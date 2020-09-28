Айдар Метшин: «За пять лет в реализацию приоритетных проектов в НМР вложено более 11 млрд рублей»

Послание президента Татарстана и задачи, в связи с этим стоящие перед Нижнекамском на ближайшие годы, кадровые изменения в составе исполкома и руководства сельских поселений района, произошедшие после выборов, обсудили на «деловом понедельнике» в Нижнекамске с участием главы города Айдара Метшина. Он также рассказал, какие изменения произошли в городской думе: депутатский состав обновился более чем наполовину, а средний возраст депутатов снизился более чем на 8 лет.

Нижнекамский район готовится сформировать сельскохозяйственный кластер

24 сентября вновь избранный глава Татарстана Рустам Минниханов выступил с традиционным посланием к Госсовету республики, в котором обозначил ключевые этапы развития региона во всех областях экономики. Важнейшие моменты выступления президента в отношении НМР сегодня отметил в ходе еженедельного «делового понедельника» глава района: Нижнекамск активно участвовал во всех приоритетных программах — таковых 36, и за пять прошедших лет общий объем их финансирования составил более 11 млрд рублей.

Многомиллиардные финансовые вливания позволили построить 38 новых объектов, провести капитальный ремонт и реконструкцию 200 объектов, создать и благоустроить 15 общественных пространств, причем не только в самом городе, но и в сельских поселениях, входящих в состав муниципального района. Как отметил Айдар Метшин, в стратегии района на будущее по-прежнему остаются повышение качества жизни населения и развитие человеческого капитала.

Буквально на днях ход работ на красноключинской дамбе оценили глава Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов и глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. Фото eco.tatarstan.ru

Пожалуй, один из самых актуальных вопросов для района — экология — также в числе приоритетов, в том числе два крупных проекта, на которые обратил внимание в своем послании Рустам Минниханов. Это рекультивация полигона ТБО возле с. Прости, а также реконструкция дамбы в поселке Красный Ключ. Буквально на днях ход работ на красноключинской дамбе оценили глава Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов и глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. В ходе визита Кириллову представили идею по экологической реабилитации крупнейшего в Татарстане озера Каракуль, или, как его называют в Нижнекамске, Пионерского озера, протяженность которого составляет более шести километров. Работы в этом направлении, как отметил сегодня Метшин, планируется провести в рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов.

Не остается без внимания и село: сегодня в составе НМР 15 сельских поселений, где проживают почти 38 тыс. человек. Главная задача, подчеркнул Айдар Метшин, «в ближайшей перспективе выстроить на территории НМР современный сельскохозяйственный кластер, создать для фермеров и частников благоприятные условия для ведения бизнеса». Так что будет продолжена поддержка семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, потребкооперативов. А контролировать исполнение всех этих задач будет созданная на заседании городской сессии горсовета новая постоянно действующая комиссия по аграрным вопросам.

23 сентября на организационной сессии горсовета был избран и глава НМР и мэр Нижнекамска — им вновь стал Айдар Метшин. Фото vk.com/nknews

Горсовет Нижнекамска помолодел

Кстати, итогом выборов в органы исполнительной власти, прошедших 13 сентября в Татарстане, стали значимые изменения в составе депутатов горсовета. Так, подчеркнул Метшин, депутатский состав обновился почти на 62%, в него вошли представители самых разных профессий и сфер экономики, но при этом и значительно помолодел — сейчас средний возраст депутатов составляет 46 лет — против 54 лет в прошлом созыве. 23 сентября на организационной сессии горсовета был избран и глава НМР и мэр Нижнекамска — им вновь стал Айдар Метшин.

Кадровые изменения произошли и на уровне заместителей главы: замом мэра на освобожденной основе назначена Марина Камелина, которая ранее возглавляла пресс-службу городской мэрии, также заммэра стал Тимур Гареев, а замглавы — Александр Умников, прежде возглавлявший правовой отдел НМР.

В рамках 30-го по счету Международного дня пожилых людей и приуроченной к нему декады в городе пройдут более 130 различных мероприятий. Фото ntr-24.ru

В центре внимания — пожилые

Что касается этой рабочей недели, то в центре внимания будут пенсионеры города и района. В рамках 30-го по счету Международного дня пожилых людей и приуроченной к нему декады в городе пройдут более 130 различных мероприятий, отметила на «деловом понедельнике» глава Управления соцзащиты Светлана Романова, на их проведение из бюджета выделено более полумиллиона рублей.

Сегодня на территории НМР проживают более 70 тыс. человек пенсионного возраста — это четверть от численности всего населения. По данным Пенсионного фонда, за последние три года численность нижнекамцев, вышедших на заслуженный отдых по возрасту, выросла на 2,5 тыс. человек. Особое внимание в декаду будет уделено долгожителям — их на территории района более 740 человек в возрасте от 90 лет, причем четверо уже перешагнули столетний рубеж. Старейшей жительнице Нижнекамска в декабре исполнится 102 года.

Так, в рамках декады одиноких пожилых людей посетят волонтеры и тимуровцы, вручат продуктовые наборы, окажут необходимую помощь, а льготное обслуживание ждет пожилых нижнекамцев в городской бане и парикмахерских. Центр занятости проведет специализированную ярмарку вакансий. Помимо этого, для пенсионеров организуют культурно-развлекательные мероприятия, кинопросмотры, выставки, различные мастер-классы. Но вот от традиционного общегородского чествования представителей «серебряного возраста» и встреч пожилых людей с молодым поколением в школах города в этом году в связи с эпидобстановкой пришлось отказаться.