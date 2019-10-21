Как ветеринары Нижнекамска бросили сбитую собаку умирать на пороге клиники

Пожилой хозяин пса умолял врачей спасти питомца, но ему отказали за неимением ветеринарного паспорта на животное

Фото: скриншот видео

В Нижнекамске набирает обороты скандал вокруг частной ветеринарной клиники «Cats&Dogs». Накануне утром ветеринарам привезли сбитую на дороге собаку. Однако хозяину отказали в медицинской помощи его животному, сославшись на то, что у его питомца нет прививок от бешенства. В результате собака умерла. Видеоролик происходящего, заснятый очевидцами, менее чем за сутки набрал уже полтора миллиона просмотров, что, несомненно, нанесло клинике серьезный репутационный удар. В ответ на общественное порицание администрация учреждения уже принесла свои извинения владельцу животного, а также отстранила от работы нерадивого сотрудника. Подробнее — в материале «Реального времени».



«В выходной день в Нижнекамске животным болеть нельзя!»

Ролик, в котором в частной ветклинике Нижнекамска дедушке отказывают в спасении его собаки, выложила известная в городе зоозащитница Эльвира Давлекаева. Видео быстро стало популярным — за сутки уже 1,5 млн просмотров. Женщина с мужем оказались свидетелями того, как машина сбила собаку, и вместе с хозяином попытались ее спасти — повезли животное к ветеринарам.

Под видео люди не скупятся на комментарии, требуют наказать врача. В беседе с корреспондентом «Реального времени» Эльвира рассказала, что трагедия с псом произошла у гостиницы «Кама» примерно в 8 часов утра:



— Собака резко выбежала на дорогу. Таксист, сбивший ее, даже не остановился. Мы притормозили. Вышли из машины, смотрим — собака умирает. Тут же выбежал дедушка. Он был в шоке, не знал, в какую сторону ему пойти. Я предложила отвезти собаку в ветеринарную клинику. У меня есть номера телефонов всех ветеринаров в городе, начала их обзванивать, но ни один, заметьте, ни один не взял трубку. В выходной день в Нижнекамске животным болеть нельзя!

Принять несчастную собаку согласились в частной клинике «Cats&Dogs». Фото yandex.ru

«Какой паспорт?! Собака умирает!»

Принять несчастную собаку согласились в частной клинике «Cats&Dogs». По словам Эльвиры, в выходные дни ветеринары работают только здесь.

— Клиника работает с 9 часов. Мы приехали туда в 8.30. Собака еще дышала, подавала признаки жизни. Я и дедушка с нетерпением ждали врача, но как только она появилась, я сразу поняла, что сегодня она встала не с той ноги. Я к ней подбежала и попросила осмотреть собаку. Ветеринар ответила, что сначала ей нужно переодеться.

Как рассказала Эльвира, дедушка с умирающей на руках собакой зашел в клинику. Но дальше порога ему с больным животным пройти не позволили. Врач стала настойчиво требовать паспорт собаки, где указаны все прививки.

— Люди, сидящие в очереди, тоже были возмущены происходящим. Они кричали: «Какой паспорт?! Собака умирает!» Я сдерживалась, не ругалась, но просила поторопиться. На что ветеринар ответила, что не примет нас из принципа. Вы бы видели дедушку в этот момент. Он не смог сдержать слез и расплакался.

Эльвире все же удалось дозвониться еще до одного врача, но ему оставалось лишь констатировать смерть собаки.

— Другой врач сказал, что, скорее всего, она умерла из-за инсульта, который вызвал болевой шок. Возможно, если бы ей сделали укол обезболивающего, то она осталась бы жива.

«Вчера у дедушки были наши девочки, сегодня к нему ездила я»

Как нам стало известно, в ветеринарной клинике по данному факту началась внутренняя проверка. Врач, не осмотревший травмированную собаку, на время отстранен от работы. Сама клиника сегодня не работает, и разговор с администрацией проходил по телефону:

— Мы пока разбираемся в этом случае, даже при всем желании ничего не могу пока объяснить. Вчера у дедушки были наши девочки, сегодня к нему ездила я. Принесли извинения. Нам нужно сопоставить слова врача и Эльвиры, посмотреть видеозапись с камеры видеонаблюдения. И вообще понять ситуацию, — рассказала нашему изданию «директор» частной ветеринарной клиники «Cats&Dogs», фамилию женщина называть отказалась.

Врач, не осмотревший травмированную собаку, на время отстранен от работы. Скриншот видео

Впрочем, нижнекамские зоозащитники считают, что такое халатное отношение ветеринаров в городе наблюдается повсеместно. Буквально недавно похожая ситуация произошла в клинике на Вокзальной, 26.

— Туда приехал мужчина, привез собачку, сбитую машиной около санатория «Шифалы». Клиника работает с 10.00. Время было 9.40, ветеринар была на месте, но собачку не приняли, она умерла на пороге, — рассказала зооволонтер Елена Бельская. — В Нижнекамске ветеринарам надо менять свое отношение к животным. Мы считаем, что у них идет только зарабатывание денег. В выходные и праздничные дни клиники не работают, животные просто умирают.

Елена Бельская отметила, что нижнекамские зоозащитники лечат своих животных в соседних городах. К примеру, в Набережных Челнах, где ветеринарные клиники принимают больных животных круглосуточно, и там животных спасают.

— Не нужно «гнобить» врача. Писать в ее адрес злобные комментарии. Все мы люди. Скорее всего, сыграла ее неопытность. Может быть, у них в клинике есть установка не тратить медикаменты на умирающих животных. Но в любом случае дедушку надо было посадить, дать воды и поговорить, — считает Елена.

Вместе с тем осуждающих такое поведение ветврача гораздо больше. Сейчас за развитием этой истории следит весь Нижнекамск. Неравнодушные жители города даже выступили с предложением подарить дедушке щенка, чтобы он смог быстрее пережить утрату четвероногого друга.