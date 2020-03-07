Мухаметшин: «Нужен народный контроль за расходованием средств по национальным проектам»

На реализацию национальных проектов в Татарстане направят 69 млрд рублей, из них 43,7 млрд — из федерального бюджета. Как эффективнее их использовать — обсуждали на расширенном заседании комиссии регполитсовета «Единой России». Вариантов масса. Например, в Нижнекамском районе только 27% населения проходят диспансеризацию, а через четыре года нужно обследовать две трети жителей. В Нурлатском районе более 50% дорог нуждаются в капремонте, кроме того, нужно построить ЦРБ. Участники встречи, среди которых был и корреспондент «Реального времени», поднимали проблемы демографии, здравоохранения, экономики и говорили о том, как достичь ключевых показателей по национальным проектам, чтобы повысить качество жизни татарстанцев.

Национальные проекты повысят качество жизни

Со старта реализации национальных проектов прошел год. В прошлом году на их внедрение, в том числе на 49 региональных проектов, выделили 27,4 млрд рублей, рассказал первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин. В республике деньги направили на 342 социальных инфраструктурных объекта: построили и отремонтировали школы и детсады, закупили передвижные медцентры, открыли ФАПы, реконструировали очистные сооружения.

— В этом году нас ждет большая работа по обеспечению естественного прироста населения, продолжительности жизни и повышению уровня среднемесячной зарплаты. Участвуем в 11 проектах. 25,7 млрд рублей получим на строительство 25 детсадов, 9 школ, ФАПов, Центра детской онкологии, гематологии и хирургии, ледовых дворцов, спортзалов, бассейнов, обновление материально-технической базы 42 школ, создание трех модельных библиотек, пяти сельских клубов, — перечислил Нигматуллин.

Впрочем, к главам муниципалитетов первый вице-премьер обратился со словами, что реализация национальных проектов не заканчивается построением каких-либо объектов. «Нацпроекты — это улучшение качества жизни населения. Есть ключевые интегральные показатели, и их надо улучшать. Строим очистные в рамках программы оздоровления Волги, но интегральный показатель не запуск очистных, а повышение качества воды в Волге. Программа, которая принята, не панацея. И, может быть, вы скажете, что для достижения какого- то показателя вам нужно что-то другое. Готовы это обсуждать. Внимательно в этом направлении нужно поработать».

Нигматуллин напомнил, что в каждом органе власти действуют ведомственные проектные офисы, ситуационные центры, и все построенные объекты должны работать с максимальной нагрузкой. В действительности же это не всегда так. Поэтому необходимо комплексное развитие национальных проектов: «Важен механизм обратной связи с населением, и главам муниципалитетов необходимо активно в эту работу включиться».

В республике деньги нацпроектов направили на 342 социальных инфраструктурных объекта: построили и отремонтировали школы и детсады, закупили передвижные медцентры, открыли ФАПы, реконструировали очистные сооружения, сообщил Нигматуллин

К какой цифре должен стремиться муниципалитет



Председатель комиссии регполитсовета «Единой России», вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова сделала акцент на том, что необходимо обсудить не только итоги прошлого года:

— Нужно оценить, насколько полезны формы работы, которые применяли в прошлом году; что нужно сделать к тем наработанным форматам; как включить население в реализацию нацпроектов; как повысить эффективность совместной работы проектного офиса, созданного в республике, и комиссий, республиканской, в районах и городах.

В 2019 году в Нижнекамском районе построили два детсада, оборудовали площадку для ГТО, шесть кабинетов в двух сельских школах, две школы для детей с ограниченными возможностями здоровья, лечебные учреждения, музыкальные школы. Самые большие вложения были сделаны в реконструкцию дорог, доложила председатель комиссии в Нижнекамском районе, заместитель главы района и мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина. А вот в части медицинского обслуживания финансов явно не хватает:

— В этом году планируется рекультивировать свалку резинотехнических изделий. Строительство детсадов и ремонт еще двух участков дороги в Нижнекамске. По нацпроекту «Здравоохранение» из федерального бюджета не получим ничего, притом что у нижнекамцев имеются особенные требования к медицинскому обслуживанию. Люди ждут реальных результатов. Надеемся на реальные средства, — подчеркнула Долотказина.

Чиновница отметила, что в районе не до конца разобрались с интегральными показателями. «Нам понятнее, когда речь идет не о процентах, а о единицах. Ключевые показатели даются на всю республику, а мы хотим понять, к какой конкретной цифре должен стремиться муниципалитет».

Чтобы привлечь нижнекамцев к национальным проектам, в районе провели встречи жителей с депутатами, представителями общественности. Для повышения рождаемости люди советовали проводить совместные мероприятия коллективов, где много мужчин, в том числе холостых, и незамужних женщин, например бюджетниц. Кроме того, предложили проводить спортивные соревнования между дворовыми командами. К 2024 году район должен выйти на показатель в 70% по медицинскому обследованию населения. Сейчас только 57 тыс., или 27%, из 214 тысяч нижнекамцев проходят диспансеризацию.

Самые большие вложения были сделаны в реконструкцию дорог, доложила председатель комиссии в Нижнекамском районе, заместитель главы района и мэра Нижнекамска Эльвира Долотказина

Району нужна больница

В прошлом году в Нурлатском районе в рамках национального проекта открыли гериатрический кабинет, построили клуб и детсад. Вышли с инициативой и запустили проект «Лидеры Нурлата», в который вовлекают школьников и студентов.

— Остается проблема кадров. Среди причин смертности от инсульта — болезни системы кровообращения, которые усугубляются временем, и немалым, доставки пациентов в Чистополь. Необходимо строительство больничного комплекса ЦРБ, чтобы медпомощь оказывать вовремя, — обратил внимание председатель комиссии в Нурлатском районе, зампредседателя Совета Нурлатского района, заместитель главы Ильяс Ахметзянов.

Во время общественных слушаний в районе выяснили, что людям нужны спортобъекты, тренажерные залы, площадки, где можно было бы обучить детей востребованным на селе профессиям. «Отремонтированные функциональные зоны резко выделяются на общем фоне школ, хотелось бы, чтобы реализация проектов проводилась в комплексе с капремонтом школ. Необходимо оснастить сельские клубы мебелью, оборудованием, интернетом. Из школы перевести в клубы кружки, факультативы. Было бы эффективно, чтобы объекты находились на балансе поселения, что даст экономию ресурсов. Более 50% дорог регионального значения требуют срочного капитального ремонта, просим увеличить число объектов в районе по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», отметил Ахметзянов.

Более 50% дорог регионального значения требуют срочного капитального ремонта, отметил Ахметзянов

Ни слова о «цифре»

Комментируя выступления, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин обратил внимание, что «не услышал ни одного слова от передовых районов о цифровизации»:

— Отношу это к нашей недоработке. Тогда какая же ситуация в остальных районах Татарстана?! ФАПы, органы власти, больницы, школы, поликлиники должны быть подключены к интернету. К 2024 году стоит задача: 70% всех взаимоотношений между населением и государством должно происходить с помощью бесконтактного способа, в цифровом виде. Нужно повысить качество жизни на отдельно взятых территориях, и чтобы каждому жителю республики это было понятно.

В заключении заседания Татьяна Ларионова предложила закрепить депутатов за конкретными целевыми показателями. Она выразила пожелание, чтобы все члены комиссии были постоянными участниками совещаний и обсуждений по национальным проектам.

Комментируя выступления, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин обратил внимание, что «не услышал ни одного слова от передовых районов о цифровизации»

Высокие штрафы за срыв плана

Депутат Госсовета РТ, председатель федерации профсоюзов Елена Кузьмичева заявила, что основной проблемой для руководителей предприятий остаются расчеты показателей по национальному проекту «Рост производительности труда и поддержка занятости» — они осуществляются на федеральном уровне. Регионы не имеют доступ к составлению расчетов, и это вносит определенные сложности при контроле показателей. «За выход из национального проекта для предприятий-участников предусмотрен штраф в 4,5 млн рублей, а за непредоставление отчетности — 200 тыс. рублей, что вызывает опасения», — высказалась Кузьмичева.

В ответ на это председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил в рамках соглашения о взаимодействии между Федерацией профсоюзов РТ с «Единой Россией» войти в комиссию регполитсовета представителям профсоюзов.

«Не упустить время»

— Одной вечеринкой для тех, кому за 30, не обойдешься, надо системно решать проблему [демографии] и по другим направлениям, в том числе по здравоохранению, — в завершении прокомментировал предложение представителя Нижнекамского района спикер республиканского парламента.

Он отметил, что с 2020 по 2024 год планируется направить 69 млрд рублей на национальные проекты в республике, 43,7 млрд рублей из них — федеральные деньги.

Татьяна Ларионова сообщила, что вскоре будет выработан документ с основными задачами на год по реализации национальных проектов

— Нужно четкий народный контроль установить за этим расходованием средств. Задача — не обмануть своих жителей, а это зависит от того, насколько системно мы подойдем к реализации национальных проектов. Время идет, упускать его нельзя, — резюмировал Мухаметшин.

Татьяна Ларионова сообщила, что вскоре будет выработан документ с основными задачами на год по реализации национальных проектов. После заседания прошла церемония награждения татарстанцев, которые активно участвуют в реализации федеральных и республиканских программ. Среди них оказалась и многодетная семья Рената и Айгуль Шайхайдаровых из Камско-Устьинского района. За девять лет Шайхайдаровы вместе с другими активистами высадили тысячи саженцев почти на 100 гектарах лесных угодий.