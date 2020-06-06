«Инстаграм» глав районов Татарстана: чтение Тукая, Кукмор до и после и обратная связь о парке

Обзор онлайн-активности глав районов республики за минувшую неделю

«Реальное время» продолжает следить за Instagram-аккаунтами глав татарстанских районов. На этой неделе в топе актуальных тем оказались последний звонок в школах и День защиты детей, а также новости строительства, благоустройства, виды природы и поэзия.

Детская тема: последний звонок и День защиты детей

Один из самых активных в «Инстаграме» глав районов — Тимур Нагуманов из Альметьевского района, как и многие другие руководители муниципальных образований, на неделе поздравлял выпускников с окончанием школы. Помимо прочего, он по видеосвязи общался с выпускниками семи школ — на фото в «Инстаграме» видно и их. Нагуманов напоминал, что переход на дистанционное обучение стало вызовом, с которым «мы вместе справились». Пост получил 945 «лайков» и 57 комментариев — в них в основном выпускники поздравляли друг друга. Были и комментарии о том, что официальную часть провели дома, а потом отметили вместе.

Поздравлял с последним звонком выпускников и глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов. Он также отмечал, что учебный год был непростым и «новым» в связи с коронавирусными ограничениями. У видео — полторы тысячи просмотров. Помимо этого, Хисамутдинов на татарском поздравил жителей с Днем защиты детей — комментариев под постом нет, но он собрал около трехсот «лайков».



Тему Дня защиты детей не обошел и «Инстаграм» главы Бугульминского района Линара Закирова. 1 июня он съездил в реабилитационный центр «Возрождение». Видео посмотрели 2,2 тысячи раз, при этом глава отметил, что в нынешнем году у этого дня круглая дата — он был учрежден 70 лет назад.



Погружение в историю Кукморского района, «Камский Артек», беседы о цене молока и открытие торговых центров



У главы Нижнекамского района Айдара Метшина неделя также прошла под знаком поздравлений с Днем защиты детей, но была и более актуальная именно для района тема. 746 «лайков» получил пост о подготовке к открытию «Камского Артека» — детского оздоровительного лагеря. Подписчики Метшина радуются, а заодно задают актуальные вопросы — о том, будет ли в ближайшее время открыт лагерь и где можно купить путевки. В самом посте можно довольно подробно ознакомиться с видом территории лагеря.

А вот глава Кукморского района Сергей Димитриев открыл рубрику, посвященную 90-летию образования района. В частности, Димитриев предложил сравнить фотографии лицея имени Булатова и Центрального парка, а также районного дома культуры — в прошлом и сейчас. Вероятно, глава восхищался тем, как похорошел Кукмор, в комментариях же это вызвало в основном волны ностальгии и воспоминания отдельных подписчиков о молодости.



У главы Высокогорского района Рустама Калимуллина наиболее активное обсуждение вызвал пост, в котором он рассказал о встрече с гендиректором ООО «Высокогорский молочный комбинат» Ильнуром Шайхетдиновым. В посте, в частности, говорилось, что, несмотря на тяжелое экономическое положение, предприятие продолжает принимать молоко у сборщиков из личных подсобных хозяйств по цене 21 рубль за литр. В комментариях подписчики, однако, обратили внимание на то, что молоко принимается по другой цене — 18,5 рубля. Пост собрал около 180 «лайков».



Тем временем у Марата Гафарова из Дрожжановского района актуальная повестка строится на другой теме — ремонтных работ в районе. И все же нельзя пройти мимо другого долгожданного поста: Гафаров выложил в «Инстаграм» текст постановления, согласно которому в этом муниципальном образовании (как и в еще 30 районах региона) с 5 июня начинают работу торговые центры.



Природа Актанышского района, чтение «Шурале» и вопросы о парке в Лениногорске



А вот глава Актанышского района Энгель Фаттахов, как и неделю назад, продолжает радовать подписчиков видами природы района. За неделю он выложил около десятка таких постов. Больше всего просмотров (2,2 тысячи) собрало видео, снятое на рассвете, где видна река.

Другим путем по дороге к сердцам подписчиков идет глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. 3 июня он выложил видео, в котором, сидя в кабинете, зачитывает «Шурале» Габдуллы Тукая. То, как это получилось, понравилось как минимум 173 подписчикам Хуснуллина, смайликами показавшим свое одобрение навыкам чтеца. Всего видео посмотрели около 800 человек.



Руководитель Лениногорского района Рягат Хусаинов привлек внимание подписчиков другим. Один из немногих, он в своем «Инстаграме» решил взаимодействовать с населением: 3 июня Хусаинов провел «строительную планерку» в парке имени Максима Горького, рассказал, какие изменения претерпит лесопарк, и спросил подписчиков, нравятся ли им эти изменения. Реакция не заставила себя долго ждать: за день пост собрал 31 комментарий, что для «Инстаграма» главы района Татарстана (еще и с не самым значительным числом подписчиков) довольно много. В основном люди в комментариях высказывали удовлетворение изменениями в парке, но были и жалобы — например, на недостаток спортивных объектов для взрослых.

