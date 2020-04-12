Фотомарафон «100-летие ТАССР»: кинотеатр «Джалиль» в Нижнекамске, 1976 год

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Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Первым кинотеатром в Нижнекамске был «Восход», появившийся в поселке строителей за 2 года до того, как он стал городом — в 1964 году.

Кинотеатр «Восход» был рассчитан на 600 мест и пользовался страшной популярностью среди строителей города и комбината. В 1964 году его ввели в эксплуатацию и до 1971 он оставался единственным стационарным местом показа фильмов в городе. Но это не значит, что окрестные села и поселки не были охвачены киноискусством. Амина Ибрагимова, руководившая в то время киносетью района, рассказывала, как ездила с киномехаником по населенным пунктам района. Киноленты в деревнях показывали по старинке, на белом полотне, которое приходилось иногда растягивать прямо между деревьями в подходящем месте.



Вид на проспект Строителей в Нижнекамске, 1975 год

«В шесть часов на «уазике» выезжала в район. А в районе, вы не поверите, во многих деревнях ни электричества, ни клубов. При выезде из города стоял специальный трактор, который вытаскивал из грязи машины. Приезжали в деревню, находили подходящее место, где развешивали на деревьях белое полотно-экран. В каждой деревне были свои активисты, которые соглашались продавать билеты и помогать в других работах. А уж как нас ждали! Как самых дорогих гостей: наперебой приглашали в гости, за стол, звали ночевать. Вечером, как стемнеет, начинали показывать кино.

Аппарат был узкопленочный, работал от движка. Народ любил кино, на сеанс приходили почти всей деревней. Каждый нес табуретку, стул или даже скамью, если из одного дома приходили несколько человек. Взрослые платили 20 копеек, дети — 5 копеек», — вспоминала Амина Бариевна.

Клубы начали появляться в районе уже в 1970-х: первый дом культуры — в Большом Афанасово в 1972 году.

Внизу справа — кинотеатр «Восход», окруженный новостройками молодого Нижнекамска

Амине Ибрагимовой поручили заняться строительством в городе второго кинотеатра — более вместительного и современного, чем «Восход». На это пришлось взять в Госбанке ссуду почти в полмиллиона. Вместе с инженером с химкомбината руководитель киносети съездила в Ленинград, где ей понравился кинотеатр «Победа» с широкоформатным экраном — это была огромная редкость для всего Союза.



Амина Бариевна «добыла» в Ленинграде проектную документацию, выбила финансирование и начала курировать строительство. Кресла для кинотеатра изготовили в Казани на мебельной фабрике. Ибрагимова вспоминала, что возникла накладка с грузчиками, и она сама вместе с водителем грузила в машину 950 кресел. В Нижнекамске их точно так же заносили в зрительный зал — кто придется, включая и саму Амину Бариевну. Чешскую киноаппаратуру с железнодорожной станции «Бугульма» забирала (грузила и выгружала) тоже сама Ибрагимова.

В 1971 году новый «храм кинокультуры» был готов, под Новый год — 14 декабря — его ввели в эксплуатацию. Первым в новом кинозале показали «Всадника без головы».

Диковинку хотели увидеть все. На сеансы в «Джалиль» ездили целыми организованными группами из других городов республики. Здесь смотрели фильмы жители Альметьевска, Набережных Челнов, Елабуги, Менделеевска, Заинска, приезжали даже казанские группы. Распределением билетов для иногородних занимался горком партии. Нижнекамцы роптали: в свой собственный кинотеатр билеты надо было доставать с проблемами и сложностями.

Зато выручка была стопроцентная: ссуду в Госбанке удалось погасить за год.



Людмила Губаева