсудили еще одну важную тему — здравоохранение. Айдар Метшин привел некоторые статистические данные — по итогам 2019 года в Татарстане удалось снизить общую смертность населения на 5,2%.

— Такой низкий показатель зарегистрирован впервые с 1992 года. За последние 5 лет снизилась смертность трудоспособного населения на 15,3%, смертность детей уменьшилась на 35,6%, материнская смертность снизилась — в два раза. За последние 4 года отмечается увеличение на 1,5 года продолжительности жизни, которая составила 74,3 года. Смертность от злокачественных новообразований снизилась на 5%. Одногодичная летальность составила 25%, а пятилетняя выживаемость — 59,2%. Это результат работы по раннему выявлению онкологических заболеваний.

Говоря о нижнекамском районе, мэр подчеркнул, что горожане продолжают жаловаться на большие очереди в поликлиниках, отношение врачей и среднего медперсонала к пациентам.

— Это человеческий фактор. Это не требует каких-то значительных финансовых затрат, а может быть решено организационными, управленческими мерами. На это нацелен проект «Дружелюбная поликлиника», участие в котором принимают нижнекамские медучреждения, основная цель которого — сделать нашу медицину, особенно первичное звено, пациентоориентированной, — добавил Метшин.

Сказывается и проблема нехватки кадров: «Мы понимаем значимость этого вопроса. По итогам 2019 года система здравоохранения НМР в общем республиканском рейтинге заняла 3-е место, набрав общее количество баллов с Азнакаевским районом, и мы занимаем 1-е место среди городов РТ! Мы входим в тройку по демографическим показателям. У нас сохраняется положительный естественный прирост, отсутствует материнская смертность, ниже республиканских показатели общей смертности. Еще 10—11 лет назад мы занимали в общем рейтинге республики 28—29-е места, в 2014 — 14—16-е места, и уже последние 5 лет находимся на лидирующих позициях среди других МО республики», — акцентировал внимание мэр.

Мэр подчеркнул, что горожане продолжают жаловаться на большие очереди в поликлиниках, отношение врачей и среднего медперсонала к пациентам. Фото e-nkama.ru

Вахтовые и городские автобусы объединят в общую сеть

Обсудили на совещании и проблемы общественного транспорта. В прошлом году местные власти вплотную занялись решением вопроса, объявив о старте транспортной реформы. Среди предложенных мер — объединение вахтовых и городских маршрутных автобусов в единую сеть.

— Это позволит обеспечить жителей города комфортными, удобными и безопасными перевозками; промышленным предприятиям — при обязательном выполнении графика перевозок сэкономить значительные финансовые средства, городу и перевозчикам — создать окупаемую маршрутную сеть и за счет оптимизации разгрузить улично-дорожную сеть и улучшить экологическую обстановку за счет эффективной работы перевозчиков. Но это станет возможным при объединении совместных усилий города и наших градообразующих предприятий! — уверен мэр Нижнекамска.

Кроме того, планируется обновить подвижной состав. Сделать это можно будет, вступив в федеральную программу «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Завершая транспортную тему, Айдар Метшин рассказал, что он также обратился к руководству республики с просьбой поддержать заявку, и рассмотреть возможность участия Нижнекамска в федеральных программах по проекту строительства новой трамвайной ветки «Южная».

— Мы в прошлом году завершили разработку проектно-сметной документации, получено положительное заключение Государственной экспертизы по данному объекту. Стоимость оценивается в 1 млрд рублей. И сейчас мы занимаемся поиском источника для реализации столь значимого проекта для нашего города, который бы позволил улучшить качество комфортной городской среды в Нижнекамске, — подытожил мэр города.